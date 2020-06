Hallo kalte Dusche, tschüss nervende Mücken!

Effektive Tipps zur Mückenabwehr

Nach Sommergewittern sind sie häufig unser Problem – Mücken. Die kleinen Plagegeister lauern uns in der Natur auf, lassen uns nachts nicht schlafen und hinterlassen meistens mehr als nur eine juckende Beule. Inzwischen gibt es sie in zahlreichen Arten in ganz Deutschland, egal ob heimisch oder asiatisch, die Mücke macht vor Keinem halt. Zwar ist erwiesen, dass Mücken gewisse Blutgruppen bevorzugen, aber sich wirklich zu schützen ist schwer. Es existieren verschiedenste Ratgeber und von der Chemiekeule bis hin zu Techniklösungen gegen Mücken gibt es inzwischen alles.

Aber wussten Sie, dass schon eine Dusche reichen kann? Klingt banal, ist aber so: Mücken reagieren auf unseren Atem und Schweiß. Das Atmen können wir nicht einstellen, aber an unserem Geruch können wir arbeiten. Mücken haben sehr feine Sinnesorgane und nehmen uns, die nächste Blutquelle, aus bis zu 50 Meter Entfernung wahr. Sportliche Aktivitäten wirken für Mücken geradezu wie ein Fest. Ganz gleich ob Radfahrer, Golfer oder Jogger, Mücken lieben den Ammoniak-Geruch und die Milchsäure, die wir bei sportlicher Aktivität produzieren. Sobald die weiblichen Mücken diese wahrnehmen, stehen wir auf der Speisenkarte, aber dagegen kann man etwas tun – Duschen, und das am besten kalt!

Mücken bevorzugen warme Regionen. Eine kalte Dusche wirkt dem entgegen, indem sie die Körpertemperatur senkt und den Ammoniak-Geruch reduziert. Grundlegend ist eine Dusche immer empfehlenswert, und das nicht nur nach dem Sport. Denn eine erfrischende Dusche verscheucht nicht nur Mücken, sie entspannt zudem und kühlt.

Umso besser, wenn man ein Duschsystem hat, welches das Duschen zum Wellnesserlebnis macht. Diese gibt es für jeden Geldbeutel und mit zahlreichen Raffinessen, angefangen bei der hansgrohe Raindance Select Brausen mit drei Strahlarten (darunter auch die innovative Strahlart PowderRain, die Sie in einen sanften Kokon aus Wasser hüllt) und dem wassersparenden EcoSmart System, über GROHE Euphoria Duschsysteme mit Kopf und Handbrause bis hin zur Design-Dusche von Dornbracht mit BigRain Regenpaneel und erfrischenden, entspannenden MEM Seitenbrausen.

Da wird die Mückenabwehr gleich zum reinsten Wellnesserlebnis.

Skybad.de ist der Sanitär Onlineshop Ihres Vertrauens. Bei uns finden Sie alles, was Sie für Ihr Traumbadezimmer benötigen: Von Badewannen, Duschwannen, Duschsystemen sowie Badarmaturen bis hin zu Badmöbeln, WCs und Spiegelschränken führt Skybad ausschließlich Sanitärprodukte von renommierten Markenherstellern.

Zusätzlich zu den Sanitärprodukten fürs Bad erhalten Sie bei uns außerdem Küchenarmaturen, Heizungen, Pumpen und Sanitärartikel zur Wasseraufbereitung – alles mit fundierter Fachberatung, geprüfter Produktqualität, Bestpreisgarantie und Käuferschutz.

Kontakt

Skybad GmbH

Saskia Thelen

Saarstraße 4

52062 Aachen

0241 51832632

marketing@skybad.de

http://www.skybad.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.