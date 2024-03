GS Yuasa auch 2024 begeisterter Partner

GS Yuasa unterstützt das Repsol Honda Team für eine weitere Rennsaison der MotoGP™

Krefeld, 4. März 2024 – GS Yuasa, Erstausrüster weltweit führender Motorradmarken, bestätigt die Fortsetzung der erfolgreichen Partnerschaft mit dem Repsol Honda Team für die MotoGP-Saison 2024. Die langjährige Partnerschaft betont GS Yuasas Engagement für Spitzenleistungen – im Bereich Motorsport, wie auch bei der Entwicklung von Batterietechnologien. Mit Joan Mir und Luca Marini als Fahrer, beginnt für das Team eine neue Ära in der MotoGP.

Joan Mir, ehemaliger MotoGP-Weltmeister, und Luca Marini, bereits erfolgreich in der Moto2™, werden das Repsol Honda Team mit der ihnen eigenen Mischung aus Erfahrung und jugendlichem Ehrgeiz bereichern. Mirs taktisches Können und Marinis unermüdliches Streben nach Leistung repräsentieren Eigenschaften, für die auch GS Yuasa steht: Qualität, Performance und Zuverlässigkeit. Zusammen verkörpern sie echten Siegeswillen und bilden eine beeindruckende Kraft auf der Strecke.

Seit Beginn der Zusammenarbeit mit dem Repsol Honda Team hat GS Yuasa den Erfolgen des Teams nicht nur entgegengefiebert, sondern auch dazu beigetragen – wie die sechs Konstrukteurs- und Fahrertitel eindrucksvoll belegen. In der Saison 2024 wird diese produktive Zusammenarbeit nun fortgesetzt und durch Mir und Marini sicher einige Höhepunkte erfahren.

„Die Erneuerung unserer Partnerschaft mit dem Repsol Honda Team, insbesondere mit Talenten an Bord wie Joan Mir und Luca Marini, ist ein besonderer Moment für uns“, teilt Theo den Hoed, Product Manager – Motorcycle Batteries der GS Yuasa Battery Europe Ltd mit. „Diese Zusammenarbeit ist entscheidend für die Präsenz unserer Marke in der MotoGP und zeigt zugleich die besondere Leistungsfähigkeit der Yuasa-Batterien.“

Dirk Neumann, Sales Assistant Motorcycle & Automotive der GS Yuasa Battery Germany GmbH betont: „Unsere langjährige Beziehung mit dem Repsol Honda Team hat entscheidend zur Stärkung der Marke Yuasa beigetragen. Denn diese Partnerschaft spiegelt unser gemeinsames Engagement für Spitzenleistungen und Innovation wider. Mit Blick auf die Saison 2024 freuen wir uns darauf, das Team und unsere neuen Fahrer nach Kräften zu unterstützen und die Leistungsfähigkeit von Yuasa-Batterien auf der globalen Bühne unter Beweis zu stellen.“

GS Yuasa präsentiert durch die Partnerschaft seine branchenführenden Batterielösungen der Marke Yuasa im leistungsorientierten Umfeld der MotoGP™. Yuasa-Batterien, wie die YTX®-, YTZ®- und GYZ®-Serien, setzen Maßstäbe in der Motorradindustrie und überzeugen damit alle großen Motorradhersteller weltweit: Diese setzen auf Yuasa in der Erstausrüstung – ein Beweis für ihre besondere Startkraft, Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.

Weitere Informationen über GS Yuasa und das umfassende Angebot an Motorradbatterien: www.yuasa.de.

GS YUASA ist einer der größten Hersteller und Lieferanten von wiederaufladbaren Batterien mit Produktionsstätten weltweit sowie Erstausrüster vieler großer Marken. Die Hochleistungsbatterien der Typen YTX, YTZ und GYZ werden nur von GS YUASA produziert und sind eingetragene Marken von GS YUASA.

Die GS YUASA Battery Germany GmbH, gegründet 1983 als YUASA Battery (Europe) GmbH, hat ihren Sitz in Krefeld und betreut von dort aus 15 Länder innerhalb Europas. Zu den drei Geschäftsbereichen zählen neben dem Bereich Motorcycle (Motorrad-Starterbatterien) zudem Automotive (Automobil-Starterbatterien) und Industrial (Industriebatterien für Standby- und zyklische Anwendungen).

GS YUASA ist Sponsor des Repsol Honda Teams HRC in der MotoGP, des Yamaha Teams im Motocross GP und des GERT56 Racing Teams.

Firmenkontakt

GS YUASA Battery Germany GmbH

Dirk Neumann

Wanheimer Str. 47

40472 Düsseldorf

+49 (0)211 417900



http://www.gs-yuasa.de

Pressekontakt

Agentur Lorenzoni GmbH, Public Relations

Melanie Nagy

Landshuter Straße 29

85435 Erding

+49 8122 55917-0



http://www.lorenzoni.de

Bildquelle: GS Yuasa