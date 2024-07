hansgrohe Pulsify S Duschsysteme

Skybad.de bietet eine umfangreiche Auswahl an Hansgrohe Pulsify S Duschsystemen und Brausen an, die für höchsten Duschkomfort und modernes Design stehen. Die Pulsify S Serie umfasst Handbrausen, Kopfbrausen und komplette Showerpipes in drei stilvollen Farben: Mattschwarz, Mattweiß und Chrom. Diese Produkte sind nicht nur optisch ansprechend, sondern auch funktional und einfach zu installieren.

Produktmerkmale der hansgrohe Pulsify S Serie:

1. Vielseitige Brausestrahlen: Die Handbrausen bieten drei verschiedene Strahlarten – PowderRain für eine sanfte Regendusche, IntenseRain für eine erfrischende Dusche und Massagestrahl für eine belebende Massage. Diese Strahlarten sorgen für ein individuelles Duscherlebnis.

2. Innovative Technologie: Die EcoSmart-Funktion reduziert den Wasserverbrauch um bis zu 60 %, ohne den Duschkomfort zu beeinträchtigen, was sowohl umweltfreundlich als auch kostensparend ist. Die QuickClean-Technologie ermöglicht eine einfache Reinigung der Brausen, indem Kalkablagerungen durch einfaches Wischen entfernt werden können.

3. Design und Farben: Die Pulsify S Serie ist in Mattschwarz, Mattweiß und Chrom erhältlich, was eine nahtlose Integration in verschiedene Badezimmerstile ermöglicht. Diese modernen Farben verleihen dem Badezimmer ein elegantes und zeitgemäßes Aussehen.

4. Einfache Installation: Die Produkte der Pulsify S Serie sind so konzipiert, dass sie einfach auf vorhandene Anschlüsse montiert werden können. Die Showerpipes mit ShowerTablet Select 400 Brausethermostat sind über die iBox universal anzuschließen, was die Installation besonders benutzerfreundlich macht.

5. Komfort und Wellness: Die Kopfbrausen der Serie bieten ein umfassendes Wellness-Erlebnis, selbst in kleineren Badezimmern. Sie sorgen für eine gleichmäßige Wasserverteilung und bieten ein luxuriöses Duscherlebnis.

Weitere Highlights:

-Duschsysteme: Die Showerpipes bieten eine Kombination aus Hand- und Kopfbrause und sind mit einem Brausethermostat ausgestattet, das eine präzise Temperaturregelung ermöglicht. Die Kombination aus direktem und indirektem Licht sorgt für eine angenehme Atmosphäre im Badezimmer.

-Nachhaltigkeit: Die EcoSmart-Technologie trägt zur Reduzierung des Wasser- und Energieverbrauchs bei, was sowohl die Umwelt als auch den Geldbeutel schont.

Die Hansgrohe Pulsify S Serie bietet eine ideale Lösung für alle, die ihr Badezimmer mit modernen Duschsystemen ausstatten möchten. Diese Produkte verbinden fortschrittliche Technologie mit ansprechendem Design und sorgen für ein unvergleichliches Duscherlebnis.

