Handgezeichnete Pläne Scannen Digitalisieren: digitalgut

Wir digitalisieren handgezeichnete Pläne

Die digitalgut ag, mit Sitz in Bäch SZ in der Schweiz, scannt, vektorisiert und digitalisiert handgezeichnete Pläne. Handgezeichnete Pläne digitalisieren ist bereits seit 30 Jahren das Kerngeschäft der digitalgut ag.

Von älteren Gebäuden oder technischen Zeichnungen bestehen meistens nur handgezeichnete Pläne. Folglich ist das Nachzeichnen von Plänen für einen Zeichner zeitaufwendig und somit kostenintensiv. Digitalisiert werden Architekturpläne, Haustechnikpläne und technische Zeichnungen. Die digitalgut ag übernimmt diese Arbeiten für den Kunden. Sie scannt, vektorisiert und digitalisiert handgezeichnete Pläne in verschiedene CAD-Formate wie AutoCAD DWG, VectorWorks und ArchiCAD PLN.

Der erste Schritt: Pläne Scannen. Die eingescannten Pläne sind somit bereit für ein digitales Archiv oder für den zweiten Schritt: Die Pläne digitalisieren. So dass die alten Pläne im Kunden-CAD für die Weiterverarbeitung bereit stehen. Die eingescannten Pläne werden in Vektoren überführt. Die Digitalisierung erfolgt gemäss der Vermassung und wird in fachgerechte Layer digitalisiert. Innerhalb von wenigen Tagen entsteht somit ein fixfertiger Plan, der sofort im Kunden-CAD bereit steht.

Um die Qualität auf hochwertigem Niveau zu halten, ist die manuelle Bearbeitung ein wichtiger Bestandteil der Arbeit. Somit werden auch bei schwierigen Vorlagen, zum Beispiel die unterschiedlichen Elemente einer Zeichnung, fachgerecht auf separate Layer beziehungsweise Ebenen zu legen oder die Massketten und Texte exakt dargestellt. Kundenwünsche sind willkommen und werden gerne umgesetzt. Die digitalisierten CAD-Pläne können dann für die Projektierung im CAD des Kunden weiter bearbeitet werden, als wären sie vom Kunden neu gezeichnet.

Pro Zeichnung oder Auftrag wird jeweils ein attraktiver Festpreis vereinbart. Die Planvorlagen werden gerne beim Kunden abgeholt werden. Kundenwünsche werden gerne entgegen genommen. Die Lieferzeit wird garantiert und der Versand erfolgt elektronisch per Email oder Dropbox.

Durch den Einsatz neuer Erfassungsmethoden ist die digitalgut ag in der Lage, komplette Lösungen für GIS-Projekte und Facility-Management zu interessanten Konditionen anzubieten. Noch nicht überzeugt? Gerne erteilt Herr Guido Breuss weitere Auskünfte.

