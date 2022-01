HCL Technologies als Leader im IDC MarketScape positioniert

Führender Anbieter von weltweiten Supply Chain SAP Ecosystems Services

NOIDA, INDIEN — HCL Technologies (HCL), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, wurde als Leader im „IDC MarketScape: Worldwide Supply Chain SAP Ecosystems Services 2021 Vendor Assessment“ (doc # US47537120, Mai 2021) positioniert.

HCL verfügt über eine Projekt- und Programmmanagement-Methodik sowie über Tools und Prozesse, damit Kunden neue Anforderungen bewältigen, Risiken managen und Projekte innerhalb des Budgets halten können. Kunden profitieren auch von HCLs branchenorientiertem Lösungen und Beratungsdiensten.

Geeignete Anpassungen des Supply Chain Managements (SCM) sollen das Kundenerlebnis verbessern, die Produktivität steigern sowie die globale Transparenz der Bestände und finanziellen Auswirkungen erhöhen. HCL implementiert dazu ein intelligentes Framework, das Unternehmen bei der effektiven Zusammenarbeit mit verschiedenen Interessengruppen unterstützt. Die enge Beziehung des Unternehmens zu SAP umfasst die Bereiche Partner Enablement, Marketing, gemeinsame Kundenplanung und Bereitstellung.

„Wir unterstützen Unternehmen dabei, ihre Lieferketten mit einer Kombination aus User Experience und moderner Geschäftsarchitektur neu zu denken, um die Agilität, Transparenz und Skalierbarkeit zu erhöhen und damit profitables Wachstum und Nachhaltigkeit zu fördern“, sagt Anand Birje, President, Digital Business Services, HCL Technologies. „Mit unserem Fokus auf Kundenergebnisse bei der Umgestaltung der Wertschöpfungskette, unterstützt durch unser tiefgehendes Produktwissen und unserem Design-to-DevOps-Ansatz, bieten wir SAP-zentrierte Supply-Chain-Transformationen für unsere Kunden.“

Zu den SAP-bezogenen Services von HCL gehören Design Thinking, Geschäftsprozessberatung, organisatorisches Change Management, Programmmanagement und -steuerung, Architekturkonsolidierung, Hosting, Implementierung und andere Support-Dienste. HCL unterstützt Kunden bei der Evaluierung neuer digitaler Angebote wie SAP S/4HANA, SAP Hybris, SAP Cloud Platform, SAP Customer Experience Solutions, SAP Leonardo, SAP SuccessFactors Solutions und SAP Ariba Solutions. Das Unternehmen verfügt über Berater in Europa, Nord- und Südamerika, Afrika, Asien-Pazifik und Indien. Sie helfen Kunden dabei, ein erlebnisorientiertes, intelligentes Unternehmen zu schaffen.

Mehr zur Studie IDC MarketScape: Worldwide Supply Chain SAP Ecosystems Services 2021 Vendor Assessment (doc # US47537120, Mai 2021) gibt es hier.

Über HCL Technologies

HCL Technologies (HCL) ermöglicht es Unternehmen weltweit, die Technologien für das nächste Jahrzehnt schon heute zu nutzen. Die Mode 1-2-3-Strategie von HCL ermöglicht Unternehmen durch tiefgreifende Branchenexpertise, Kundenorientierung und die unternehmerische Kultur des Ideapreneurship™ einen Wandel zu Firmen der nächsten Generation.

HCL bietet seine Dienstleistungen und Produkte in drei Geschäftsbereichen an: IT und Business Services (ITBS), Engineering und R&D Services (ERS) und Products & Platforms (P&P). ITBS ermöglicht es Unternehmen weltweit, ihre Geschäfte durch Angebote in den Bereichen Anwendungen, Infrastruktur, digitale Prozesse und Lösungen für die digitale Transformation der nächsten Generation zu verändern. ERS bietet technische Dienstleistungen und Lösungen in allen Bereichen der Produktentwicklung und Plattformgestaltung. Im Bereich P&P bietet HCL modernisierte Softwareprodukte für technologische und branchenspezifische Anforderungen globaler Kunden. Durch die hochmodernen Co-Innovationslabore, die globalen Lieferkapazitäten und ein breites globales Netzwerk bietet HCL ganzheitliche Services für verschiedene Branchen wie Finanzwesen, Fertigung, Technologie & Dienstleistungen, Telekommunikation & Medien, Einzelhandel & Konsumgüter, Biowissenschaften & Gesundheitswesen sowie öffentlicher Dienst.

Als ein führendes globales Technologieunternehmen ist HCL stolz auf seine Initiativen in den Bereichen Vielfalt, soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit und Bildung. In den 12 Monaten bis zum 31. Dezember 2021 erzielte HCL einen konsolidierten Umsatz von 11,18 Milliarden US-Dollar. Seine 198.000 Ideengeber sind in 52 Ländern tätig.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hcltech.com

