Größter, österreichischer Bankenkongress: P3N AG bei KURS 2020 in Wien

Der aufgrund der Covid19-Pandemie verschobene größte, österreichische Bankenkongress „KURS“ darf nun endlich am 7. und 8. Juli 2020 in Wien stattfinden. Die P3N AG, als Kompetenzträger für zukunftsorientierte Servicestrategien in Banken und Sparkassen, ist dieses Mal dabei.

Werdau, 24. Juni 2020. Die P3N AG präsentiert ihr Fachwissen rund um neue Trends im Barzahlungsverkehr und neue, zukunftsorientierte Servicestrategien in Banken und Sparkassen auf der diesjährigen KURS in Wien. Der größte, österreichische Bankenkongress sollte ursprünglich im März stattfinden und ist nun – aufgrund der Corona-Krise – auf den 7. und 8. Juli 2020 verschoben worden.

„Wir freuen uns sehr, dass die KURS in Wien nun endlich stattfinden kann“, sagt Thomas Birnstein, Vorstand der P3N AG. „Trotz aller notwendigen Hygienevorschriften macht es der Veranstalter möglich, dass sich auf dem Kongress viele Branchenexperten Österreichs und auch Deutschlands wiedersehen und kennenlernen können. Toll!“

Die im Austria Trend Hotel Savoyen Vienna stattfindende Konferenz setzt in diesem Jahr den Fokus auf das Thema „Zahlungsverkehr“. P3N-Vorstand Thomas Birnstein wird in seinem Vortrag am zweiten Konferenztag um 12.40 Uhr mit dem Titel „Payment-Strategie – Wie kann der Transformationsprozess vom baren zum unbaren Zahlungsverkehr aktiv gestaltet werden?“ die inhaltlichen Schwerpunkte im Bereich Barzahlungsverkehr setzen.

„Wir werden Trends im Barzahlungsverkehr präsentieren und strategische Handlungsoptionen ableiten“, sagt P3N-Berater Amir Lettgen, der ebenfalls mit nach Wien reist. „Darüber hinaus stellen wir ein praxisbewährtes, operatives Vorgehensmodell vor, mit dem Banken und Sparkassen während und nach Corona schnelle Mehrwerte spüren.“

Die P3N-Berater erfahren in ihren Projekten mit Banken und Sparkassen regelmäßig, dass sich rasche Erfolge einstellen, sobald die aktuellen Herausforderungen methodisch und konzeptionell sauber gelöst werden.

„Banken und Sparkassen sollten nicht zögern und endlich loslegen“, betont Thomas Birnstein. „Es gilt jetzt mehr denn je, die bestehenden Chancen zu nutzen und das eigene Institut sicher und zukunftsorientiert aufzustellen. Und zwar am besten so schnell wie irgend möglich. Sonst sind die anderen schneller. Wir erleben hier gerade eine stark zunehmende Agilität.“

Die P3N AG wird sich auch mit einem eigenen Standort an dem Meetingpoint des Kongresses vorstellen und freut sich auf den Besuch der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Weitere Informationen:

https://www.imh.at/veranstaltungen/hub/bankenkongress-kurs/

https://www.imh.at/news/news-aus-banken-und-versicherungen/

https://www.p3n.de

P3N AG: Die P3N AG ist ein Spezialistenhaus für Beratung, Dienstleistung und Software. Methodensicher schafft das Unternehmen mit seinen Kunden spürbare Mehrwerte und hilft bei der Umsetzung gemeinsam entwickelter Konzepte mit. Seit der Gründung im Jahre 2008 kann P3N als zuverlässiger und nutzenstiftender Partner auf eine Vielzahl erfolgreich abgeschlossener Projekte zurückblicken. Zu den zufriedenen Kunden des Unternehmens zählen sowohl Banken und Sparkassen als auch Kommunen und Wirtschaftsunternehmen. Mit ihrem praxisbewährten Lösungsportfolio fokussiert die P3N AG vier wesentliche Themenbereiche: Service Management Concept (SMC), Immobilien Management Concept (IMC), Production Management Concept (PMC) und Qualification Management Concept (QMC) sowie die bewährten kommunalen Dienstleistungen der Niederlassung Würzburg mit der argos-Produktlinie. brand eins Wissen und Statista führen P3N seit 2014 in der Liste „Beste Berater“ (Kategorie Banken). www.p3n.de

P3N AG

Frank Hummel

Crimmitschauer Straße 32

08412 Werdau

info@p3n.de

Tel. 03761/ 70948-0

Fax. 03761/ 70948-99

FUCHSKONZEPT GmbH

Birgit Intrau

Kastanienallee 10

12587 Berlin

kontakt@fuchskonzept.com

Tel. 030 / 65261148

Fax. 030 / 65261149