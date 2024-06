GUD Filters transformiert die Inventur für Verteilzentrum mit ZetesMedea

Johannesburg (Südafrika), 11. Juni 2024 – GUD Filters, führende Marke für KFZ-Filter in Südafrika seit 1949, optimiert seine Lagerabläufe mit ZetesMedea Full Pallet Inventory. Diese innovative Lösung macht sich die Vorteile der Machine-Vision-Technologie zunutze und ermöglicht, die Lagerbestände zu optimieren und die Effizienz in den Verteilzentren zu steigern.

Bestandsgenauigkeit bei minimaler Unterbrechung der Betriebsabläufe

Im Zuge der Steigerung der operativen Exzellenz war GUD Filters auf der Suche nach einer Lösung zur Optimierung seiner Bestandsmanagementprozesse. Die Herausforderung, die Lagerbestände inmitten des Vertriebs einer vielfältigen Produktpalette genau zu halten, veranlasste das Unternehmen, nach einer Lösung zu suchen, welche die Effizienz steigern konnte, ohne dabei den Kundenservice zu beeinträchtigen. Aus diesem Grund wurde ein fortschrittlicherer Ansatz eingeführt, um die Nachteile der ständigen und arbeitsintensiven Bestandsaufnahmen zu vermeiden. „Der halbjährige Stillstand für präzise Inventuren zeigte eindeutig, dass eine Veränderung unabdingbar war, um die Effizienz unserer Betriebsabläufe und die Erbringung unserer Dienstleistungen zu verbessern. Die Herausforderung lag darin, eine Lösung zu finden, mit der wir unseren Platz in den schmalen Gängen maximieren können“, äußert James Naidoo, Leiter der IT-Abteilung bei GUD Filters.

Innovation und Effizienz

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, entschied sich GUD Filters für die Implementierung von ZetesMedea. Bei der Lösung wird eine ImageID-Station auf einem Gabelstapler installiert. Diese erfasst Daten und automatisiert die Zählung von Palettenbeständen, wodurch eine schnelle und präzise Datenerfassung möglich ist. „Unsere Entscheidung für ZetesMedea beruhte auf der Erfolgsbilanz von Zetes, der Robustheit seiner Technologie und unserem gemeinsamen Engagement für operationelle Exzellenz“, ergänzt Naidoo.

Eine auf Vertrauen und zukunftsorientiertem Denken beruhende Partnerschaft

Hinter der Wahl von Zetes als Technologiepartner steht eine langjährige Beziehung geprägt durch Vertrauen, Zuverlässigkeit und kontinuierlicher Innovation. ZetesMedea Full Pallet Inventory hat den Zeitaufwand für Inventuren erheblich reduziert und damit die Produktivität des Lagers und die betriebliche Flexibilität deutlich verbessert.

Effizientere Betriebsabläufe und höhere Kundenzufriedenheit

Die Integration von ZetesMedea bei GUD Filters ist ein entscheidender Fortschritt im Streben des Unternehmens nach effizienten Betriebsabläufen und erstklassigem Kundenservice. „Wir sind für eine Zukunft gerüstet, in der unsere Lagerabläufe effizienter sind und wir unser Qualitätsversprechen gegenüber unseren Kunden erfüllen können. ZetesMedea Full Pallet Inventory legt hier den Grundstein“, erklärt Naidoo abschließend.

ZetesMedea Full Pallet Inventory: https://www.zetes.com/de/warehouse-solutions/inventory-counting#full-pallet-inventory

Über Zetes

Zetes ist ein Technologieunternehmen, das auf Supply-Chain-Optimierung und Bürgeridentifizierung spezialisiert ist. Mit den Supply Chain-Lösungen schaffen Unternehmen Agilität, Transparenz und Rückverfolgbarkeit in ihrer gesamten vernetzten Lieferkette. Die Sparte Personenidentifizierung bietet öffentlichen Behörden und supranationalen Institutionen Lösungen für die Authentifizierung von Bürgern für die Ausgabe von sicheren Personalausweisen und Reisedokumenten und für die Erstellung nationaler Register oder von Wählerverzeichnissen.

Zetes hat seinen Hauptsitz in Brüssel und beschäftigt über 1.300 Mitarbeiter in 22 Ländern Europas, Nahosts und Afrikas. In 2017 wurde Zetes ein Tochterunternehmen der Panasonic Corporation. Weitere Informationen sind unter www.zetes.com/de oder im Newsletter erhältlich. Zetes in Social Media: LinkedIn.

Die Supply-Chain-Lösungen von Zetes

Mit dem zentralen Lösungsangebot und Zugriff auf modernste Technologien erreichen Organisationen, Agilität, Transparenz und Rückverfolgbarkeit von der Verpackungsanlage durchgehend bis zur Filiale. Das Know-how von Zetes erstreckt sich über ein breites Branchenspektrum: Einzelhandel, Pharmazeutische Industrie und Gesundheitswesen, Lagerhaltung und Distribution, Lebensmittel und Getränke, Produktion, Transport und Logistik, Automobilindustrie, Post und Kurierdienste.

Kontakt für Medienanfragen:

Zetes GmbH

Flughafenstraße 52b

D-22335 Hamburg

Cordula Steinhart

Tel. +49 (40) 532 888 0

cordula.steinhart@de.zetes.com

Stemmermann – Text & PR

Hinter dem Rathaus 1

D-23966 Wismar

Tanja Kaak

Tel. +49 (0)3841 22 43 14

info@stemmermann-pr.de