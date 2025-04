Grosszügige Futterspende für das Tierheim Freiburg

Tierheim Tierfutter unterstützt das Tierheim Freiburg mit einer bedeutenden Futterspende. Eine Palette kostenloses getreidefreies Hundefutter

Grosszügige Futterspende für Tierheimhunde

Rottenburg, 08. April 2025

Tierheim Tierfutter unterstützt das Tierheim Freiburg mit einer bedeutenden Futterspende. Eine Palette getreidefreies Hundefutter wurde geliefert, um den Bedürfnissen der Allergikerhunde gerecht zu werden.

Diese Spende zeigt die wichtige Rolle von Tierheim Tierfutter und seinen Unterstützern für den Tierschutz.

Tierheim Freiburg

Engagement für den Tierschutz

Tierheim Tierfutter hat kürzlich eine großzügige Spende an das Tierheim Freiburg übermittelt. Die Lieferung, bestehend aus Hundefutter der Firma Futter Shuttle mit Hirsch & Kartoffel, richtet sich speziell an die Hunde, die aufgrund von Allergien getreidefreies Futter benötigen. Der Beitrag dieser Spende zur Verbesserung der Lebensumstände der Tiere im Tierheim wird hoch geschätzt.

Bedarfsgerechte Unterstützung

Der besondere Fokus auf die Bedürfnisse von Allergikerhunden stellt sicher, dass jede Futtersorte den spezifischen Ernährungsanforderungen gerecht wird. Paco, einer der Pflegehunde im Tierheim, hat die Lieferung interessiert beobachtet und mit einem neugierigen Schnüffeln inspiziert. Das Futter wird entscheidend dazu beitragen, ihre gesundheitlichen Bedürfnisse zu erfüllen und ihre Lebensqualität zu verbessern.

Zusammenarbeit und Unterstützung

Die Zusammenarbeit zwischen tierheim-tierfutter.de und dem Tierheim Freiburg unterstreicht die Notwendigkeit von Unterstützung aus der Gemeinschaft. Ohne die Beiträge zahlreicher Spenderinnen und Spender wäre es kaum möglich, solche bedarfsgerechten Futtersendungen zu gewährleisten. Tierheim Tierfutter bedankt sich ausdrücklich bei allen Unterstützern, die dazu beigetragen haben, diese wichtige Hilfe zu leisten.

Ein Beweis für Großzügigkeit

Die Spende vonTierheim Tierfutter ist ein bemerkenswertes Beispiel für die Unterstützung von Tieren in Not. Solche Initiativen zeigen, wie wichtig es ist, gemeinschaftlich daran zu arbeiten, den Tierschutz zu fördern und zu stärken. Jedes einzelne Paket zeigt die Liebe und Fürsorge, die diesen Tieren entgegengebracht wird, und setzt ein Zeichen für Großzügigkeit und Mitgefühl.

Tierheim Tierfutter ist ein engagiertes Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung von qualitativ hochwertigem und kostenlosem Futter spezialisiert hat, um die speziellen Bedürfnisse von Tieren in Tierheimen abzudecken. Durch kontinuierliche Unterstützung fördert das Unternehmen Tierheim Tierfutter nicht nur den Tierschutz, sondern stärkt auch die Gemeinschaft und betont die Bedeutung von Tierwohl.

Sie wollen auch Ihren Beitrag am Tierwohl leisten?

Hier der Link zu Tierheim Tierfutter.

Hier können Sie alle Auslieferungen, Dankschreiben einsehen und Ihren Beitrag mit einer Sachspende leisten:

Tierheim Tierfutter Startseite

„Tierheim Tierfutter versorgt Tierheime in ganz Europa mit hochwertigem und kostenlosem Hunde- und Katzenfutter. Die Situation im östlichen Europa ist verheerend. Deutsche Tierschutzvereine retten Hunde und Katzen vor der Tötungsstation und versorgt Sie mit hochwertigem Hunde- und Katzenfutter bis zur Vermittlung nach Deutschland. Genau da wollen und können wir, die Firma Tierheim Tierfutter, ansetzen. Tierheim Tierfutter sammelt Hunde- und Katzenfutter als Sachspende und leitet das dringend benötigte Futter an die Tierheime kostenlos weiter. Das ist unser Beitrag von Tierheim Tierfutter damit die Tiere gesund an ein neues und schönes Zuhause vermittelt werden können.“

Kontakt

Tierheim Tierfutter

Stefan Haid

Am Garnisonsplatz 25

72160 Horb

07451-5154910



http://www.tierheim-tierfutter.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.