GWG-Gruppe lässt ihren bundesweiten Wohnungsbestand von KALO mit smarten Thermostaten ausstatten

Energieeinsparungen von mindestens 10 % angestrebt

Die GWG-Gruppe wird innerhalb der nächsten zwei Jahre alle technisch geeigneten Wohnungen aus ihrem bundesweiten Bestand durch die KALORIMETA GmbH (KALO) mit smarten Thermostaten ausstatten lassen. Die smarten Thermostate sollen aktiv zur Einsparung von Energie, Heizkosten und CO2-Emissionen beitragen und zugleich den Wohnkomfort für die Mieterinnen und Mieter steigern. Für die ersten beiden Heizperioden nach Einbau wird eine Energieeinsparung in Höhe von mindestens 5 % angestrebt, ab der dritten Heizperiode sollen mindestens 10 % Energie gespart werden.

Die GWG-Gruppe und KALO haben im vergangenen Winter bereits eine Pilotphase mit rund 1.000 Wohnungen erfolgreich durchgeführt und wertvolle Erfahrungen gesammelt. Nun hat das Wohnungsunternehmen einen Rahmenvertrag mit KALO abgeschlossen, um alle Wohnungen, die über statische Heizkörper verfügen und technisch ausrüstbar sind, mit smarten Thermostaten und Gateways auszustatten. Auf Portfolioebene der GWG-Gruppe umfasst dies ca. 7.000 Wohnungen bundesweit – einer der bisher größten Roll-outs eines Wohnungsunternehmens mit smarten Thermostaten von KALO, die speziell für die Anwendung im Mehrparteienhaus entwickelt wurden.

Die smarten Thermostate ermöglichen deutliche Energieeinsparungen sowie zahlreiche weitere Vorteile für Vermieterinnen und Vermieter sowie die Mieterschaft. Die gewünschte Temperatur kann anhand einer digitalen Grad-Anzeige viel genauer eingestellt werden als mit herkömmlichen Thermostaten. Die smarten Thermostate kommunizieren zudem über eine zentrale Funkinfrastruktur, sodass eine gleichmäßigere und stetigere Beheizung der Räume gewährleistet ist. Der gesetzlich geforderte sogenannte hydraulische Abgleich wird über dieses Verfahren nicht einmalig, sondern permanent durchgeführt und optimiert daher laufend die Temperatur in den Wohnungen. Zudem erkennt die intelligente Technik offene Fenster und reguliert die Heizkörper kurzzeitig herunter. Ein Luftfeuchtigkeitsmesser im Thermostat gibt einen Hinweis, wenn gelüftet werden sollte. Über eine optionale App können die Bewohnerinnern und Bewohner die Heizungen unkompliziert von unterwegs steuern oder individuelle Zeitpläne für jeden Raum erstellen. Auch ein Urlaubsmodus ist möglich, um Energie zu sparen. Bei optimaler Nutzung der Zeitpläne können auch deutlich mehr als die angestrebten 10 % Energie gegenüber einer manuell eingestellten Heizung eingespart werden.

Der Vorstandsvorsitzende der GWG-Gruppe, Andreas Engelhardt, betont: „Dieser Roll-out ist ein weiterer Schritt zur konsequenten Umsetzung unserer ESG- und Digitalisierungsstrategie. Wir konzentrieren uns deshalb nicht nur auf Gasheizungen, sondern alle Heizungsarten, die in unseren Gebäuden zum Einsatz kommen, um in allen Quartieren Energie und Emissionen einzusparen. Mit KALO haben wir hierfür einen zuverlässigen Partner gefunden, mit dem wir auch schon bei Digitalisierungsprojekten in den letzten Jahren erfolgreich zusammengearbeitet haben.“

Frank Reschke, Geschäftsführer der KALORIMETA GmbH, erklärt: „Die GWG-Gruppe ist bekannt für ihre Offenheit gegenüber innovativen, digitalen Lösungen. Mit den smarten Thermostaten, die wir innerhalb der noventic group für den Einsatz im Mehrparteienhaus entwickelt haben, bieten wir einen kostengünstigen und zugleich wirksamen Baustein für die Reduzierung von Energieverbrauch und CO2 in der Immobilie an. Wir freuen uns, dass die GWG-Gruppe gemeinsam mit KALO ihren Immobilienbestand auch im Bereich der Heizungssteuerung konsequent digitalisiert und so zum Vorreiter in der Branche wird.“

KALO ist der Partner für die smarte Energiewende in der Wohnimmobilie.

KALO erfasst Verbräuche automatisiert und spartenübergreifend vom Submetering bis zum Smart Metering und sorgt für Verbrauchstransparenz als Basis für nachhaltige CO2- und Kosteneinsparungen. Der Immobiliendigitalisierer unterstützt Gebäudeeigentümer mit einer effizienten Heizungssteuerung und gibt Bewohnern intuitive Apps für ein intelligentes Raumtemperatur-Management an die Hand. KALO vernetzt IoT Anwendungen in der Immobilie herstellerunabhängig und hochsicher über das Smart-Meter-Gateway und ermöglicht die Einbindung von erneuerbarer Erzeugung sowie E-Mobilität. Mit regionalen Standorten im gesamten Bundesgebiet ist KALO deutschlandweit für seine Kunden vor Ort.

