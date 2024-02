Google SGE erfordert ein neue Suchmaschinenoptimierung

TEXTER & SEO Österreich steht für natürliches SEO für echte Menschen!

Am Ende des Tages verkaufen wir immer noch an Menschen: Die Entwicklung einer eigenständigen, organischen und holistischen Contentperspektive abseits vom KI-Contentmainstream ist daher essentiell, wenn es darum geht nachhaltiges SEO für echte Menschen (Käufer) zu machen. Wer zukünftig bei Google SGE vorne sein will und noch dazu aktiv verkaufen möchte, muss besser sein als jede KI. Dies bedeutet die Erstellung von hilfreichen und verkaufsförderlichen Inhalten in natürlicher Sprache, die der Suchintention von realen Personen entsprechen. Dafür braucht es: 100% human written People First Content statt KI-Massencontent, den niemand gerne liest, der nicht vorne rankt und schon gar nicht verkauft! Ein Webauftritt muss zur bestvernetzten Primärdatenquelle für einen Themenkomplex werden. TEXTER & SEO Österreich (www.seo-textagentur.at) entwickelt auf der Basis von 15 Jahren internationaler SEO-Projekterfahrung maßgeschneiderte SEO-Strategien inkl. Content Entwicklung. Das Helpful-Content-Update und Google SGE definieren das SEO Texte schreiben für Website, Online Sop und Blog neu: KI hat gewissermaßen den Boden der Qualität erhöht. Die Weise, wie Menschen online nach Infos suchen, wird sich ändern. Dies erfordert:

– eigenständige SEO Content Strategie entwickeln

– nutzerbedürfnisse & Suchintention identifizieren

– Themenrecherche, inhaltliche Struktur, Positionierung, Keywords, Fokus und Gliederung

– Monitoring der Performance inkl. Online-PR zum Aufbau der organischen Markensichtbarkeit

– Laufende Optimierung des Inhalts inkl. Offpage SEO (Signalmix aus verschiedenen Quellen)

People First Content made with KI-Insights von Ihrem SEO Texter wird damit zum zentralen Online-Marketing-Asset, denn ohne menschenfokussiertes SEO Content Marketing gibt es zukünftig keine Sichtbarkeit und damit auch keine Neukunden! Viele Unternehmen haben die falschen SEO Texte, da diese nicht ordentlich ranken und verkaufen. Über lediglich 20% der Money-Keywords kommt 80% des Traffics. Diese Keywords gilt es zu identifizieren, um dann damit Evergreen-Contentseiten (holistische Themenabdeckung inkl. aller Relevance-Keywords) zu entwickeln.

Texter-SEO – Werbetexter-Textagentur – Content Marketing Agentur

Kontakt

Wolfgang Jagsch

Neubruchstr. 23

4060 Linz-Leonding

+43 650 46 46 498



https://maps.app.goo.gl/pd7pDkrrCUfMfb216

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.