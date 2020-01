Große Herrenschuhe bei schuhplus bestellen

Viele bekannten Marken bei schuhplus

Herren mit großer Schuhgröße wissen, wie schwer es sein kann, passendes Schuhwerk zu finden. Handel und Internet überbieten sich nicht gerade mit Angeboten, wenn es um grosse Herren Schuhe in den Größen 46 bis 54 geht. Mit dem Unternehmen schuhplus haben Herren daher endlich die Möglichkeit, das Thema Schuhe betreffend auch in Übergrößen mit der Zeit zu gehen. Das Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, ausschließlich Schuhe für Herren und Damen mit großen Füßen anzubieten und hält stets ein breites Angebot an hochwertigen Schuhmodellen bereit.

Von vielen bekannten Marken

Es ist nicht so, dass Marken wie Gabor und Lloyd, Nike und Craftman nicht auch Modelle in großen Größen herstellen, denn diese wissen, dass der Bedarf da ist. Bisher war es jedoch schwierig, Schuhmodelle von diesen bekannten Herstellern in großen Größen zu bestellen. Daher bietet schuhplus vor allem von diesen und vielen weiteren Marken eine breite Auswahl an Schuhen für Herren mit großen Füßen an. Gleichzeitig haben Kunden damit die Sicherheit, hochwertige Schuhe mit perfekter Ausstattung käuflich zu erwerben, denn gerade bei großen Füßen ist die Qualität und Güte der Schuhe wichtig.

Viele verschiedene Modelle: für jeden Anlass den passenden Schuh in Übergröße auswählen

Daneben ist es genauso wichtig, verschiedene Schuhe im Schrank vorrätig zu haben, denn auch Herren sollten für jeden Anlass den passenden Schuh auswählen. Daher bietet schuhplus vom eleganten Schnürer über leichte Sandalen und sportive Sneaker bis zu warmen Lederstiefeln die passenden Modelle für Büro, Freizeit, Event und Sport an.

Verschiedene Farben machen Schuhe in Übergröße zu perfekten Begleitern moderner Modestile

Auch bei Herrenschuhen haben in den vergangenen Jahren Farben Einzug gehalten. Das ist bei den Modellen in Übergröße natürlich nicht anders, sodass Herren bei schuhplus ebenfalls eine breite Auswahl an farbigen Modellen bestellen können. Die Farbpalette reicht dabei von Schwarz und Braun über Blau bis zu Rot und Weiß.

Wer lieber im Ladengeschäft Schuhe in Übergröße shoppen will

Nicht jeder möchte seine Schuhe in Übergröße im Internet käuflich erwerben. Wer lieber zuerst etwas stöbern möchte und dann die passenden Modelle kaufen will, der kann dies bei schuhplus in insgesamt drei Ladengeschäften tun. Diese befinden sich am Firmenhauptsitz in Dörverden auf 1100 qm (Landkreis Verden), im Kaltenkirchen im Ohland-Park auf 600 qm (Metropolregion Hamburg) sowie im Saterland (Landkreis Cloppenburg) am c-Port auf 800 qm. Dort gibt es ebenfalls kompetentes Verkaufspersonal, welches zu den Schuhen gern berät. Übrigens haben auch Damen die Möglichkeit, bei schuhplus modische Schuhe zu erwerben. Es gibt diese von Größe 42 bis 46.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

Kontakt

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

04234 8909080

04234 8909089

presse@schuhplus.com

https://www.schuhplus.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.