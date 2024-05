Hausverwaltung verkaufen: REBA IMMOBILIEN AG: Hausverwaltungen zum Verkauf gesucht

Die REBA IMMOBILIEN AG, ein renommiertes Immobilienunternehmen, sucht nach weiteren Hausverwaltungen zum Kauf in Deutschland. Ziel ist es, das Portfolio des Unternehmens zu erweitern und den Service weiter auszubauen.

Hausverwaltung verkaufen in Deutschland

Die REBA IMMOBILIEN AG setzt gemeinsam mit ihrem Joint-Venture-Partner gezielt auf die Übernahme von Hausverwaltungen und die Integration des operativen Geschäftes. Dieser strategische Ansatz ermöglicht es der REBA IMMOBILIEN AG, ihr Dienstleistungsangebot zu diversifizieren und ihren Kundenstamm zu erweitern.

Die REBA IMMOBILIEN AG will ihre Marktposition durch den Erwerb weiterer Hausverwaltungen stärken und ihre Reputation als zuverlässiger Partner auf dem Immobilienmarkt weiter ausbauen.

Gründe für den Verkauf einer Hausverwaltung

„Es gibt verschiedene Gründe, warum sich Hausverwaltungen für einen Verkauf entscheiden können. Ein häufiger Beweggrund ist die strategische Neuausrichtung des Unternehmens oder die persönliche Situation der Eigentümer. Manchmal kann ein Verkauf auch aus wirtschaftlichen Gründen erfolgen, um Ressourcen freizusetzen oder Wachstum zu fördern. Durch den Verkauf an einen etablierten Partner wie die REBA IMMOBILIEN AG und ihre Joint Venture Partner können Hausverwaltungen von neuen Chancen profitieren und gleichzeitig eine nahtlose Übergangslösung für Mitarbeitende und Kunden sicherstellen.“

Hausverwaltungen zum Verkauf gesucht

„Wir sind auf der Suche nach Hausverwaltungen, die aufgrund von Altersnachfolgen oder anderen Gründen zum Verkauf stehen, sich in einem soliden Zustand befinden und Wachstumspotenzial bieten“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

„Unser Ziel ist es, unsere Präsenz in Deutschland zu stärken und einen erstklassigen Service zu bieten. Mit dem Zukauf von Hausverwaltungen wollen wir unser Angebot erweitern und unsere Wachstumsstrategie vorantreiben.“

Interessenten können sich direkt an das Team der REBA IMMOBILIEN AG wenden, wenn sie ihre Hausverwaltung verkaufen möchten.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

Hausverwaltung der REBA IMMOBILIEN AG

Die Hausverwaltung der REBA IMMOBILIEN AG ist die hochspezialisierte Hausverwaltungsabteilung des renommierten Immobilienunternehmens. Die professionelle Hausverwaltung bietet umfassende Betreuung für Immobilien und zeichnet sich durch ihre herausragende Expertise aus. Die hochqualifizierten Hausverwalter verfügen über jahrelange Erfahrung in der Verwaltung verschiedenster Immobilientypen.

Die REBA IMMOBILIEN AG setzt in der Hausverwaltung modernste Technologie und bewährte Verfahren ein, um die Effizienz und Transparenz in der Immobilienverwaltung zu maximieren. Durch den Einsatz innovativer Lösungen in der Hausverwaltung hat die REBA IMMOBILIEN AG jederzeit Zugriff auf alle relevanten Informationen und Berichte, um eine transparente Kommunikation sicherzustellen. Das Ziel ist Kosteneffizienz, indem Betriebskosten reduziert und Einnahmen maximiert werden. Die maßgeschneiderten Immobilienstrategien der Hausverwaltung zielen darauf ab, den maximalen Return on Investment zu erzielen.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

Über die REBA IMMOBILIEN AG: Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Durch den Einstieg der REBA IMMOBILIEN AG als 50%iger Gesellschafter bei der Vinson Metallbau GmbH werden auch Metallbauarbeiten aller Art umgesetzt.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

