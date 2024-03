Handicap-Single ohne Partner*in? Das muss nicht sein!

Donnybrook, Dublin, 08.03.2024 – Mit oder ohne Handicap – alle Menschen sehnen sich nach Liebe, Zärtlichkeit und Sex. Die meisten Menschen wünschen sich eine Partnerschaft und auch eine eigene Familie mit Kindern. Letztendlich haben auch alle Menschen mit Beeinträchtigung ein Recht auf Partnerschaft. Seit vielen Jahren ist es für die Partnervermittlung TTPCG® wichtig, auch Menschen mit Handicap dabei behilflich zu sein, den wirklich passenden Partner*in schnell kennenzulernen.

Erneute Auszeichnung der TTPCG ® von Association handicap, love and more

Im Februar 2024 wurde TTPCG DATING SERVICES ® in Townsville, einer Küstenstadt im Nordosten des australischen Bundesstaats Queensland von dem Verband handicap, love and more dafür ausgezeichnet, dass dieser Dating Services spezielle Programme für Menschen entwickelt hat, welche, da kostengünstig, sich auch Menschen mit Handicap und schmaler Brieftasche leisten können. Menschen mit Beeinträchtigung sind genauso individuelle Persönlichkeiten wie alle anderen Menschen. Und wie alle Menschen haben auch Menschen mit Handicap das Recht auf selbstbestimmte Sexualität und Partnerschaft sowie das Recht darauf, Eltern zu werden und zu sein. Natürlich auch Menschen mit einem Handicap haben ein Recht darauf, in der ersehnten Partnerschaft glücklich zu werden. Nicht mit irgendeinem Partner*in, sondern mit dem wirklich passenden Partner*in. Ebenso haben auch Menschen mit einem Handicap ein Recht auf sexuelle Harmonie.

In diesem Bereich konnte TTPCG® die Qualität nochmals steigern

Im Februar 2024 wurde das Love for Persons with Disabilities update freigeschaltet. Mit diesem Update werden die Schritte zwischen dem jeweiligen Persönlichkeitsdiagramm und sämtlichen we ask Filter Mechanismen noch präziser abgestimmt.

Insbesondere Menschen mit einer Beeinträchtigung fehlt es an Power sowie der Möglichkeit, mit gesunden Menschen mithalten zu können. Wen das Leben in eine Situation mit Handicap brachte, braucht vor allem eines: Verständnis. Dieses Verständnis ist, so hat die Forschung und Erfahrung gezeigt, insbesondere in einer Beziehung, wo ein Handicap eine Rolle spielt, von bedeutender Wichtigkeit.

Matching der TTPCG® Schlüssel zum wirklich passenden Partner*in

In den 10 Präferenzen, die den Schlüssel zur harmonischen und damit glücklichen Partnerschaft bieten, ist die Präferenz Verständnis enthalten. Dazu nutzen Singles auf Partnersuche bei TTPCG® das Modul we ask. Diese Tools zum Partnerglück eines jeden Singles, mit oder ohne Handicap, garantieren schnelles Partnerglück mit dem wirklich passenden Partner*in. Die Verbandsvorsitzende der Association handicap, love and more Frau Dr. Charlotte Jones empfiehlt Singles mit Handicap auf Partnersuche den TTPCG DATING SERVICES ®. Diese erneute Auszeichnung unterstreicht, wie zentral die Unternehmenskultur für den Erfolg der TTPCG® ist. Auch im deutschsprachigen Raum können Singles auf Partnersuche mit oder ohne Handicap diesen Top Services nutzen.

Sie haben eine Pressemeldung der Journalistin Bessie MacAuley im Auftrag der PARTNER COMPUTER MARKETING LIMITED Donnybrook Dublin Ireland gelesen. Vielen Dank dafür.

