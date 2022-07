Gustavo Gusto überrascht mit „fliegender Eisdiele“

Mit einer Handvoll Glücklichkeit – Außergewöhnlicher Werbefilm – Überraschungsaktion fasziniert Menschen

Geretsried, 5. Juli 2022. Mit einem hochemotionalen Film wirbt Gustavo Gusto derzeit für sein Eis-Sortiment. „Der Sommer ist da. Was gibt“s jetzt Schöneres als ein Eis unter freiem Himmel?“, fragt sich Michael Götz, CMO von Gustavo Gusto, und liefert die Erklärung gleich dazu: „Ein Eis aus heiterem Himmel.“ Und deshalb werden in dem Werbefilm Menschen auf Balkonen von einer „fliegenden Eisdiele“ mit dem Speiseeis von Gustavo Gusto überrascht.

Zu sehen ist der dreiminütige Film „Fliegende Eisdiele“ ab sofort auf YouTube und der Landingpage von Gustavo Gusto.

Im Rahmen einer Digital- und Social-Media-Kampagne werden Cutdowns des Films, mit 6 Sekunden bzw. 15 Sekunden, auf Facebook, Instagram und YouTube eingesetzt. Mit einer 60-Sekunden-Langfassung läuft der Film darüber hinaus in den nächsten Wochen bundesweit bei zahleichen Open-Air-Sommerkinos sowie in Autokinos.

Überraschungsaktion fasziniert die Menschen

Für die besonderen Außenaufnahmen in Hamburg wurde ein Lkw mit Arbeitsbühne aufwendig in den Gustavo Gusto-Look verwandelt. Der „Steiger“ selbst wurde zu einer kleinen Gustavo Gusto-Eisdiele. Nicht fehlen durfte bei den Aufnahmen ein charismatischer Gelatiero, der die Eiskugeln formte und damit die Menschen in schwindelerregender Höhe auf ihren Balkonen überraschte.

„Es war toll zu sehen, welche Faszination unsere „Fliegende Eisdiele“ bei den Menschen auslöste. Die Stimmung war ganz besonders und hat Erwachsene wie Kinder gleichermaßen in ihren Bann gezogen“, schwärmt Michael Götz noch heute von den Aufnahmen.

Getragen wird diese besondere und emotionsgeladene Filmatmosphäre durch den Song „Handvoll Glücklichkeit“ von der Hamburger Singer-Songwriterin Fidi Steinbeck. Die Poesie in ihren Worten und Noten verschmilzt im wahrsten Sinne mit den Bildern der Eisüberraschung und beschreibt ungekünstelt, dass es oftmals genau die kleinen Dinge im Leben sind, die Glücklichkeit vermitteln und Menschen positiv stimmen. „Und genau dieses Gefühl wollten wir transportieren, zumal es generell gut zur Haltung von Gustavo Gusto passt“, so Michael Götz. „Die positive Stimmung entsteht durch die wunderbare Symbiose der gut gelaunten Menschen, den beeindruckenden Filmbildern und der bewegenden Musik.“

Fidi Steinbeck, unter anderem bekannt aus dem TV-Format „The Voice of Germany“, sagt zu ihrem Engagement: „Ich wollte mit meinem Song zeigen, dass oft schon kleine Gesten wie ein Blick, ein nettes Wort oder eine Umarmung ausreichen, um uns gegenseitig ein gutes Gefühl zu geben – eben genau diese kleine „Handvoll Glücklichkeit“! Ich freue mich total, dass mein Song also nicht nur musikalisch, sondern auch inhaltlich so gut zu der Kampagne von Gustavo Gusto passt.“

Credits

Für die Umsetzung des atmosphärischen und emotionalen Films zeichnen die Hamburger Produktionsfirma Element E und der Regisseur Florian Meimberg verantwortlich. Ton und Musik übernahm German Wahnsinn. Die Idee zur Kampagne entstand inhouse durch Michael Götz (Creative Direction), Jan Berg (Art Direction) und Heiko Behnen (Text).

Fidi Steinbeck: Pop mit Charme, Cello und Poesie

Die Songs der Hamburger Singer/Songwriterin Fidi Steinbeck (https://www.fidiswelt.de) sind wie eine Umarmung. Emotional, nah und sich ihrer Umwelt bewusst malt sie mit poppigen Melodien, ihrer unverwechselbaren Stimme und ihrem Cello musikalische Bilder, in denen wir uns sofort wiederfinden können.

Das Gustavo-Gusto-Speiseeis

Unter der Marke Gustavo Gusto gibt es aktuell sechs verschiedene Sorten von Speiseeis: Vanille, Schoko, Joghurt-Honig, Zitronen-Sorbet, Himbeer-Sorbet und neu „Doppel-Lecker“.

Bei allen Gustavo Gusto-Eissorten stammen zahlreiche Zutaten aus ökologischer Landwirtschaft. So sind zum Beispiel im veganen Himbeersorbet 44 Prozent hocharomatisches Bio-Himbeerpüree. Zudem ist in jeder Eissorte mindestens ein Bio-Produkt enthalten. Teilweise stammen bis zu 67 Prozent der landwirtschaftlichen Zutaten aus ökologischer Landwirtschaft.

Bei der Herstellung werden nur frische Vollmilch (beispielsweise beim Vanilleeis und beim Schokoladeneis) oder frische Schlagsahne und frische Bio-Früchte, hochwertige Bio-Bourbon-Vanilleschoten, Bio-Edelkakao oder Bio-Honig verwendet. Es werden keine künstlichen Aromen, keine Geschmackverstärker, keine Emulgatoren, keine Konservierungsstoffe und keine Farbstoffe eingesetzt.

Eisbecher mit witzigen Sprüchen

Und wie bei den Tiefkühlpizzaschachteln zeichnen sich die 500-ml-Eisbecher von Gustavo Gusto-Gelato mit lustigen Sprüchen und witzigen Zeichnungen aus: „Dein wohl verbientes Joghurteis.“ beim Joghurt-Honig-Eis oder „Extra viel Hmmbeere.“ beim veganen Himbeersorbet, „Schokt richtig!“ beim Schokoladeneis, „Ja, ich Vanill!“ beim Vanilleeis, „Sauerstoff!“ beim veganen Zitronensorbet und Doppel-Lecker beim neuen Schoko Brownie- und Vanille Karamell-Eis.

Weitere Informationen unter www.gustavogusto.com, bei Facebook https://www.facebook.com/pizzagustavogusto und auf Instagram https://www.instagram.com/pizzagustavogusto

Gustavo Gusto ist in erster Linie ein Hersteller von Premium-Tiefkühlpizzen, die möglichst authentisch nach italienischem Rezept und mit feinstem, laktosefreiem Mozzarella sowie mit hochwertigen und soweit möglich regionalen Zutaten hergestellt werden.

Seit 2021 wird in Deutschland unter der Marke Gustavo Gusto auch Speiseeis angeboten. Bei der Herstellung wird nur frische Vollmilch und frische Sahne verarbeitet sowie deutlich weniger Luft als meist üblich zugegeben. Es werden keine künstlichen Aromastoffe, keine Emulgatoren, keine Geschmacksverstärker, keine Konservierungsstoffe und keine Farbstoffe verwendet.

Das Unternehmen und die Marke wurden mehrfach ausgezeichnet.

Firmenkontakt

Gustavo Gusto

Christoph Schramm

Böhmerwaldstraße 55

82538 Geretsried

+49 8171 911 72 53

info@gustavogusto.com

http://wwww.gustavogusto.com

Pressekontakt

Gustavo Gusto

Patricia Franzius

Böhmerwaldstraße 55

82538 Geretsried

+49 8171 90 83 830

p.franzius@gustavogusto.com

http://wwww.gustavo-gusto.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.