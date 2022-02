Handball: HC Erlangen empfängt die SG Flensburg-Handewitt

Die neuen, weitreichenden Corona-Lockerungen kommen zu einem guten Zeitpunkt für das Heimspiel des HC Erlangen gegen das Topteam der SG Flensburg-Handewitt

Denn in Bayern ist für Sportveranstaltungen wieder eine Zuschauer-Auslastung von bis zu 50 Prozent erlaubt, mit einer Obergrenze von 15.000 Zuschauern. Für die Heimspiele des HC Erlangen bedeutet dies, dass endlich wieder mehr Handball-Fans in der ARENA Nürnberger Versicherung erlaubt sind um die Mannschaft vor Ort zu unterstützen.

Neue Regelungen gelten ab heute

Für die Handball-Fans gilt bereits ab dem kommenden Heimspiel am Sonntag die 2G-Regel für den Besuch in der ARENA. Das bedeutet, dass weiterhin alle Zuschauer vollständig geimpft oder genesen sein müssen. Die zusätzliche Testplicht oder die Notwendigkeit einer Booster-Impfung aber entfällt.

Top-Favorit kommt

Die Lockerungen kommen zu einem guten Zeitpunkt, schließlich trifft der HC Erlangen am 20. Februar um 14.00 Uhr vor heimischer Kulisse auf das Star-Ensemble der SG Flensburg-Handewitt. Auf die Mittelfranken wartet eine äußerst spannende Aufgabe um zwei wichtige Punkte und die Fans dürfen sich auf eine mitreißende Live-Atmosphäre freuen.

Mottospieltag – Kinderhospiz

Außerdem stellt der HC Erlangen das Heimspiel, das im direkten Umfeld des Tags der Kinderhospizarbeit angesetzt ist, gemeinsam mit dem Premiumsponsor NÜRNBERGER Versicherung unter das Motto “Das Leben feiern. Wir machen mit”. An diesem Mottospieltag werden die Spieler mit den Teddys des Bundesverband Kinderhospiz einlaufen und als Symbol für diesen besonderen Tag mit grünen Accessoires spielen.

Spiel der Woche

Diese besondere Begegnung der Erlanger Handballer mit den Gästen aus dem hohen Norden wurde von der Handball-Bundesliga überdies als das “Spiel der Woche” ausgewählt und beginnt deshalb bereits um 14.00 Uhr in der ARENA. “Es gibt nun reichlich Tickets und wir freuen uns sehr, wenn viele Fans kommen, um unsere Mannschaft live in unserem ” Wohnzimmer” anzufeuern”, so HCE-Geschäftsführer René Selke: bit.ly/39kOmtD

Weitere Informationen unter: www.hc-erlangen.de