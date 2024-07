GS Yuasa optimiert Online-Konfigurator für Industriebatterien

Das neue ISY: umfassender Relaunch des bisherigen Tools

Der weltweit führende Batteriehersteller GS YUASA hat ISY, seinen Online-Konfigurator für Industriebatterien, komplett überarbeitet.

Das neue ISY ist ein umfassender Relaunch des Online-Tools, das vor über 20 Jahren eingeführt wurde. Seitdem zählt es zu einem von Fachleuten gern genutzten Werkzeug, um die optimale Batteriekonfiguration für die spezifischen Anforderungen eines Projekts zu berechnen. Anwender finden nun noch schneller, komfortabler und präziser die optimale Lösung für ihre geplanten Batteriesysteme, unter anderem in den Bereichen USV, Energiespeicherung und erneuerbare Energien.

Erfolgsformel für optimale Lösungen

ISY bleibt ein leicht zu bedienendes modulares System, das schnell weiterentwickelt und jederzeit aktualisiert werden kann. Es ermöglicht dem Benutzer schnell die optimale Batteriekonfiguration für jede Anwendung zu finden – Ob Standby oder zyklisch, VRLA oder Lithium.

Fortschrittliches Tool für hochwertige Batterielösungen

Zu den wesentlichen Optimierungen des neuen ISY Online-Konfigurators gegenüber der Ursprungsversion zählen:

-Höhere Geschwindigkeit und Genauigkeit: Basierend auf modernsten Technologien kalkuliert ISY selbst komplexe Analysen wie Spitzenwertberechnungen in kürzester Zeit.

-Umfassende Lösungsansätze: Das System ermöglicht die Berechnung der Autonomie bei unterschiedlichen Temperaturen sowie zum Ende der Gebrauchsdauer und schlägt dazu passendes Zubehör, Gestelle, Batterieschränke und vieles mehr vor. Die präzisen Ergebnisse basieren dabei auf den Real-Werten der GS YUASA Batterien und -Module.

-Individuell und effizient: Anwender können ihre Projekte erstellen und speichern, Konfigurationen anpassen und sofort umfassende Angebote erstellen, inklusive Preisangaben für Zubehör sowie Dienstleistungen wie Installation und Versand.

Leistungsfähiges Tool für Zeitersparnis in der Projektplanung

Mit 20 Jahren Erfahrung in diesem innovativen Tool hat GS Yuasa ein System geschaffen, das sich konsequent weiterentwickelt, um den sich ändernden Anforderungen der Branche gerecht zu werden. Die Benutzerfreundlichkeit des neuen ISY macht es zu einem Muss für Anwender, die schon bei der Auswahl von Batterien Wert auf Zuverlässigkeit und Präzision legen.

„Benutzer werden feststellen, dass ISY das derzeit fortschrittlichste und umfassendste Batteriekonfigurationssystem auf dem Markt ist. Mit der Leistungsfähigkeit dieser Plattform ermöglichen wir es allen Anwendern, schnellstmöglich die besten Lösungen basierend auf unseren marktführenden Batterien zu finden.“, sagt Christian Raynaud, Energy Technical & Quality Manager bei GS Yuasa Battery France und Leiter der ISY-Projektentwicklung.

Interessierte Nutzer können das neue ISY jetzt unter isy.gs-yuasa.eu testen.

GS YUASA ist einer der größten Hersteller und Lieferanten von wiederaufladbaren Batterien mit Produktionsstätten weltweit und einem weitreichenden Marketing- und Distributionsnetzwerk in Europa. Das breite Angebot an Blei-Säure- und Lithium-Ionen-Batterien deckt die meisten bekannten Industrie-Applikationen ab, wie Sicherheits- und Alarmsysteme, USV- und Notlichtsysteme sowie OEM-Ausrüstung. Zu den drei Geschäftsbereichen zählen neben Industrial (Industriebatterien für Standby- und zyklische Anwendungen) die Bereiche Automotive und Motorcycle (Automobil- und Motorrad-Starterbatterien).

Die GS YUASA Battery Germany GmbH, gegründet 1983 als YUASA Battery (Europe) GmbH, hat ihren Sitz in Krefeld und betreut von dort aus 15 Länder innerhalb Europas.

