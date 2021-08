HCL Technologies präsentiert DRYiCE AEX Lösung für den digitalen Arbeitsplatz

KI-gesteuerte, automatisierte Lösung für jeden digitalen Arbeitsplatz

Noida, Indien — 10. August 2021 — HCL Technologies, eines der weltweit führenden Technologieunternehmen, bringt HCL DRYiCE AEX (AI-Driven and Automation-Powered Employee Experience) auf den Markt. Diese End-to-End-Lösung für den digitalen Arbeitsplatz verbessert die Mitarbeitererfahrung und erhöht die Produktivität bei gleichzeitiger Optimierung der Kosten durch künstliche Intelligenz, Automatisierung und Selbsthilfefunktionen. Mit AEX sind Unternehmen digital widerstandsfähiger, attraktiver und produktiver.

Während der COVID-19-Pandemie waren und sind Unternehmen mit einer noch nie dagewesenen Beeinträchtigung der Arbeitsplatzproduktivität und des Mitarbeitererlebnisses aufgrund von Fernarbeit konfrontiert. Anfangs reagierten viele Unternehmen mit unzähligen Lösungen, um das Arbeiten von zu Hause aus sehr schnell zu ermöglichen. Diese erforderten jedoch erhebliche Integrations- und Anpassungsaufwände und erfüllen trotzdem nur einen Teil der Anforderungen.

Nun werden hybride Arbeitsumgebungen zum Dauerzustand. So haben Unternehmen den Wert langfristiger, nachhaltiger Lösungen für den digitalen Arbeitsplatz erkannt, um die wachsende IT-Komplexität und die steigenden Service-Desk- und Betriebskosten zu bewältigen. Und vor allem um zuverlässige, immer verfügbare Always-on-Arbeitsplätze an jedem Ort zu schaffen.

AEX – die End-to-End-Lösung für digitale, hybride Arbeitsplätze

Um dieser Kundennachfrage gerecht zu werden, hat DRYiCE Software die Lösung AEX entwickelt. Diese integrierte und sofort einsatzbereite End-to-End-Lösung basiert auf zehn Jahren KI-gestützter Forschung und Entwicklung sowie technischer Expertise.

Sie automatisiert die Benutzerproduktivität durch proaktives Monitoring und Problembehebung, ermöglicht personalisierten Support zu jeder Zeit und behebt System- und Anwendungsprobleme präventiv mit Automatisierung und selbstständigen Reparaturmechanismen.

AEX vereinfacht die Arbeit der Mitarbeitenden, indem alltägliche IT- und Geschäftsserviceanfragen über einen einheitlichen digitalen Marktplatz für Unternehmen und einen virtuellen Assistenten, der auf natürlicher Sprachverarbeitung basiert, beantwortet werden.

Verantwortliche können durch das Monitoring der Benutzererfahrung und die Erstellung von Berichten wertvolle und nutzbare Erkenntnisse gewinnen.

Mit mehr als 50 vorkonfigurierten Anwendungsfällen, von Kunden getesteten IT- und Geschäftskatalogen und der Flexibilität, Anwendungsfälle jederzeit im laufenden Betrieb anzupassen, liefert AEX schnell geschäftlichen Mehrwert. Die Lösung lässt sich mit Standard-Service-Management-Tools integrieren, um bestehende Investitionen zu schützen.

AEX ist ab sofort weltweit verfügbar. Weitere Informationen über AEX finden Sie hier .

Über HCL Technologies

HCL Technologies (HCL) ermöglicht es Unternehmen weltweit, die Technologien für das nächste Jahrzehnt schon heute zu nutzen. Die Mode 1-2-3-Strategie von HCL ermöglicht Unternehmen durch tiefgreifende Branchenexpertise, Kundenorientierung und die unternehmerische Kultur des Ideapreneurship™ einen Wandel zu Firmen der nächsten Generation.

HCL bietet seine Dienstleistungen und Produkte in drei Geschäftsbereichen an: IT und Business Services (ITBS), Engineering und R&D Services (ERS) und Products & Platforms (P&P). ITBS ermöglicht es Unternehmen weltweit, ihre Geschäfte durch Angebote in den Bereichen Anwendungen, Infrastruktur, digitale Prozesse und Lösungen für die digitale Transformation der nächsten Generation zu verändern. ERS bietet technische Dienstleistungen und Lösungen in allen Bereichen der Produktentwicklung und Plattformgestaltung. Im Bereich P&P bietet HCL modernisierte Softwareprodukte für technologische und branchenspezifische Anforderungen globaler Kunden. Durch die hochmodernen Co-Innovationslabore, die globalen Lieferkapazitäten und ein breites globales Netzwerk bietet HCL ganzheitliche Services für verschiedene Branchen wie Finanzwesen, Fertigung, Technologie & Dienstleistungen, Telekommunikation & Medien, Einzelhandel & Konsumgüter, Biowissenschaften & Gesundheitswesen sowie öffentlicher Dienst.

Als ein führendes globales Technologieunternehmen ist HCL stolz auf seine Initiativen in den Bereichen Vielfalt, soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit und Bildung. In den 12 Monaten bis zum 30. Juni 2021 erzielte HCL einen konsolidierten Umsatz von 10,54 Milliarden US-Dollar. Seine 175.000 Ideengeber sind in 50 Ländern tätig.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hcltech.com

