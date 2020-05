Hamburger Künstler live erleben und unterstützen: jeden Sonntag im Web

Hamburg, 26. Mai 2020 – Norddeutsche im Allgemeinen und Hamburger im Speziellen gelten als resolut und widerstandsfähig. Kein Wunder also, dass sich die Künstlerszene der Hafenstadt angesichts der aktuellen Situation krisentrotzig zeigt und einfach eine neue Bühne sucht: das Internet. Die Initiative waschecht.hamburg bringt all jene zusammen, die derzeit das Bühnengeschehen vermissen – egal ob große oder kleine Bühnen, ob darauf oder davor. Jeden Sonntag um 18:30 Uhr treten Hamburger Künstlerinnen und Künstler in Online-Streams auf, die über die Facebook- und YouTube-Kanäle von www.hamburg.de sowohl live als auch im Nachhinein verfügbar sind. Kostprobe gefällig? Die ersten Aufzeichnungen warten bereits auf Unterhaltungs-hungrige Augen und Ohren. Am 31. Mai 2020 um 18:30 Uhr startet Staffel 2 von waschecht.hamburg mit neuen, spannenden Beiträgen.

Hamburg hält zusammen

Übertragen werden die Shows aus einem speziell eingerichteten Set im Hamburger Tonstudio toneworx in Kooperation mit der Produktionsfirma SAM Medien, die auf Streaming-Formate spezialisiert ist. Die audiovisuell erstklassig produzierten Shows von waschecht.hamburg bieten Kulturschaffenden eine TV-reife Bühne und die Möglichkeit, sich weiterhin den Lebensunterhalt zu verdienen. Die Gage der Künstlerinnen und Künstler speist sich aus Spendenaufrufen, die jede Sendung begleiten. So unterstützen die Zuschauer sowohl die Kulturschaffenden als auch die Refinanzierung der Non-Profit-Produktion. Die einzelnen Show-Beiträge sind mit 20 Minuten geplant und eingerahmt durch Interviews mit den Künstlerinnen und Künstlern. Durch die Sendung führt der Hamburger Sprecher, Autor und Humorist Viktor Hacker.

So entsteht Woche für Woche ein ebenso vielfältiges wie abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm, das so bunt ist, wie wir alle die Hamburger Kulturszene kennen.

Sicher unterhalten

Für die Produktionen von waschecht.hamburg gelten strikte Hygiene-Standards. Nahezu vollständig stationäre Kameratechnik, separat untergebrachte Tonmischung und Regie sowie große Sicherheitsabstände schützen alle Beteiligten. Mit viel Fürsorge entstand hier in kürzester Zeit ein Konzept, das die alles andere als kleine “Kleinkunst” bewahren soll. Und das, wenn es nach den Machern geht, auch über die aktuelle Krisenzeit hinaus. Denn waschecht.hamburg könnte zu einem dauerhaften Bestandteil der norddeutschen Kulturszene werden.

In aktuellen wie in kommenden Zeiten freut sich die Initiative über Unterstützung. Zuschauerinnen und Zuschauer finden alle Informationen sowie das Show-Archiv auf der offiziellen Webseite unter https://waschecht.hamburg/ Über eine Kontaktaufnahme interessierter Künstlerinnen und Künstler freut sich das “Waschecht Hamburg”-Team per E-Mail: info@waschecht.hamburg.

Über waschecht.hamburg

waschecht.hamburg ist eine unlängst entstandene Kooperation von hamburg.de, toneworx.com und sam-medien.de. Wir sind nicht profitorientiert und werden jegliche Reingewinne aus Spenden oder von Partnern dazu verwenden, den Künstlern/innen zu einer kleinen Einnahme zu verhelfen und die Produktion zu finanzieren. waschecht.hamburg produziert unter absolut professionellen Bedingungen. Ein kontaktloses Studio garantiert den Kulturschaffenden und dem Team von sam-medien.de eine sichere Produktion. Drei Kameras zeichnen die Auftritte auf und geben Euch ein hautnahes Live-Event auf den Kanälen von hamburg.de.

Firmenkontakt

waschecht

. hamburg

Hummelsbütteler Steindamm 132

22851 Norderstedt

+49 40 529 81 521

info@waschecht.hamburg

https://waschecht.hamburg

Pressekontakt

rtfm GmbH

Frank Mischkowski

Flößaustraße 90

90763 Fürth

0911/310910-0

presse@rtfm-pr.de

https://waschecht.hamburg

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.