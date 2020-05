Gute Batterien müssen nicht teuer sein

Es ist klar, dass die großen Namen und Hersteller von Batterien, sagen, dass Qualität ihren Preis hat. An sich stimmt diese Behauptung auch. Doch inzwischen werden Gewinnaufschläge auf Batterien rauf kalkuliert, wo das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht mehr stimmig ist. Ein Großteil der meisten Batterien werden weder in Deutschland noch Europa hergestellt. Sicherlich gibt es einige Ausnahmen. Sehr gute Batterien werden unter anderem in Discountern angeboten. Weitere Fakten und Testberichte zu diesem Thema gibt es auch auf https://batterien-testsieger.de/batterie-test-discounter/ .

Batterien haben mehr Leistung als Akkus

Generell stimmt es, dass ein Akku aufladen werden kann und damit die Umwelt schont. Doch leider gibt es immer noch zahlreiche Geräte auf dem Markt, welche eine sehr hohe Spannung benötigen. Diese kann nur von einer Batterie bereit gestellt werden. Denn Akkus haben in der Regel eine sehr gering Grundspannung. Daher sollte die Industrie in diesem Bereich forschen, sodass Batterien nicht mehr benötigt werden.

Preis sagt nichts über das Preis-Leistungs-Verhältnis aus

Egal ob im Supermarkt, im Internet oder anderen Geschäften, die Preise für gute Batterien gehen sehr weit auseinander. Sehr teure Batterien stellen dabei nicht mehr Leistung oder Sicherheit bereit, als Discounter-Batterien. Es wird der Name teuer verkauft. Der Nutzen für den Endverbraucher ist nicht nachweisbar vorhanden. Daher sollten sich Käufer über das eigentliche Preis-Leistungs-Verhältnis vorher informieren.