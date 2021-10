GUINNESS WELTREKORD IM REMOTE EIS ESSEN

Online-Event: Erfolgreiche Teamarbeit zwischen Veranstaltungsagentur Avec Plaisir Expo Services und IT-Unternehmen codecentric

Wenn ein Unternehmen, das digitale Innovationen vorantreibt mit einer kreativen und zuverlässigen Veranstaltungsagentur zusammenarbeitet, dann kann dabei ein wortwörtlich “cooler” Guinness Weltrekord herauskommen: 288 Personen haben am 17.09.2021 um 17.50 Uhr zeitgleich Eis gegessen. Die Herausforderung dabei: Das Eis hatten alle Teilnehmer*innen zuvor eigenständig in ihrem Zuhause zubereitet. Es musste minutengenau fertig aus der Eismaschine kommen und während eines Zoom-Calls mit den Kolleg*innen verzehrt werden. Eine Jurorin des Guinness World Record wählte sich in die Zoom Session ein und dokumentierte, dass auch tatsächlich alle teilnehmenden Personen gleichzeitig ihr Eis essen.

Erlebnisse schaffen in Zeiten von Homeoffice

Die Idee zu dieser außergewöhnlichen Eis-Challenge hatte das IT-Unternehmen codecentric AG. Umgesetzt hat es die Messeagentur Avec Plaisir Expo Services: 350 Eismaschinen wurden im Vorfeld des Remote-Sommerfestes eingekauft und versendet. Retour- und Reklamationsservice inklusive.

“In Zeiten, in denen jeder für sich allein im Homeoffice sitzt, wollte der Kunde etwas Gemeinsames schaffen und ein emotionales Erlebnis auf die Beine stellen”, erklärt Verena Holtappels, Inhaberin von Avec Plaisir Expo Services.

Dienstleistung für Team-Events, Remote-Feiern und Incentives

Seit der Pandemie sehen sich Unternehmen häufig mit der Schwierigkeit konfrontiert, ihre Teams zusammenzuhalten. Durch Homeoffice und Remote Work verschwindet schnell das “Wir Gefühl” in den Unternehmen. Neue Mitarbeiter*innen werden eingestellt und lernen ihre Kolleg*innen ausschließlich virtuell kennen. Da reale Events wie Sommerfeste, Weihnachtsfeiern etc. aus Sicherheitsgründen ausfallen müssen, sind kreative Ideen gefordert, wenn man als Arbeitgeber seine Mitarbeiter*innen motivieren und den Zusammenhalt fördern möchte.

“Die Situation, dass reale Events wie zum Beispiel Messen oder Konferenzen nicht oder nur in sehr beschränktem Maß stattfinden können, wird uns noch eine ganze Weile begleiten. Wir haben uns bei Avec Plaisir auf diese neue Form der Dienstleistung eingestellt und in der Vergangenheit schon mehrere Remote-Feiern und Mitarbeiter*innen Incentives realisiert”, so Holtappels.

Onboarding mit New Employee Welcome Packages

Für die codecentric AG packt und verschickt Avec Plaisir seit einiger Zeit auch sogenannte New Employee Welcome Packages. Jeder neu eingestellte Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin bekommt vor Dienstantritt ein liebevoll geschnürtes Paket mit nützlichen Dingen für einen guten Start wie zum Beispiel ein Notizbuch, einen Kugelschreiber, einen Kaffeebecher, ein T-Shirt, einer Jutetasche sowie einer personalisierte Willkommenskarte. Alles gebrandet mit Unternehmenslogo – für ein gutes Zugehörigkeitsgefühl.

Individuelle Pakete zur Weihnachtszeit

Zur nahenden Weihnachtszeit unterstützt die Agentur beim Einkauf und Versand von Weihnachtspäckchen, Adventskalendern und Lebkuchenhäuschen. “Gemeinsam mit dem Kunden analysieren wir den individuellen Bedarf und setzen die Aktion dann pünktlich und zuverlässig um. Unsere Kunden schätzen unsere sorgfältige, persönliche und nachhaltige Art der Auftragserfüllung.”, erklärt Verena Holtappels.

Über Avec Plaisir Expo Services

Avec Plaisir ist eine Messe Fullservice Agentur mit Sitz in Düsseldorf. Die maßgeschneiderten Dienstleistungen reichen von der Schulung und Vermittlung von Hostessen und Promotion Personal über modernes und handgemachtes Catering sowie der Bereitstellung von Kaffee- und Cocktailbars bis hin zur Organisation und Ausrichtung großer Messestandpartys und Social Evening Events. Neue Geschäftsfelder sind seit 2020 die Organisation von Online-Events inklusive Versand von Incentives sowie der Vertrieb von Werbeartikeln für Veranstaltungen.

