HCL Technologies gewinnt National Corporate Social Responsiblity Award 2020

Programm zur Bekämpfung der städtischen Armut unterstützt bereits mehr als 3,7 Millionen Menschen in Indien mit Zugang zu Bildung und Grundversorgung

NOIDA, INDIEN, 25. August 2022 — HCL Technologies (HCL), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, hat den renommierten National Corporate Social Responsibility (CSR) Award 2020 gewonnen. Der Preis würdigt den unermüdlichen Einsatz der HCL Foundation, des CSR-Zweiges von HCL, für eine gerechte und nachhaltige Entwicklung von Gemeinschaften, die unterhalb der Armutsgrenze in städtischen Slums leben. Unternehmen, die durch ihre innovativen und nachhaltigen CSR-Initiativen einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft haben, werden jährlich vom Ministry of Corporate Affairs mit dem National CSR Award ausgezeichnet. Sie sind die höchste Anerkennung auf nationaler Ebene durch die indische Regierung.

Die Entwicklungsarbeit in Slums wurde als nationale Priorität eingestuft. HCL Uday, das Kernprogramm der HCL-Stiftung, unterstützt unterprivilegierte Menschen, darunter Wander- und Kinderarbeiter, die in städtischen Slums und auf der Straße leben. Es bietet Kindern Zugang zu Bildung, Qualifizierung für eine Erwerbstätigkeit, medizinische Grundversorgung, sanitäre Einrichtungen, sauberes Wasser und vieles mehr, um eine gerechte Entwicklung dieser Gemeinschaften zu ermöglichen. Bislang konnte das Programm mehr als 560.000 Menschen in elf indischen Städten helfen.

„HCL engagiert sich aktiv für lokale Gemeinschaften und trägt zu integrativem Wachstum und sozialer Entwicklung in den entsprechenden Regionen bei. Mit Investitionen von bisher über 900 Millionen INR hat die HCL Foundation einen der größten CSR-Fußabdrücke in Indien geschaffen und mehr als 3,7 Millionen Menschen mit verschiedenen Maßnahmen in städtischen und ländlichen Gebieten unterstützt“, sagt C Vijayakumar, CEO & Managing Director von HCL Technologies. „Wir danken der indischen Regierung für diese Anerkennung. Sie motiviert uns sehr, unsere Anstrengungen zu verdoppeln, um weiterhin die Lebensbedingungen in Gemeinden zu verbessern und einen gerechten und nachhaltigen Planeten aufzubauen.“

HCL Uday wurde 2012 als eine von Freiwilligen getragene Initiative ins Leben gerufen und 2016 strukturiert und formell gestartet. Es wurde als kontinuierliches Programm mit verschiedenen Maßnahmen und Initiativen vor Ort konzipiert. Im Mittelpunkt von HCL Uday steht der Glaube der HCL Foundation an die Kraft von Gemeinschaften, sich selbst aus der Armut zu befreien und ein Leben in Würde und Selbstachtung zu führen. Dieser Leitgedanke zieht sich durch alle Uday-Maßnahmen und zielt auf Resilienz und Erfolg ab. Das Engagement und die Beteiligung der HCL-Mitarbeiter ist dabei ein wichtiger Hebel.

„Wir sind stolz auf die Wirkung, die unsere Programme vor Ort erzielt haben. HCL Uday ist unser Versuch, den armen Menschen in den Städten ein Leben in Würde und Selbstachtung zu ermöglichen“, fügt Nidhi Pundhir, Vizepräsidentin und Direktorin der HCL-Stiftung, hinzu. „Es ist ein Privileg, dass unsere Bemühungen in der Kategorie der nationalen Prioritäten anerkannt worden sind. Dies bestätigt einmal mehr die Vision der HCL-Stiftung, einen Beitrag zu nationalen und internationalen Entwicklungszielen zu leisten.“

Über HCL Technologies

HCL Technologies (HCL Tech) ermöglicht es Unternehmen weltweit, die Technologien für das nächste Jahrzehnt schon heute zu nutzen. HCL Tech hat einen breiten Fokus auf die Kernthemen Digital, Engineering und Cloud. Es bietet seine Dienstleistungen und Produkte in drei Geschäftsbereichen an: IT und Business Services (ITBS), Engineering und R&D Services (ERS) und Products & Platforms (P&P). ITBS ermöglicht es Unternehmen weltweit, ihre Geschäfte durch Angebote in den Bereichen Anwendungen, Infrastruktur, digitale Prozesse und Lösungen für die digitale Transformation der nächsten Generation zu verändern. ERS bietet technische Dienstleistungen und Lösungen in allen Bereichen der Produktentwicklung und des Plattform-Engineerings. P&P bietet globalen Kunden modernisierte Softwareprodukte für ihre technologischen und branchenspezifischen Anforderungen. Durch die hochmodernen Co-Innovationslabore, die globalen Lieferkapazitäten und ein breites globales Netzwerk bietet HCL Tech ganzheitliche Services für verschiedene Branchen wie Finanzwesen, Fertigung, Technologie & Dienstleistungen, Telekommunikation & Medien, Einzelhandel & Konsumgüter, Biowissenschaften & Gesundheitswesen sowie öffentlicher Dienst.

Als ein führendes globales Technologieunternehmen ist HCL Tech stolz auf seine Initiativen in den Bereichen Vielfalt, soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit und Bildung. In den 12 Monaten bis zum 30. Juni 2022 erzielte HCL Tech einen konsolidierten Umsatz von 11,79 Milliarden US-Dollar. Seine 211.000 Ideengeber sind in 52 Ländern tätig.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hcltech.com

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, die mit einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren verbunden sind. Diese können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen, die die Worte „geplant“, „erwartet“, „glaubt“, „Strategie“, „Gelegenheit“, „antizipiert“, „hofft“ oder andere ähnliche Worte enthalten.

Zu den Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit diesen Aussagen gehören unter anderem Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Auswirkungen anhängiger behördlicher Verfahren, Gewinnschwankungen, unsere Fähigkeit, das Wachstum zu bewältigen, intensiver Wettbewerb in den Bereichen IT-Dienstleistungen, Business Process Outsourcing und Beratungsdienstleistungen, einschließlich der Faktoren, die sich auf unseren Kostenvorteil auswirken können, Lohnerhöhungen in Indien, die Akzeptanz unserer Dienstleistungen, Produkte und Gebührenstrukturen durch die Kunden, unsere Fähigkeit, hochqualifizierte Fachkräfte zu gewinnen und zu halten, unsere Fähigkeit, erworbene Vermögenswerte kosteneffizient und rechtzeitig zu integrieren, Zeit- und Kostenüberschreitungen bei Verträgen mit festem Preis und festem Zeitrahmen, Kundenkonzentration, Einwanderungsbeschränkungen, unsere Fähigkeit, unsere internationalen Aktivitäten zu managen, verringerte Nachfrage nach Technologie in unseren Schwerpunktbereichen, Störungen in Telekommunikationsnetzen, unsere Fähigkeit, potenzielle Akquisitionen erfolgreich abzuschließen und zu integrieren, der Erfolg unserer Markenentwicklungsbemühungen, die Haftung für Schäden aus unseren Dienstleistungsverträgen, der Erfolg der Unternehmen/Einheiten, in die wir strategische Investitionen getätigt haben, die Rücknahme staatlicher Steueranreize, politische Instabilität, rechtliche Beschränkungen bei der Kapitalbeschaffung oder dem Erwerb von Unternehmen außerhalb Indiens und die unbefugte Nutzung unseres geistigen Eigentums sowie andere Risiken, Ungewissheiten und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, die unsere Branche betreffen.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich die hierin gemachten zukunftsgerichteten Aussagen als richtig erweisen. Die Veröffentlichung solcher zukunftsgerichteten Aussagen sollte nicht als Zusicherung des Unternehmens oder einer anderen Person angesehen werden, dass die Ziele und Pläne des Unternehmens erreicht werden. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Informationen, die dem Management des Unternehmens derzeit zur Verfügung stehen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, die von Zeit zu Zeit von oder im Namen des Unternehmens gemacht werden, zu aktualisieren.

