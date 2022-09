GROHE Duschsysteme jetzt mit einem gratis Duschbrocken

Technologie, Qualität, Design und Nachhaltigkeit – die Schlagwörter der GROHE Duschsysteme

Die Weltmarke Grohe setzt seit vielen Jahrzehnten den Fokus auf die Markenwerte Technologie, Qualität, Design und Nachhaltigkeit. Durch die eng auf einander abgestimmten Attribute erreicht Grohe immer wieder aufs Neue den Standard auf ein höheres Maß zu setzen und trägt somit auf all ihren in Deutschland gefertigten Produkte das Qualitätssiegel „Made in Germany“.

Grohe bietet ein umfassendes Angebot an Dusch- und Badsystemen an, welches sich durch die oben genannten Merkmale immer wieder von der Mehrheit abhebt. Mit den neusten Technologien in Verbindung mit einzigartiger Präzisionsfertigung erreicht Grohe mit ihren Duschsystemen immer wieder ein Gefühl von Sorglosigkeit. Das ästhetische und gleichzeitig zeitlose Design verleiht den Duschsystemen eine Langlebigkeit.

Die äußerst breitgefächerte Produktpalette von Grohe bietet eine große Auswahl an Duschsystemen, welche Ihnen alle Türen bei der Wohnplanung offenhält. In den Kategorien Unterputz- und Aufputz-Duschsysteme gibt es jeweils viele verschiedene Systeme, die sich mit den modernsten Technologien und praktischen Funktionalitäten schmücken. Somit ist für jede individuelle Planung etwas dabei, ob Gäste- oder Familienbad, Grohe bietet spezielle Modelle für die Gestaltung an.

Zur Ehren der Duschsysteme hat Grohe eine besondere Aktion ins Leben gerufen. In dem Zeitraum vom 01.09.-31.12.2022 erhalten Sie beim Kauf eines Grohe Duschsystem Aktionsartikels einen gratis Duschbrocken dazu. Dabei muss nur der Kassenbon hochgeladen werden, einer der vier attraktiven Geruchsrichtungen der Duschbrocken ausgewählt werden und das Paket macht sich, CO2-neutral, auf dem Weg zu Ihnen.

Die Duschbrocken sind besonders nachhaltig und umweltfreundlich. Ein festes Seifenstück, welches sich schonend um Haut und Haare kümmert. Zudem wird der Duschbrocken in vier attraktiven Gerüchen angeboten: Toni Zitroni, Frida Früchtchen, Maxi Minz und Carlos Cocos. Somit steht dem schaumigen Baderlebnis nichts mehr im Wege.

Die Auswahl der Aktionsprodukte finden Sie ausführlich beschrieben auf skybad.de. Es wartet auf Sie eine individuelle und leistungsstarke Auswahl an verschiedensten Duschsystemen von Grohe.

Selbstverständlich erhalten Sie bei Skybad alle Grohe Aktionsartikel zu dieser Aktion unter www.skybad.de/grohe-duschbrocken-aktion.html

Skybad.de ist der Sanitär Onlineshop Ihres Vertrauens. Bei uns finden Sie alles, was Sie für Ihr Traumbadezimmer benötigen: Von Badewannen, Duschwannen, Duschsystemen sowie Badarmaturen bis hin zu Badmöbeln, WCs und Spiegelschränken führt Skybad ausschließlich Sanitärprodukte von renommierten Markenherstellern.

Zusätzlich zu den Sanitärprodukten fürs Bad erhalten Sie bei uns außerdem Küchenarmaturen, Heizungen, Pumpen und Sanitärartikel zur Wasseraufbereitung – alles mit fundierter Fachberatung, geprüfter Produktqualität, Bestpreisgarantie und Käuferschutz.

Kontakt

Skybad GmbH

Jens Offergeld

Schillerstraße 90

52477 Alsdorf

0241 51832632

jens.offergeld@skybad.de

http://www.skybad.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.