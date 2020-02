Hälfte der E-Autofahrer fürchtet Mangel an Ladepunkten

– Für die Hälfte der E-Autofahrer sind mehr Ladepunkte der entscheidende Faktor für einfacheres Laden

Berlin, 19. Februar 2020 – Fast die Hälfte (45 Prozent) der E-Autobesitzer fürchtet in naher Zukunft einen Mangel an Ladepunkten. Das ist das Ergebnis der EV-Driver-Umfrage 2020 von NewMotion, der größten jährlichen Umfrage unter E-Autofahrern in Europa. Die Resultate wurden gestern während der Veranstaltung zum 10-jährigen Bestehen von NewMotion in Amsterdam vorgestellt. Ebenso gaben rund die Hälfte der Befragten (46 Prozent) an, dass vor allem mehr Ladepunkte das Laden vereinfachen.

Auch den Zugang zu Ladepunkten verschiedener Anbieter mit nur einer Ladekarte empfinden die Befragten (41 Prozent) als deutliche Erleichterung, da es das Laden unterwegs vereinfacht. Auffallend ist, dass 77 Prozent der Befragten einen Ladepunkt zu Hause haben, während nur rund der Hälfte (55 Prozent) eine Lademöglichkeit am Arbeitsplatz zur Verfügung steht. 53 Prozent der Umfrageteilnehmer, die keinen Ladepunkt zu Hause haben, haben auch keinen am Arbeitsplatz. Aus der Umfrage geht außerdem hervor, dass 61 Prozent der Befragten, die keinen Ladepunkt zu Hause haben, ihr Fahrzeug über eine Standardsteckdose aufladen. Das ist allerdings unsicher, da dabei Überkapazitäten in der Steckdose oder dem Kabel entstehen können1.

Bereit für die nächste Stufe der E-Mobilität

„Elektrisches Fahren ist unumstritten die Zukunft der Mobilität. Wir befinden uns derzeit am Scheideweg der Energiewende. Elektrofahrzeuge werden immer beliebter. Damit beginnt die nächste Phase der Elektromobilität: die flächendeckende Anwendung. Mit unseren intelligenten Ladelösungen sind wir bereit für diese neue Phase, die das Laden für jeden einfach und leicht zugänglich macht. Bei NewMotion möchten wir Hindernisse beim Laden von Elektrofahrzeugen beseitigen. Um die E-Mobilität für jeden zugänglich zu machen, muss die gesamte Branche reifen. Es kommt hauptsächlich auf die Zusammenarbeit zwischen Automobilherstellern und Anbietern von Ladelösungen, aber auch von anderen an der Energiewende beteiligten Unternehmen an. Nur so können wir die vielversprechende Zukunft der Elektromobilität erfolgreich gestalten“, führte Sytse Zuidema, CEO bei NewMotion, während der feierlichen Veranstaltung des Unternehmens in Amsterdam aus.

Die Ladekarten-Sammlung

Für Elektrofahrzeugbesitzer ist es wichtig, nicht zu viele Ladekarten mit sich führen zu müssen. Die Realität sieht aber anders aus. 15 Prozent der europäischen Befragten besitzen fünf Karten oder mehr. Während Elektrofahrzeugfahrer in Deutschland durchschnittlich 3,37 Ladekarten besitzen, benötigen Fahrer in den Niederlanden deutlich weniger unterschiedliche Karten (1,82). Grund dafür ist vermutlich die dortige Verbreitung von Interoperabilität und dass die Abdeckung mit Ladepunkten dort europaweit am höchsten ist2.

E-Autofahrer erwarten Preistransparenz

Der Ladepreis ist E-Autofahrern besonders wichtig. 43 Prozent der Befragten gaben an, den Preis des Ladevorgangs bereits zu kennen, bevor sie damit beginnen. 37 Prozent recherchieren den exakten Preis, bevor sie ihren Wagen aufladen. Zwei von fünf Umfrageteilnehmern erlebten mindestens einmal eine unwillkommene Überraschung: der tatsächliche Endpreis wich vom vorher am Ladepunkt angezeigten Preis ab.

„Die Umfrage zeigt, dass das Laden mit nur einer Karte sowie Preistransparenz E-Autofahrern am wichtigsten sind. Um die E-Mobilität für ein breites Publikum attraktiv zu machen, muss die Branche bei diesen Themen nachbessern. Bei NewMotion verfolgen wir den Ansatz, ein offenes und für jeden zugängliches Ladenetzwerk zu schaffen, mit dem E-Autofahrer ihren Wagen überall aufladen können. Mit unserem Roaming-Netzwerk, intelligenten Ladelösungen sowie einem umfangreichen Service-Angebot wollen wir das Laden so benutzerfreundlich wie möglich gestalten“, erläutert Sytse Zuidema, CEO von NewMotion.

Unkompliziertes Laden ist E-Autofahrern am wichtigsten

Rund der Hälfte (52 Prozent) der Ladepunktbesitzer ist die Benutzerfreundlichkeit bei der Wahl einer Ladelösung am wichtigsten. Ein Drittel der Befragten (33 Prozent) achtet hauptsächlich auf den Preis, während 26 Prozent der Befragten Empfehlungen Dritter, wie Autohändler oder Arbeitgeber, als Entscheidungsgrundlage nehmen.

Auch was die Abdeckung mit Ladepunkten am Arbeitsplatz angeht, liegen die Niederlande deutlich vor Deutschland. Während bei unseren Nachbarn 72 Prozent der Befragten eine Lademöglichkeit am Arbeitsplatz vorfinden, sind es hierzulande nur 41 Prozent.

Interessante Ergebnisse offenbart die Frage nach dem Hauptgrund für den Umstieg auf ein Elektrofahrzeug. Als wichtigsten Grund für den Wechsel nannten 61 Prozent der Umfrageteilnehmer Kosteneinsparungen, 58 Prozent stiegen aufgrund des Fahrerlebnisses um. Allerdings gaben nur zehn Prozent der Befragten an, dass sie aus Umweltschutzgründen zur E-Mobilität gewechselt sind – obwohl sich 81 Prozent der E-Autofahrer im Allgemeinen als umweltbewusst sehen.

E-Autofahrer wollen nicht mehr zurückwechseln

Die überwältigende Mehrheit der E-Autobesitzerwill nicht mehr auf Antriebe mit fossilen Brennstoffen zurückwechseln. 86 Prozent der Befragten planen, sich wieder ein E-Auto zuzulegen – nur zwei Prozent würden wieder auf konventionelle Antriebe umsteigen. 90 Prozent der Umfrageteilnehmer würden ein Elektrofahrzeug weiterempfehlen, während nur drei Prozent das nicht tun würden.

Die Umfrageteilnehmer sagen der Elektromobilität eine glorreiche Zukunft voraus: 60 Prozent der Befragten gehen davon aus, dass vollelektrisches Fahren im Jahr 2030 die dominierende Fahrzeug-Antriebsart sein wird. 14 bzw. 13 Prozent der Umfrageteilnehmer sehen die Zukunft in Wasserstoff- respektive Hybridantrieben. Nur 12 Prozent sind der Ansicht, dass fossile Kraftstoffe künftig die primäre Antriebsart sein werden.

Methode

Die EV-Driver-Umfrage von NewMotion wird jährlich basierend auf einem Online-Fragebogen zum elektrischen Fahren durchgeführt. In diesem Jahr haben 4.492 Elektrofahrzeug-Fahrer teilgenommen. Die Umfrage wurde im Dezember 2019 in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich durchgeführt. Die vollständige Studie finden Sie hier.

NewMotion ist ein führender Anbieter von intelligenten Ladelösungen für Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen hat europaweit mehr als 60.000 Ladepunkte bei E-Autofahrern zuhause, an Unternehmensstandorten oder als öffentliche Ladepunkte installiert. Dadurch möchte es NewMotion jedem ermöglichen, so viele Kilometer wie möglich mit sauberer Energie zurückzulegen. Mit seinem europaweiten Roaming-Netzwerk bietet das Unternehmen außerdem Zugang zu über 135.000 Ladepunkten in mehr als 35 Ländern. Bereits mehr als 250.000 registrierte Nutzer setzen auf die NewMotion-Ladekarte oder die NewMotion App, die unkompliziertes Laden unterwegs ermöglichen. Das Unternehmen, das Mitglied der Shell Group ist, ist gemäß ISO 9001 und ISO 27001 zertifiziert und spielt seit 2009 eine führende Rolle beim Laden von Elektrofahrzeugen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://newmotion.com/de_DE/

