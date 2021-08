Grillen, chillen, talken mit dem Orakel vom See

Erfolgreiche Premiere für Trendtalk im Seepavillon in Köln

Am 19. August 2021 fand der erste Trendtalk „Orakel vom See“ im Seepavillon in Köln statt. Gastgeber André Karpinski vom Eventcatering-Unternehmen KAISERSCHOTE freute sich über ein gut gefülltes Haus mit Besuchern aus allen Teilen der Veranstaltungsbranche. Auf dem Weg in Richtung „Normalität“ war das Eventformat als Kombination aus Experten-Trendtalk, echtem Zusammensein und geselligem Networking bei leckerem Essen konzipiert.

Inhaltlich ging es darum, drei Experten eine Bühne für die Präsentation aktueller Entwicklungen in der Veranstaltungswirtschaft zu bieten. Das waren bei der Premiere Dr. Jürgen Amann, Geschäftsführer Köln Tourismus/Cologne Convention Bureau, der die Kurzstudie „Recovery der MICE-Destination Köln – die neue Normalität nach Corona“ präsentierte und nicht nur einen optimistischen Blick in die Zukunft wagte, sondern auch versprach, mit seinen Möglichkeiten das MICE-Business in Köln verstärkt zu fördern. Freddy Allerdisse von der Agentur Mundwerkkunst rückte das Thema „Lernen in digitalen Welten“ in den Fokus und konnte belegen, dass „Lernen“ ohne wesentliche Einschränkungen durchaus digital stattfinden kann. Mehr noch, es bringt auch einige Vorteile – sowohl bei den Aspekten Logistik und Nachhaltigkeit bei entsprechenden Veranstaltungen als auch bei den Lernerfolgen. Maarten Schram von der LiveCom Alliance stellt die Highlights einer europäischen Branchenumfrage vor und konnte Vergleiche zwischen einzelnen nationalen Märkten der MICE-Branche herstellen.

Die Kulisse mit Sundowner-Feeling liefert der Seepavillon am Fühlinger See in Köln mit seinen großzügigen Innen- und Außenflächen inklusive Zugangsmöglichkeiten zum Strand. Für das Get-together mit BBQ-Chillout war die Location perfekt. Mobile Überdachungen machen die Location wetterunabhängig, und das schöne Wetter machten den Abend perfekt.

„Vielen Dank – das war wirklich eine gelungene Veranstaltung“, meinte anschließend Patrick Birkenfeld von der Agentur PP Live. „We love live“. Auch Dino Büscher von fischerAppelt, live marketing war sehr angetan und sprach ebenfalls von einem „sehr gelungenen Abend“.

André Karpinski schließt sich an: „Wir waren so hungrig auf echte Begegnung – nach über 10.000 Genussboxen und 17 Monaten digitalem Zusammensein. Unsere Kunden, Partner und Branchenkollegen im Seepavillon zu empfangen war ein sehr emotionales Highlight für das gesamte Team der KAISERSCHOTE. Das erste Learning aus dem Feedback der Gäste: Orakel 2022 – save the date!“

Partner der KAISERSCHOTE beim Trendtalk waren das Studieninstitut für Kommunikation, eventura, Event-Tech-Partner, V8 Hotels, Köln Tourismus, creative entertainment concepts, Walberer Sales & Events, elfplus+ Veranstaltungstechnik, Rene Pera DJ und der BlachReport.

Bildunterschrift: Impression vom Trendtalk am Fühlinger See in Köln (Foto: NJC-Creation | Nils Jagdfeld)

André Karpinski und die KAISERSCHOTE

Um nach dem Abitur die Wartezeit auf einen Studienplatz zu überbrücken, begann André Karpinski 1987 eine Lehre zum Koch in seinem Lieblingsrestaurant. Offenbar erfolgreich, denn schon bald folgten erste Aufträge für die kulinarische Begleitung von B2B-Events und privaten Festen. 1992 entstand daraus das Cateringunternehmen KAISERSCHOTE Feinkost Catering. Das Unternehmen hat sich seither von einem kleinen Traiteur in der Kölner Innenstadt zu einem überregional bekannten Catering-Dienstleister entwickelt, der heute in einer Küchenmanufaktur auf 1.500 qm Nutzfläche in Pulheim-Brauweiler für Business-Events ebenso wie für Privatveranstaltungen erfolgreich tätig ist. Zum Portfolio zählen weiterhin viele Exklusivpartnerschaften mit namhaften Locations im Kölner Raum.

KAISERSCHOTE Feinkost Catering GmbH

Donatusstraße 141

50259 Pulheim-Brauweiler

Ansprechpartner: André Karpinski

T. 0 22 34 / 99 802-0

F. 0 22 34 / 99 802-22

eMail: genuss@kaiserschote.de

Internet: www.kaiserschote.de und www.digital-catering.de