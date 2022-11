Gut gelegene Gewerbe- und Büroflächen zu top Konditionen

Mietangebot: Gewerbe- und Büroflächen für kleine, mittlere und grosse Firmen

Die aktive und beschauliche Gemeinde Muri liegt eingebettet zwischen zwei grossen Ballungsräumen. Sie ist ein idealer Standort für Unternehmen, die ländliche Atmosphäre und eine gute Anbindung an die nahegelegenen, grossen Städte Zürich und Luzern suchen. Eine wirtschaftliche Ansiedelung in Muri ist durch ein sehr gutes Verhältnis von Steuern und attraktiven Immobilien- bzw. Mietkosten lohnend.

Neben einer gut funktionierenden Infrastruktur bietet die engagierte Gemeinde einen Online-Schalter für die Abwicklung verschiedener Behördendienstleistungen in digitaler Form. Dadurch wird der administrative Aufwand der Unternehmen

erleichtert und minimiert.

Arbeiten und Wohnen auf einem Areal

Das Luwa Areal liegt im Herzen von Muri. Es bietet viel Raum für Arbeiten und Wohnen. Neben den Gewerbeflächen und Ateliers existiert auch eine Fabrikhalle. Hier können Veranstaltungen mit bis zu 300 Personen stattfinden. Ein Restaurant mit angrenzendem Garten versorgt die Bewohner, Mitarbeiter und Gäste mit seinen kulinarischen Köstlichkeiten. Auf dem Areal gibt es eine Reihe von interessanten Freizeitangeboten.

Mietangebot: Gewerbe- und Büroflächen für kleine, mittlere und grosse Firmen

Für Verkauf, Büro und Praxis stehen insgesamt 2.454 m2 modern gestalteter, heller Gewerbeflächen im Erdgeschoss und 1. Obergeschoss zur Miete frei. Der Flächenbedarf von kleinen, mittleren und grossen Firmen kann hier abgedeckt werden. Die Gewerbe- und Büroflächen sind nach Bedarf teilbar und werden von ihren zukünftigen Mietern nach deren eigenen Bedürfnissen mitgestaltet.

Das Erdgeschoss mit seiner imposanten Raumhöhe von 3,85 Metern hat beinah Loft-Charakter. 1.066 m2 Gewerbe- und Büroflächen stehen zur Verfügung. Neben den bereits vermieteten Flächen sind im Erdgeschoss noch 189 m2 als Verkaufsfläche vorgesehen.

Das gesamte 1. Obergeschoss hat eine ansprechende Raumhöhe von 2,80 Metern. Im 1. Obergeschoss sind bereits zwei Musterbüros mit Flächen von mit 78,5 m2 bzw. 112 m2 ausgebaut. Im Ausbau inbegriffen sind eine Teeküche und WC-Anlage. Firmen und Gewerbetreibende können hier schnell und unkompliziert einziehen. Darüber hinaus gibt es 1.198 m2 freie Büro- und Gewerbeflächen im Edelrohbau.

Der Standort und seine Verkehrsanbindung in Muri, AG

Das LUWA-Areal ist ein vielseitiger Standort in zentraler Lage, mit Dorfnähe, einer sehr guten Infrastruktur und optimaler Verkehrsanbindung. Auf dem gesamten Areal stehen Firmeninhabern, Mitarbeitern und Kunden viele Parkmöglichkeiten und Velostellplätze zur Verfügung. Die Ballungsgebiete Zürich, Luzern, Zug oder Spreitenbach sind mit dem PKW in 30 Minuten zu erreichen. Die umliegenden Städte sind mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar, und zwar: Aarau in 35 Minuten, Zug in 30 Minuten, Luzern in 40 Minuten und Zürich in 45 Minuten.

Muri – die charmante Schöne im Bünztal

Die charmante Stadt Muri liegt auf der Terrasse des Bünztales zwischen dem Reusstal und dem Lindenberg. Verschiedene Freizeitaktivitäten können in den Naherholungsgebieten ausgeübt werden. Die Kultur wird in Muri aktiv gelebt und gefördert, unter anderem bei den Muri-Kultur-Tagen, den Sommermusik-Kursen im Kloster Muri, den zahlreichen Ausstellungen und Konzerten. Das Schweizweit bekannte Kulturdenkmal, Kloster Muri, hat eine grosse Bedeutung für den Kanton Aargau und das gesamte Land. Für Businessanlässe können im Kloster exklusive Räume angemietet werden.

Interessiert?

Wir geben Ihnen gerne mehr Informationen über diesen interessanten Standort. Kontaktieren Sie uns heute noch und entdecken Sie die Vorteile und Möglichkeiten des Luwa Areals bei Ihrem individuellen Besichtigungstermin. Und wenn es Sie anspricht, unterstützen wir Sie dabei, im Luwa Areal in Muri die passenden Gewerbe- und Büroflächen für Ihre Businessidee anzumieten.

Peter Straub Immobilienmanagement ist der Spezialist für die Vermarktung von aussergewöhnlichen Liegenschaften in ganz Europa. Ausserdem hat sich Geschäftsinhaber Peter Straub auf den Leerstandsabbau spezialisiert. Er kennt den internationalen Immobilienmarkt sehr genau. Immobilienmanagement und Leerstandsabbau sind seine Leidenschaft, gerade auch in komplexen Fällen.

