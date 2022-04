HCL Technologies führt die All Access Media Marketplace Plattform ein – für optimale Content-Produktion und nahtlose Benutzererfahrung

In Zusammenarbeit mit Microsoft und CoreSite setzt das Unternehmen die Vision 2030 von MovieLabs um



Noida, Indien – 29. April 2022 – HCL Technologies (HCL), ein führendes globales Technologieunternehmen mit umfassender Erfahrung in der Medien- und Unterhaltungsbranche, hat auf der NAB in Las Vegas ein neues Produkt vorgestellt, das die Vorproduktions-, Produktions- und Postproduktionsprozesse bei der Erstellung und Verbreitung von Inhalten rationalisieren wird. Die All Access Media Marketplace Platform von HCL wird in Zusammenarbeit mit Microsoft und CoreSite, einem Unternehmen der American Tower Corporation (CoreSite), entwickelt. Ziel ist es, die Probleme zu lösen, mit denen viele Medienschaffende bei der Entwicklung von Workflows, Anwendungen und der Suche nach Anbietern konfrontiert sind.

Die Plattform wird es Medienschaffenden ermöglichen, Workflows im HCL Workflow Creator (der Kernanwendung des All Access Media Marketplace) zu erstellen, MovieLabs Visual Language zu nutzen und die besten Angebote von Anbietern zu erhalten. Der HCL Workflow Creator dient als Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine. Dabei unterstützt er bei der Entwicklung softwaredefinierter Workflows und bietet eine sichere Übertragung digitaler Assets vom Studio/Set über Telekommunikationsunternehmen und Carrier zu privaten Datenzentren, Co-Location-Anbietern, SaaS-Cloud-basierten Tools und Hyperscalern.

Microsoft 365 wird die Kommunikation zwischen Content-Produzenten und Anbietern von Services optimieren. Darüber hinaus werden Azure Cloud und dessen Cybersecurity-Ingenieure die Ausrichtung von All Access auf die Vision 2030 von MovieLabs erleichtern. Die Interconnection-Services von CoreSite, einschließlich Any 2 Exchange® und Open Cloud Exchange®, ermöglichen es den Nutzern von All Access, schnell sichere, softwaredefinierte Netzwerke mit geringer Latenz einzurichten. Die CoreSite-Rechenzentren sind wichtige Knotenpunkte in der Medien- und Unterhaltungsbranche und unterstützen ein robustes Ökosystem von Content-Lieferanten, Studios und Cloud-Anbietern, das die Produktion und den Vertrieb von Inhalten sowie die digitale Lieferkette optimiert.

Künftig wird die Plattform über ein integriertes, sicheres E-Commerce-Backend verfügen, das die HCL-eigene Suite von Softwareprodukten für digitale Erlebnisse und den Handel nutzt. Dies wird Transaktionen über den gesamten Medienlebenszyklus hinweg weiter vereinfachen. Darüber hinaus werden große Studios, unabhängige Produktionsfirmen, Werbeagenturen und Videoproduzenten in Unternehmen in der Lage sein, die globalen Ressourcen von All Access durch die Cybersecurity-Praktiken von HCL sicher zu nutzen. Diese Funktionalität wird durch das Zero Trust Security Framework von HCL und die vorgeschlagene gemeinsame Sicherheitsarchitektur für die Produktion von MovieLabs 2030 ermöglicht.

„Unsere tiefgreifende Erfahrung in der M&E-Branche – kombiniert mit unserer bewährten Erfolgsbilanz bei der Entwicklung und Transformation digitaler Lösungen – hat HCL in eine einzigartige Position gebracht, um den All Access Media Marketplace zu entwickeln“, sagt Anil Ganjoo, Chief Growth Officer, Americas, TMT and RCPG Industries, HCL Technologies. „Wir freuen uns, die Vision 2030 von MovieLabs zu unterstützen und sind davon überzeugt, dass unsere Expertise in diesem Bereich die Gesamtqualität und den Bedienungskomfort im gesamten Lebenszyklus der Content-Erstellung verbessern wird.“

„Die Aufnahme von HCL Technologies in unser Partner-Ökosystem erweitert die Dienstleistungen und Lösungen, die wir der Medien- und Unterhaltungsindustrie anbieten“, sagt Brian Eichman, Vice President Business Development and Solution Architecture bei CoreSite. „Mit Content-Entwicklungsplattformen wie All Access können Medienschaffende ihre digitale Lieferkette optimieren, die Leistung verbessern, die Sicherheit erhöhen und die Gesamtbetriebskosten senken.“

„Die Integration von HCLs All Access Media Marketplace mit Microsoft Outlook & Teams ist eine großartige Möglichkeit, die B2B-Kommunikation zwischen Content-Produzenten und Mediendienstleistern zu erleichtern, um Angebote zu finden und zu akquirieren. Wir freuen uns darauf, diese Plattform mit dem Umfang und den Anwendungen, die auf Azure verfügbar sind, zu erweitern“, sagt Simon Crownshaw, Worldwide Media and Entertainment Strategy Director bei Microsoft Corp.

Über HCL Technologies

HCL Technologies (HCL) ermöglicht es Unternehmen weltweit, die Technologien für das nächste Jahrzehnt schon heute zu nutzen. Die Mode 1-2-3-Strategie von HCL ermöglicht Unternehmen durch tiefgreifende Branchenexpertise, Kundenorientierung und die unternehmerische Kultur des Ideapreneurship™ einen Wandel zu Firmen der nächsten Generation.

HCL bietet seine Dienstleistungen und Produkte in drei Geschäftsbereichen an: IT und Business Services (ITBS), Engineering und R&D Services (ERS) und Products & Platforms (P&P). ITBS ermöglicht es Unternehmen weltweit, ihre Geschäfte durch Angebote in den Bereichen Anwendungen, Infrastruktur, digitale Prozesse und Lösungen für die digitale Transformation der nächsten Generation zu verändern. ERS bietet technische Dienstleistungen und Lösungen in allen Bereichen der Produktentwicklung und Plattformgestaltung. Im Bereich P&P bietet HCL modernisierte Softwareprodukte für technologische und branchenspezifische Anforderungen globaler Kunden. Durch die hochmodernen Co-Innovationslabore, die globalen Lieferkapazitäten und ein breites globales Netzwerk bietet HCL ganzheitliche Services für verschiedene Branchen wie Finanzwesen, Fertigung, Technologie & Dienstleistungen, Telekommunikation & Medien, Einzelhandel & Konsumgüter, Biowissenschaften & Gesundheitswesen sowie öffentlicher Dienst.

Als ein führendes globales Technologieunternehmen ist HCL stolz auf seine Initiativen in den Bereichen Vielfalt, soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit und Bildung. In den 12 Monaten bis zum 31. März 2022 erzielte HCL einen konsolidierten Umsatz von 11,48 Milliarden US-Dollar. Seine 209.000 Ideengeber sind in 52 Ländern tätig.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hcltech.com

