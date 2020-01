HC Erlangen startet am 9. Januar in die Wintervorbereitung

Nach dem intensiven Jahresendspurt indem der HC Erlangen sieben kräftezehrrende Spiele in nur vier Wochen absolvierte, ließ HC-Cheftrainer Adalsteinn Eyjolfsson sein Team regenerieren, den Kopf freibekommen und neue Kräfte für die kommenden Aufgaben sammeln. Ab Donnerstag, den 09. Januar hat der isländische Chef-Coach seine Mannschaft wieder beisammen, um sie akribisch auf das erste Pflichtspiel des Jahres einzustellen. HC-Cheftrainer Eyjolfsson hat dann rund drei Wochen Zeit, um sein Team für die sicherlich schweren Auswärtsspiele am 2. Februar in Leipzig und am 6. Februar im hohen Norden, beim THW Kiel vorzubereiten.

Aktive Regeneration steht in der ersten Januarwoche auf dem Programm der Erlanger Handballer, ehe sie am 09. Januar wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. „Wir werden in der Anfangszeit natürlich an unserer Athletik arbeiten aber auch schon taktische Elemente einfließen lassen und weiter an unseren Automatismen feilen“, ließ Eyjolfsson wissen.

Vorgeschaltete Testspiele

Parallel zu den Spielen der Handball-Europameisterschaft der Männer (9. bis 26. Januar) können sich die Fans des fränkischen Erstligisten gleich drei Mal vom Leistungsstand ihrer Mannschaft überzeugen. Den Anfang macht das Frankenderby gegen Zweitligist DJK Rimpar Wölfe am 12. Januar um 15.00 Uhr in Hemau. Ein Wiedersehen mit dem Ex-Erlanger Jonas Link gibt es dann am Freitag, den 17. Januar, wenn der HCE ab 17.30 in der heimischen Karl-Heinz-Hiersemann-Halle gegen die SG BBM Bietigheim testet (Tickets sind am jeweiligen Spieltag an der Abendkasse erhältlich). Den Abschluss bildet die Teilnahme am Hohenlohe-Cup am 25.01., wo der HC Erlangen auf die HSG Konstanz und auf den Gewinner der Partie zwischen den Eulen Ludwigshafen und DJK Rimpar Wölfe trifft.

Am 13. Februar geht es in der ARENA weiter

Die fränkischen Handball-Fans können den HC Erlangen gegen die HBW Balingen-Weilstetten am 13. Februar in der Arena Nürnberger Versicherung wieder „live“ anfeuern. Tickets für das erste Heimspiel im Jahr 2020 sind im Online-Shop unter https://bit.ly/2ZOOa0c des HC Erlangen erhältlich. Der Agenturpartner, hl-studios aus Erlangen ist dann auch wieder mit dabei und unterstützt den HC Erlangen mit Medien- und Pressearbeit. Die Werbeagentur engagiert sich seit über zehn Jahren für den Erlanger Handballsport und ist der Spielerpate von Spielmacher Nico Büdel.

Termine der Testspiele:

12.01.2019, 15.00 Uhr

HC Erlangen vs. DJK Rimpar Wölfe

(Tangrintel Halle, August-Glockner-Ring, 93155 Hemau)

17.01.2019, 17.30 Uhr

HC Erlangen vs. SG BBM Bietigheim

(Karl-Heinz-Hiersemann-Halle, Schillerstraße 56, 91052 Erlangen)

25.01.2019, ab 16:15 Uhr

Hohenlohe Cup

HC Erlangen vs. HSG Konstanz und Eulen Ludwigshafen oder DJK Rimpar Wölfe

(Hohenlohe-Sporthalle, Pfaffenmühlweg 30, 74613 Öhringen)

Weitere Informationen dazu: http://www.hc-erlangen.de