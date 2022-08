Großes Kino: Brandplace übernimmt Product Placement für „Alle für Ella“

Branded Entertainment-Agentur integriert Volkswagen und Kapten & Son in neuen Jugendfilm

München, 24.08.2022 – Am 08.09.2022 bringt die Produktionsgesellschaft Neue Bioskop Film ihr neustes Werk „Alle für Ella“ ins Kino. In der Hauptrolle: Bibi & Tina-Star Lina Larissa Strahl, um die herum eine packende Story über Freundschaft, Liebe und Musik erzählt wird. Für die Besetzung zentraler Ausstattungselemente des Jugendfilms war die Agentur Brandplace verantwortlich: Sie sorgte für Kooperationen mit Volkswagen und Kapten & Son.

Im Rahmen dieses Projekts beriet Brandplace die Brands und die Neue Bioskop Film, welche Produkte am besten für den Film-Plot geeignet sind. Die Wahl für das Fahrzeugmodel fiel auf den Volkswagen ID.3, die Agentur betreute den Dreh vor Ort. Das Ergebnis ist ein authentisches Product Placement, in dessen Rahmen der Elektro-VW glaubhaft als „Tourfahrzeug“ der Filmband in den Straßen von München in Szene gesetzt wird.

Für ihren Kunden Kapten & Son platzierte die Agentur mehrere Rucksäcke im Film. Das Besondere daran: Nur ein Rucksack war tatsächlich physisch Teil der Filmaufnahmen, alle anderen wurden nachträglich digital in den Hintergrund des Szenenbilds integriert. Brandplace profitierte hierbei von seiner Kooperation mit Mirriad, einem internationalen Spezialisten für digitales Product Placement.

Da Kapten & Son genau in der Zielgruppe von „Alle für Ella“ aktiv ist, entwickelte Brandplace zudem eine Cross Promotion Aktion für seinen Kunden. So wird der Film für zusätzliche Aktionen genutzt wie die Verlosung von Premierenkarten, ein Gewinnspiel vor Ort und die Einladung von Influencern. Des Weiteren wird über die Social Media Kanäle des Films und die Zusammenarbeit mit dem Verleiher Weltkino zusätzliche Reichweite generiert.

„Es ging uns bei diesem Projekt nicht nur um Reichweite für unsere Produkte. Der Film bot vielmehr eine tolle Möglichkeit, unsere Verwurzelung in der Gen Z sichtbar zu machen. Darum wurden nicht nur die einzelnen Rucksack-Modelle mit viel Sorgfalt den Charakteren zugeordnet, sondern auch Möglichkeiten kreiert, „Alle für Ella“ gemeinsam mit Kapten & Son zu erleben“, so Sarah Harder, Lead Brand & Communications bei Kapten & Son.

„Die Gen Z bekommt man mit herkömmlichen Medien kaum beeindruckt. Deshalb gilt es für Marken, sich etwas einfallen zu lassen, was die Zielgruppe wirklich interessiert. Ein Film, der Musik thematisiert und Freundschaft und Liebe hochleben lässt, ist dafür das ideale Umfeld. Nicht zuletzt wegen der positiven Ausstrahlung von „Alle für Ella“ hat es viel Spaß gemacht, mit den Kunden, Neue Bioskop Film und Weltkino daran zu arbeiten“, so Sandra Freisinger-Heinl, CEO von Brandplace.

Über Brandplace:

Die Brandplace GmbH ( https://brandplace.de/) ist eine Agentur für Branded Entertainment & Content mit Sitz in München. Unter Leitung von Sandra Freisinger-Heinl bietet das Unternehmen kompetente Unterstützung in den Bereichen Product Placement (auch in VR, AR & Metaverse), Cross Promotion, Branded Content, Digitales Product Placement und Influencer Content. Brandplace ist für zahlreiche nationale und internationale Kunden tätig und fungiert zudem als deutsche Repräsentanz von Mirriad, Experte für digitales Placement in TV, Digital und VoD.

Über „Alle für Ella“:

Mit Witz, Power und jeder Menge toller Songs erzählt Regisseurin Teresa Fritzi Hoerl von Freundschaft, Selbstbestimmung und erster Liebe und trifft damit genau den Nerv der neuen Generation. Nach den BIBI UND TINA-Erfolgen begeistert Lina Larissa Strahl wieder in einer Kinorolle neben den Schauspielgrößen Milan Peschel, Hanno Koffler und Lavinia Wilson sowie zahlreichen jungen Talenten und prominenten Influencern wie Caro Daur und Emir Bayrak. ALLE FÜR ELLA ist ein Film über ein letztes Abenteuer vor dem Erwachsenwerden und die schöne Gewissheit, dass beste Freundinnen es locker mit der ersten Liebe aufnehmen können.

Ab 8. September im Kino. Weitere Infos unter weltkino.de/AlleFuerElla.

Die Brandplace GmbH ( https://brandplace.de/) ist eine Agentur für Branded Entertainment & Content mit Sitz in München. Unter Leitung von Sandra Freisinger-Heinl bietet das Unternehmen kompetente Unterstützung in den Bereichen Product Placement (auch in VR, AR & Metaverse), Cross Promotion, Branded Content, Digitales Product Placement und Influencer Content. Brandplace ist für zahlreiche nationale und internationale Kunden tätig und fungiert zudem als deutsche Repräsentanz von Mirriad, Experte für digitales Placement in TV, Digital und VoD.

Firmenkontakt

Brandplace

Sandra Freisinger-Heinl

Brettener Straße 2a

80939 München

+49-89-32385671

office@brandplace.de

https://brandplace.de/

Pressekontakt

forvision

Anke Piontek

Lindenstraße 14

50674 Köln

022192428140

info@forvision.de

https://www.forvision.de

Bildquelle: Weltkino