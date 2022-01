GUESS startet Zusammenarbeit mit Arvato Supply Chain Solutions in Polen

Gütersloh/Swarzdz (Polen) – Arvato Supply Chain Solutions kooperiert mit der Fashion- und Lifestyle-Marke GUESS. Für den neuen Kunden übernimmt der international agierende Supply Chain- und E Commerce-Dienstleister künftig die Abwicklung des Onlinegeschäfts in Polen. Erbracht werden umfassende Logistik-Dienstleistungen am Standort in Jasin nahe Poznań. Dort betreibt Arvato ein Distributionszentrum im Logistikpark der CLIP Group.

Mit der Zusammenarbeit gelang es Arvato Supply Chain Solutions, die Partnerschaft mit einer Marke aufzubauen, die über einen der höchsten Wiedererkennungswerte in der Modebranche verfügt. Die Logistik und das Fulfillment, die in Jasin auf einer Lagerfläche von 20.000 Quadratmetern für GUESS abgewickelt werden, umfassen den B2C- und B2B-Bereich. Dabei werden sowohl Online-Bestellungen an Endkunden in Europa und darüber hinaus verschickt als auch B2B-Belieferungen übernommen. Im ersten Jahr der Zusammenarbeit wird Arvato Supply Chain Solutions etwa 100 neue Mitarbeiter beschäftigen, deren Zahl sich in Peak-Zeiten verdoppeln könnte.

Diversifizierung, Effizienz und ein nahtloses Einkaufserlebnis für den Kunden sind GUESS besonders wichtig. Das neue Distributionszentrum ist ein wesentlicher Faktor bei der Erreichung dieser Ziele. Die Eröffnung des E Commerce-Zentrums ist das Ergebnis einer beispielhaften Kooperation und Teamarbeit zwischen Arvato Supply Chain Solutions und GUESS, die trotz der unvorhersehbaren Pandemielage in der Entwicklungsphase des Projekts erreicht werden konnte. GUESS sei stolz darauf, bekannt zu geben, dass das neue Distributionszentrum den geplanten logistischen Fußabdruck für 2021 vervollständige. “Das stärkt den Omnichannel-Service in Nordosteuropa und sichert die Distributionskapazität für die nächsten Jahre”, so Marcello De Melgazzi, European Logistics Director bei GUESS.

Zu den umfangreichen Dienstleistungen, die Arvato im Logistikzentrum für GUESS erbringt, zählen Wareneingang, Lagerhaltung, Kommissionierung und Verpackung, Retourenmanagement sowie Value Added Services für eine Reihe von Produkten wie Bekleidung, Handtaschen, Schuhe und Accessoires. Alle Prozesse basieren auf dem WMS SAP IT-System von Arvato, das auf die Anforderungen des Kunden zugeschnitten ist, und auf der Lagerinfrastruktur, die von Arvato Supply Chain Solutions konzipiert, erworben und installiert wurde.

“Wir freuen uns sehr darüber, dass eine weitere internationale Marke aus der Modebranche, die ihr Onlinegeschäft dynamisch weiterentwickelt, beschlossen hat, ihre Logistikaktivitäten zu diversifizieren und uns diese Leistungen in diesem anspruchsvollen Sektor anzuvertrauen”, erläutert Lidia Ratajczak-Kluck, Managing Director bei Arvato Supply Chain Solutions in Polen. Die geschäftlichen und projektbezogenen Verhandlungen sowie der Projektstart selbst fanden aufgrund der COVID-19 Pandemie unter sehr schwierigen Bedingungen statt. “Durch den Einsatz moderner Kommunikationsmethoden, der Befolgung von Sicherheitsregeln und vor allem dank eines erfahrenen Teams wurde eine reibungslose Aufnahme der operativen Tätigkeiten ermöglicht.”

