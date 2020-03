HCL als führendes Unternehmen für Software-Entwicklungsservices durch Everest Group positioniert

München – 16. März 2020 – HCL Technologies, ein weltweit führendes Technologieunternehmen, ist erneut für seine weltweit führende Rolle bei Software-Entwicklungsservices ausgezeichnet worden. Eine aktuelle Studie der Everest Group hat HCL zum zweiten Mal in Folge als führendes Unternehmen in diesem Bereich positioniert.

Die Studie „Everest Group PEAK Matrix for Software Product Engineering Services Assessment 2019: Engineering for the Digital World“ hebt das starke IP-basierte Angebot und das Rahmenwerk für die gemeinsame Entwicklung von HCL hervor. Es wird unterstützt durch wichtige Investitionen in moderne Technologien, Solution Accelerator, weltweite Labor-Infrastruktur und differenzierte Geschäftsmodelle. Diese helfen Kunden dabei, einen großen Wert für Produktinnovationen zu erhalten. Die Studie lobt auch die auf dem Markt gezeigte Proaktivität und unübertroffene Flexibilität des Engagements von HCL, die es zu einem strategischen Partner machen.

In dieser Studie hat die Everest Group 25 führende globale Software-Entwicklungsdienstleister auf Basis ihres PEAK Matrix™ Frameworks bewertet. Dies ist ein zusammengesetzter Index aus einer Reihe von verschiedenen Metriken, die sich auf die Vision und Fähigkeiten eines Service Providers sowie seine Marktauswirkung beziehen.

Die Software Product Engineering Services von HCL umfassen die Bereiche Ideenfindung und Design, Produktentwicklung, Tests und Zertifizierung, Produkteinführung und Produktmanagement. HCL stellt Entwicklungsdienste für mehr als 80 ISVs, darunter 6 der weltweiten Top 10 ISVs, bereit. HCL empfiehlt den Aufbau von IP-basierten Services in der Softwareentwicklung und hat erhebliche Investitionen in Solution Accelerators, Frameworks und Technologielabors getätigt.

Über HCL Technologies

HCL Technologies (HCL) unterstützt Unternehmen weltweit mit Technologien für das nächste Jahrzehnt. Durch die tiefgreifende Branchenexpertise, Kundenorientierung und unternehmerische Kultur der Ideapreneurship™ ermöglicht die Strategie „Mode 1-2-3“ von HCL es Unternehmen, sich in Next-Generation-Unternehmen zu verwandeln. HCL bietet seine Dienstleistungen und Produkte in drei Geschäftsbereichen an: IT und Business Services (ITBS), Engineering und R&D Services (ERS) sowie Produkte und Plattformen (P&P). ITBS ermöglicht es Unternehmen weltweit, ihre Geschäfte durch Angebote in den Bereichen Anwendungen, Infrastruktur, digitale Prozesse und digitale Transformationslösungen der nächsten Generation zu verändern. ERS bietet Dienste und Lösungen für alle Aspekte der Produktentwicklung und Plattformgestaltung. Mit P&P versorgt HCL global agierende Kunden mit modernisierten Softwareprodukten für ihre technologie- und branchenspezifischen Anforderungen. Mit seinen hochmodernen Co-Innovationslabors, globalen Lieferkapazitäten und seinem breiten globalen Netzwerk bietet HCL ganzheitliche Dienstleistungen für verschiedene Branchen in den Kategorien Financial Services, Manufacturing, Technology & Services, Telecom & Media, Retail & CPG, Life Sciences & Healthcare und Public Services. Als ein weltweit führendes Technologieunternehmen ist HCL stolz auf seine Initiativen zu Vielfalt, sozialer Verantwortung, Nachhaltigkeit und Bildung. Zum 31. Dezember 2019 erwirtschaftete HCL einen konsolidierten 12-Monats-Umsatz von 9,7 Milliarden US-Dollar und seine 149.000 Ideengeber sind in 45 Ländern tätig. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hcltech.com/de

Medienkontakt:

Fink & Fuchs AG

Kirsten Gnadl

Tel: 089-589787-34

E-Mail: HCL@finkfuchs.de