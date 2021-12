Leistungsfähiger und kostenoptimiert – mehr Performance bei geschäftskritischen Anwendungen

Mehr Performance bei geschäftskritischen Anwendungen: GTT liefert globales SD-WAN für Barry Callebaut

Leistungsfähiger und kostenoptimiert – Schneller als geplant sorgt GTT mit seinem Managed SD-WAN für eine verbesserte Performance, Ende-zu-Ende-Kontrolle und eine 77 Prozent höhere Bandbreite beim Netzwerk bei gleichzeitiger Reduktion der Kosten beim Schokoladenhersteller

Frankfurt, 9. Dezember 2021 – GTT Communications, Inc., weltweit führender Anbieter von Cloud-Netzwerken für multinationale Kunden, hat managed SD-WAN-Services bei Barry Callebaut implementiert. Die Bereitstellung erfolgte an 131 Standorten des Herstellers von Schokolade und Kakao. Damit werden mehr als 30 Länder auf sechs Kontinenten vernetzt. Die Lösung von GTT integriert die VMware SD-WAN-Technologie mit dem globalen Tier-1-Internet-Backbone von GTT und bietet private und direkte Cloud-Konnektivität, um die Leistung geschäftskritischer Anwendungen zu verbessern.

Mit der Implementierung der SD-WAN-Lösung von GTT wurde das MPLS-basierte Netzwerk von Barry Callebaut auf ein Wide Area Network (WAN) der vierten Generation umgestellt. Damit profitiert der Schokoladenhersteller von erweiterten Automatisierungs- und zentralen Management-Funktionen für eine verbesserte End-to-End-Kontrolle und Anwendungs-Performance. Eine Low-Touch-Provisioning-Netzwerkplattform sorgt zudem für mehr Flexibilität. Darüber hinaus senkt die Managed-SD-WAN-Lösung die Gesamtbetriebskosten des Netzwerks von Barry Callebaut. Gleichzeitig wird durch eine Erhöhung der globalen Bandbreite um mehr als 77 Prozent ein zukunftssicheres Netzwerk bereitgestellt. GTT verantwortete das Design, die Konfiguration und die Bereitstellung der Lösung für die gesamte globale Präsenz von Barry Callebaut und konnte die Implementierung vor dem geplanten Termin abschließen. Mit seinem umfassenden Managed Service “Wrapper” sorgt der Netzwerkanbieter zudem für eine konsistente globale Serviceerfahrung.

“Wir haben uns für GTT entschieden, weil das Unternehmen eine solide Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung zuverlässiger globaler Netzwerklösungen vorweisen kann und seine Flexibilität gut zur innovativen Kultur von Barry Callebaut passt”, so Steven Vandamme, Chief Information Officer bei Barry Callebaut. “GTT hat uns bei der Entwicklung und dem Aufbau eines vereinfachten, agilen und effizienten Netzwerks hervorragend unterstützt und uns damit eine ‘Cloud-First’-Strategie ermöglicht. Dadurch können wir viele Facetten unseres globalen Geschäftsbetriebs verbessern – vom Lieferketten-Management bis zur Mitarbeiterproduktivität. Die SD-WAN-Lösung von GTT unterstützt uns dabei, unsere digitale Transformation zu beschleunigen.”

“Wir freuen uns, dass wir die Geschäftsziele von Barry Callebaut mit unserer sicheren und leistungsstarken globalen SD-WAN-Lösung unterstützen können”, sagte Tom Homer, GTT Division President, Europe. “Im Rahmen der Partnerschaft kann Barry Callebaut mit unseren Lösungen überall auf der Welt seine steigenden Netzwerkanforderungen erfüllen.”

*VMware und VMware SD-WAN sind eingetragene Marken oder Marken von VMware, Inc. oder seinen Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Über Barry Callebaut

Die Barry Callebaut Group ist der weltweit führende Hersteller von hochwertigen Schokoladen- und Kakaoprodukten. Sie ist in einem von vier aller weltweit konsumierten Schokoladen- und Kakaoprodukte vertreten. Als Business-to-Business-Unternehmen beliefert die Barry Callebaut Group die gesamte Lebensmittelindustrie, von globalen und lokalen Lebensmittelherstellern bis hin zu handwerklichen und professionellen Anwendern von Schokolade, wie Chocolatiers, Konditoren, Bäckern, Hotels, Restaurants und Caterern. Mit ihrer über 175-jährigen Schokoladengeschichte verfügt die Barry Callebaut Group über ein einzigartiges Know-how in Sachen Kakao und Schokolade. Durch ihre Innovationsführerschaft hilft sie ihren Kunden zu wachsen. In Kombination mit ihrer Kostenführerschaft macht dies die Barry Callebaut Group zum bevorzugten Outsourcing-Partner der Nahrungsmittelindustrie. www.barry-callebaut.com

Über GTT

GTT liefert weltweit sichere Konnektivität und verbessert damit die Netzwerk-Performance von Applikationen und Cloud-Dienstleistungen für Unternehmen und deren Mitarbeiter. Der internationale Konzern betreibt ein globales Tier-1-Internet-Netzwerk und bietet ein umfassendes Portfolio von Cloud-Networking- und Managed-Services-Dienstleistungen. Diese basieren auf fortschrittlichen SD-WAN und Security-Technologien. GTT betreut Tausende von Unternehmen mit einem Portfolio, das SD-WAN, diverse Anbindungstechnologien für WAN-Services, Internet-, Security- und Sprachdienste umfasst. Die Kunden des Unternehmens profitieren von einem erstklassigen Service, der durch erprobte Geschäftsprozesse untermauert wird.

