Goodyear und Schmitz Cargobull stärken Verbindung zwischen FleetHub und TrailerConnect

Fahrzeugflotten mit Schmitz Cargobull Trailern können nun von der Reifenüberwachung und den vorausschauenden Analysen von Goodyear profitieren, da sie direkt mit den in den Schmitz Cargobull Fahrzeugen eingebauten Telematik- und Reifendrucküberwachungssystemen kompatibel sind, ohne dass zusätzliche Hardware oder SIM-Karten erforderlich sind.

Eingebaute Intelligenz, von Anfang an bereit

Goodyear TPMS Connect ist eine Plug-and-Play-Lösung, die sich in die bestehende Telematikinfrastruktur von Schmitz Cargobull integrieren lässt und sofortigen Zugriff auf Echtzeit-Reifenleistungsdaten und umsetzbare Erkenntnisse bietet. Durch den Einsatz der Goodyear-eigenen G-Predict-Technologie können Fuhrparks reifenbezogene Probleme vorhersehen, bevor sie zu ungeplanten Ausfallzeiten führen, was zu niedrigeren Betriebskosten und höherer Verkehrssicherheit beiträgt.

„Mit diesem nächsten Schritt in unserer Zusammenarbeit kombinieren wir die Stärken unserer bewährten Trailer-Telematik mit der Reifenintelligenzlösung von Goodyear“, so Jan Uhlenbruck, Head of Full Service Solutions, Produktlinie Digital Services bei Schmitz Cargobull. „Die nahtlose Integration von Goodyear TPMS Connect unterstützt unser Ziel, unseren Kunden intelligentere, sicherere und effizientere Transportlösungen zu bieten.“

Unterstützung für intelligente, vernetzte Flotten

Für Goodyear ist diese Partnerschaft eine weitere wichtige Erweiterung seines Ökosystems für die Flottenmobilität………………… Lesen Sie hier weiter.