Grohe EcoJoy Handbrausen Aktion – Jede 10. Handbrause gratis*

Wasser und Energie sparen mit EcoJoy – die Handbrause von Grohe!

Alle GROHE EcoJoy Produkte sind sehr aufmerksam beim Wasser- und Energiesparen. Somit ist der Fokus auf die Schonung wertvoller Ressourcen gerichtet. Die Produkte, die über integrierte Wasserspartechnologien verfügen, bieten ein einwandfreies Wassererlebnis ohne Kompromisse.

So gehen perfekter Komfort und attraktives Design Hand in Hand mit einer Reduzierung des Wasser- und Energieverbrauchs einher. Der geringe Wasserverbrauch schafft vollstes Vergnügen.

Die GROHE Wassersparprodukte gibt es für alle Armaturen, auch für Bad, Küche und WC.

Wasser und Energie einsparen? Klingt für die meisten eher unattraktiv. Aber einige der besonderen Innovationen von GROHE zeigen, dass sich soziale Verantwortung lohnen kann – sowohl für Sie und Ihren Geldbeutel als auch für die Umwelt. Mehr denn je steigen die Preise für Energie und Rohstoffe. Nur 3 % des Wassers auf der Erde dürfen verbraucht werden.

Würde sich heute noch jemand die Zähne putzen und das Wasser ungenutzt in den Abfluss laufen lassen, ohne eine Sekunde über den Verbrauch nachzudenken? Wir haben ein viel zu starkes Bewusstsein für das besondere Element Wasser.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit GROHE Produkten Wasser sparen können.

Damit helfen Sie nicht nur der Umwelt, sondern senken auch Ihre laufenden Energiekosten.

Einige GROHE Waschtisch-Armaturen sind mit einem Durchflussbegrenzer ausgestattet.

Dadurch sank der Wasserverbrauch von 10 Litern pro Minute auf etwas über 5 Liter. Somit wurde der Verbrauch um die Hälfte reduziert. In der Praxis werden Sie kaum einen Unterschied bemerken, denn ein Airsprudler bietet das gleiche Volumen wie ein normaler Wasserhahn. Außerdem wird EcoJoy in vielen Produkten aus anderen Kategorien verwendet, welches den Wasserverbrauch in Bad und Küche reduziert.

Für diesen attraktiven geringeren Wasserverbrauch bietet GROHE derzeit eine besondere Aktion in Kombination mit den EcoJoy Produkten an. GROHE zahlt jedem Kunden, welcher die 10. Handbrause erworben hat, den Verkaufspreis zurück. In dem Zeitraum vom 01.10.2022 bis zum 31.12.2022 besteht die Möglichkeit einer kostenlose EcoJoy Handbrause.

Drei kleine Schritte sind notwendig, um an der Aktion teilzunehmen.

1. GROHE EcoJoy Handbrause Aktionsartikel im Zeitraum von 01.10.2022 bis 31.12.2022 kaufen.

2. Gekauften GROHE Aktionsartikel mit der Rechnung auf www.markenmehrwert.com/campaign/grohe-de-handbrausen-aktion/ für die Aktion registrieren.

3. Für jede 10. Registrierung wird der Kaufpreis zu 100 % von GROHE zurückerstattet.

Stöbern Sie jetzt in den attraktiven Aktionsmodellen herum und entscheiden Sie sich rechtzeitig für eine neue Handbrause.

Bei Skybad erhalten Sie alle GROHE EcoJoy Aktionsartikel. Diese werden Ihnen auf dieser Seite angezeigt und sind sofort lieferbar.

https://www.skybad.de/grohe-ecojoy-handbrausen-aktion.html

Wasser und Energie sparen leicht gemacht!

*Genaue Informationen zur GROHE EcoJoy Handbrausen Aktion, sowie die Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweis, entnehmen Sie bitte direkt bei GROHE unter www.grohe.de.

