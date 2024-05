Happy Birthday HOMEPILOT: 365 Tage smarte Freude für jedes Zuhause!

Einfaches Selbsteinbau-System für ein bequemes Zuhause / Für kurze Zeit mit Jubiläumsrabatt

Unter dem Motto „Smart but simple“ begeistert Homepilot schon seit einem Jahr mit cleveren und einfach zu installierenden Smart-Home-Lösungen die Anwender. Das Do-it-yourself-System von Delta Dore Rademacher hat sich in kürzester Zeit als Must-have auf dem Smart-Home-Markt etabliert und bietet zahlreichen deutschen Haushalten Vorteile für Wohnqualität, Sicherheit und Energieeffizienz.

Mit Homepilot kann jeder das eigene Zuhause in ein echtes Smart Home verwandeln, ganz ohne komplizierte Installationen oder teure Expertenberatung. Als Basis dient ein eigenständiges Funksystem, das keine aufwendige Verkabelung benötigt und für jeden Bedarf eine passende Lösung bietet: von Einzelmaßnahmen wie Rollladenautomation, Heizungssteuerung oder smarte Beleuchtung bis hin zur vollständigen Hausumrüstung. Die über 60 Komponenten von Homepilot lassen sich kosten- und zeitsparend in Eigenregie via Plug-and-play installieren und ganz bequem per App oder Sprachsteuerung über die Steuerzentrale Gateway premium bedienen.

Egal, ob man Technikfanatiker oder gerade erst in die Welt der Smart Homes eingetaucht ist – Homepilot ist die perfekte Wahl für jeden, der sein Zuhause modernisieren und komfortabel gestalten möchte. Grund genug, gemeinsam das einjährige Jubiläum zu feiern und die Welt der smarten Möglichkeiten mit Homepilot zu entdecken.

Wer schnell ist, kann vom 27.05.24 bis zum 05.06.24 mit dem Code „Geburtstag15“ 15 Prozent Jubiläumsrabatt ergattern.

Weitere Infos unter: de.homepilot-smarthome.com

Über HOMEPILOT:

Homepilot steht für Profi-Qualität im Bereich Smart Home. Die Macher von Homepilot sind ausgewiesene Smart-Home-Profis aus dem Hause Delta Dore Rademacher und besitzen jahrzehntelange Erfahrung in der Hausautomation. Mitte 2021 bündelten Rademacher und der französische Hersteller Delta Dore – selbst seit vielen Jahren einer der großen Player auf dem Smart-Home-Markt – ihre Kräfte, um einer der führenden Anbieter von Smart Home-Lösungen in Europa zu werden. Dabei entstand die neue Endkonsumenten-Marke HOMEPILOT. Die rund 70 Komponenten im breiten Sortiment werden nahezu alle in Deutschland und Frankreich produziert. Die Distribution erfolgt online über den Homepilot Webshop und ausgewählte Onlinehändler.

Firmenkontakt

DELTA DORE RADEMACHER GmbH

Peggy Losen

Buschkamp 7

46414 Rhede / Westfalen

02872 – 933-137



https://www.de.homepilot-smarthome.com/

Pressekontakt

becker döring communication

Anja Becker

Löwenstraße 4-8

63067 Offenbach

069 – 4305214-14



http://www.beckerdoering.com

Bildquelle: HOMEPILOT