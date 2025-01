Gold und Kupfer Hot Stock entdeckt Porphyrlagerstätte. Diese Gold-Aktie jetzt kaufen – Strong Buy

Executive Summary

07.01.2025

Gold und Kupfer Hot Stock entdeckt Porphyrlagerstätte

Diese Gold-Aktie jetzt kaufen – Strong Buy

Nächster Aktiendeal des Entdeckers der Oyu Tolgoi Weltklasse Gold-Kupfer-Lagerstätte

Von exponentiellen Kursteigerungen bei einer Grassroots-Entdeckung profitieren

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/77976/AC_Fairchild_070124.002.jpeg

Unser neuer Gold und Kupfer Aktientip Fairchild Gold Corp. (ISIN CA30371L1013 / WKN A3D1D5, Ticker: Y4Y.F, TSXV: FAIR.V, $FAIR) ist der neue Aktiendeal des Entdeckers der Oyu Tolgoi Porphyr-Kupfer-Gold-Lagerstätte. Clevere Anleger sollten die einmalige Gelegenheit nicht verpassen frühzeitig in die nächste mögliche Grassroots-Entdeckung zu investieren.

Die erste Grafik zur Entdeckung von Oyu Tolgoi, einer der weltweit bedeutendsten Porphyr-Kupfer-Gold-Lagerstätten, zeigt, wie bahnbrechende Entdeckungen den Wert eines Projekts und damit auch den Aktienkurs eines Unternehmens exponentiell steigern können. Oyu Tolgoi begann als Grassroots-Entdeckung und macht heute etwa 30 % des BIP der Mongolei aus.

Die Verbindung zu Fairchild Gold? Dr. Sergei Diakov, ein Schlüsselmitglied des Fairchild-Teams, war maßgeblich an dieser Entdeckung beteiligt. Mit seiner Expertise in der Entwicklung von Weltklasse-Projekten hat Fairchild Gold eine außergewöhnliche Chance, ein weiteres Erfolgskapitel mit dem Copper Chief-Projekt zu schreiben.

Die zweite Grafik, die Lassonde-Kurve, beschreibt den Lebenszyklus von Minenprojekten und zeigt, dass der größte Wertzuwachs in der Frühphase von Entdeckungen stattfindet – genau dort, wo sich Fairchild Gold jetzt befindet. Das Unternehmen steht kurz vor der Umsetzung eines umfassenden Explorationsprogramms, das auf hochkarätigen Zielen basiert. Dies ist der Moment, in dem visionäre Investoren mit minimalem Kapitaleinsatz von maximalem Wertzuwachs profitieren können.

Zusammengefasst bietet Fairchild Gold eine einzigartige Kombination aus:

1. Bewährter Expertise mit einem Team, das für Weltklasse-Entdeckungen bekannt ist.

2. Perfektem Timing, da das Unternehmen in der wertschöpfenden Frühphase seiner Projekte steht.

3. Außergewöhnlichem Potenzial, unterstützt durch erstklassige Kupfer- und Goldziele in der besten Bergbauregion der Welt – Nevada.

Die Aktien von Fairchild Gold repräsentieren die seltene Gelegenheit, von einer potenziellen bahnbrechenden Entdeckung zu profitieren, noch bevor die breitere Marktdynamik einsetzt. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in dieses spannende Unternehmen zu investieren!

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/77976/AC_Fairchild_070124.003.jpeg

Potentielle Milliarden-Kupfer-Lagerstätte 35km von Las Vegas, Nevada

Eine der attraktivsten Bergbau-Regionen der Welt

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/77976/AC_Fairchild_070124.004.jpeg

Das Copper Chief-Kupfer-Projekt unseres Copper and Gold Hot Stock Fairchild Gold Corp. (ISIN CA30371L1013 / WKN A3D1D5, Ticker: Y4Y.F, TSXV: FAIR.V, $FAIR) befindet sich in Nevada, USA – einer der weltweit attraktivsten Bergbau-Regionen. Nevada bietet ideale Bedingungen für Bergbau-Investitionen, insbesondere für Kupfer, aufgrund seiner etablierten Infrastruktur, wirtschaftlichen Stärke, hohen Ressourcenvorkommen und günstigen regulatorischen Bedingungen.

1. Attraktive Bergbauregion: Laut der „2022 Annual Survey of Mining Companies“ wurde Nevada als weltweit attraktivste Region für Bergbauinvestitionen eingestuft. Gründe dafür sind günstige politische Rahmenbedingungen und ein reiches Mineralvorkommen.

2. Vielfältige Mineralproduktion:

a. Nevada trägt etwa 75 % zur gesamten Goldproduktion der USA bei und führte im Jahr 2023 die US-Mineralproduktion mit 180 metrischen Tonnen Gold an.

b. Es verfügt über das größte Bergbauprogramm des Bureau of Land Management (BLM) mit über 180.000 aktiven Bergbau-Claims, 198 genehmigten Bergbauplänen und 282 Explorationsnotizen.

3. Hohe Produktionseffizienz:

c. Nevada lieferte 76 % der gesamten Goldproduktion der USA und 4,5 % der weltweiten Goldproduktion im Jahr 2020. Diese Spitzenposition deutet auf eine außergewöhnliche Effizienz und Mineralressourcen hin, die auch für Kupferprojekte von Vorteil sind.

4. Wirtschaftliche Auswirkungen:

d. Der Bergbausektor trug 2020 9,5 Milliarden USD zur Wirtschaft von Nevada bei, davon 8,4 Milliarden aus Gold- und Silberbergbau. Dies zeigt das hohe ökonomische Potenzial für Investitionen, einschließlich Kupfer.

5. Arbeitsmarkt und Beschäftigung:

e. Der Bergbausektor beschäftigte 31.318 Personen in Nevada und zahlte 2020 Löhne in Höhe von 2,4 Milliarden USD. Diese wirtschaftliche Stärke macht Nevada zu einem stabilen Standort.

Fairchild Gold’s Copper Chief Project ist ein echtes Juwel und bietet außergewöhnliches Potenzial für Investoren, die an Kupfer-Aktien interessiert sind. Hier sind die wichtigsten Highlights aus den Folien, die dieses Projekt als eines der besten Investitionsziele im Rohstoffsektor auszeichnen:

1. Top-Lage im Bergbau-Hotspot Nevada

– Das Copper Chief-Projekt liegt nur 35 km südwestlich von Las Vegas und ist in weniger als einer Stunde erreichbar – eine strategische Position in einer der stabilsten und berg-baufreundlichsten Regionen weltweit.

– Nevada ist für seine riesigen Mineralressourcen und eine lange Bergbaugeschichte bekannt. Mit hervorragender Infrastruktur und rechtlicher Sicherheit ist es der perfekte Standort für strategische Rohstoffe wie Kupfer.

2. Umfangreiche Ressourcen und Explorationsmöglichkeiten

– Das Projekt umfasst 191 Claims und eine 15,8 Acre große patentierte Kupfer-Gold-Mine mit einer Gesamtfläche von 16,56 Quadratkilometern.

– Es enthält mehr als 10 historische Minen, die bereits hochwertige Kupfer-Molybdän-, Gold-, Silber-, PGE- und Kobalt-Vorkommen produziert haben.

– Die Explorationsziele umfassen hochgradige Kupfer-Gold-Mineralisierungen sowie Porphyr-Systeme, die potenziell mehrere Milliarden US-Dollar an Rohstoffen bieten könnten.

3. Beispiellose regionale Geologie

– Das Projekt liegt in zwei der bedeutendsten mineralisierten Gürtel der Welt: dem Laramide Belt und dem Walker Lane Belt, Heimat einiger der weltweit produktivsten Porphyr-Kupfer-Minen.

– In unmittelbarer Nähe befindet sich die berühmte Bagdad-Mine, die weltweit zu den Top 5 Porphyr-Kupfer-Minen zählt, mit beeindruckenden Reserven von 15,9 Milliarden Pfund Kupfer und einem jahrzehntelangen Produktionspotenzial.

4. Exklusive Partnerschaft und Wachstumsperspektiven

– Fairchild Gold besitzt das exklusive Recht, bis zu 90 % des Copper Chief Projekts zu erwerben – ein klarer Wettbewerbsvorteil.

– Zusätzlich plant das Unternehmen, sein Portfolio in Nevada durch weitere vielversprechende Gold-Silber- und Porphyr-Kupfer-Projekte zu erweitern.

Warum ist das eine bahnbrechende Investmentchance?

– Wachsende Kupfer-Nachfrage: Kupfer ist entscheidend für die Energiewende, Elektrofahrzeuge und grüne Technologien – die Nachfrage explodiert, während das Angebot knapp bleibt.

– Erfahrenes Team: Fairchild Gold wird von Experten im Bergbau geleitet, die bewährte Erfolge bei Exploration und Entwicklung nachweisen können.

– Wirtschaftliche Sicherheit: Nevada bietet politische Stabilität, geringe Bergbaurisiken und hohe Rentabilität durch vorhandene Infrastruktur und rechtliche Klarheit.

Fazit: Die Zukunft gehört Fairchild Gold

Mit seinem starken Portfolio, einer strategischen Lage in Nevada und beispiellosen Explorationsmöglichkeiten ist unser Gold und Kupfer Aktientip Fairchild Gold Corp. (ISIN CA30371L1013 / WKN A3D1D5, Ticker: Y4Y.F, TSXV: FAIR.V, $FAIR) die perfekte Wahl für Investoren, die vom boomenden Kupfermarkt profitieren möchten. Das Kupfer-Projekt Copper Chief bietet das Potenzial für erhebliche Entdeckungen und eine nachhaltige Wertsteigerung – verpassen Sie nicht die Aktienchance, Teil dieses aufstrebenden Erfolgs zu sein.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/77976/AC_Fairchild_070124.005.jpeg

Sensationelle 230 Unzen Gold pro Tonne, 64 Unzen Palladium pro Tonne

und 5,95% Kupfer

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/77976/AC_Fairchild_070124.006.jpeg

Das Copper Chief-Projekt unseres Kupfer und Gold Aktientips Fairchild Gold Corp. (ISIN CA30371L1013 / WKN A3D1D5, Ticker: Y4Y.F, TSXV: FAIR.V, $FAIR) stellt eine außergewöhnliche Investmentmöglichkeit dar und hebt sich durch erstklassige Geologie, historische Produktionsrekorde und bedeutendes Explorationspotenzial hervor.

1. Historische Relevanz und Produktion

– Das Goodsprings Mining District, zu dem Copper Chief gehört, hat eine beeindruckende Geschichte:

– Seit 1898 wurden in diesem Gebiet bedeutende Mengen an Kupfer, Zink, Silber, Gold und Kobalt gefördert.

– Bis 1944 wurden 1.798.000 Unzen Silber, 12.140 Unzen Gold, und 1.657 Tonnen Kupfer produziert – ein Hinweis auf die hohen Gehalte und das enorme Potenzial.

– Die Boss Mine, Teil des Copper Chief-Gebiets, zeigte historische Spitzenwerte von bis zu 230 oz/t Gold, 64 oz/t Palladium und 5,95 % Kupfer – außergewöhnliche Werte, die die Qualität der Lagerstätten unterstreichen.

2. Geologische Highlights und Explorationspotenzial

– Vielfältige Mineralisierung: Das Projekt weist eine breite Palette an Mineralisierungen auf, darunter Kupfer, Gold, Silber, Platin, Palladium, Zink, und sogar strategische Metalle wie Kobalt.

– Skarn- und Porphyr-Systeme: Das Copper Chief-Projekt enthält sowohl oberflächennahe Skarn-Mineralisierungen als auch ein großes, noch unerforschtes Porphyr-Ziel – ideale Bedingungen für eine potenzielle Weltklasse-Entdeckung.

– Untersuchte Ziele: Über 10 historische Minen, darunter Boss, Ironside, und Copper Chief, weisen auf signifikante hochgradige Mineralisierungen hin, die durch moderne Explorationsmethoden weiter erschlossen werden können.

3. Solide Explorationsarbeit und Ergebnisse

– In den letzten Jahrzehnten wurden umfangreiche Explorationsprogramme durchgeführt:

– Bohrungen, geophysikalische Untersuchungen, geologische Kartierungen und geochemische Probenahmen bestätigten hochgradige Vorkommen.

– Die jüngsten Arbeiten liefern spektakuläre Probenergebnisse, darunter:

– 6,94 g/t Gold, 552 ppm Kobalt, sowie hochgradige Platin-Gruppen-Metalle und Kupfer.

– Die Boss Mine und ihre Erweiterungsgebiete zeigen kontinuierlich vielversprechende Gehalte und Explorationsziele.

4. Strategische Lage in einem führenden Bergbaustaat

– Das Projekt liegt in Nevada, dem weltweit führenden Standort für Bergbauinvestitionen. Mit stabilen rechtlichen Rahmenbedingungen, einer bergbaufreundlichen Regierung und erstklassiger Infrastruktur bietet Nevada ideale Voraussetzungen für den Erfolg.

– Das Copper Chief-Projekt befindet sich in unmittelbarer Nähe zu bedeutenden Bergbaugebieten und strategischen Metallvorkommen, was den logistischen Vorteil verstärkt.

Warum die Aktien von Fairchild Gold attraktiv sind

1. Starkes Explorationspotenzial: Das Copper Chief-Projekt bietet die Möglichkeit, bedeutende Ressourcen zu erschließen, die einen erheblichen Unternehmenswert schaffen können.

2. Steigende Nachfrage nach Kupfer: Kupfer bleibt aufgrund der Energiewende, E-Mobilität und grüner Technologien einer der gefragtesten Rohstoffe.

3. Erfahrenes Management: Fairchild Gold wird von einem kompetenten Team geleitet, das über nachgewiesene Erfolge in der Exploration und Entwicklung von Minen verfügt.

4. Rohstoffdiversifikation: Neben Kupfer bietet das Projekt Zugriff auf Gold, Silber, Platin, Palladium und Kobalt, was den Anlegern zusätzliche Sicherheit und Chancen bietet.

Fazit: Ein Projekt mit riesigem Potenzial

Das Copper Chief-Projekt kombiniert historische Werte, geologische Exzellenz und strategische Positionierung. Mit Fairchild Gold investieren Sie in ein Unternehmen, das die nächste große Kupfer-Entdeckung machen könnte – und die Nachfrage nach Kupfer wird nur weiter steigen. Ein Muss für alle, die vom Rohstoffboom profitieren möchten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/77976/AC_Fairchild_070124.007.jpeg

Copper Chief ist eine Goldgrube

bis zu 29 % Kupfer und 1 oz/t Gold

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/77976/AC_Fairchild_070124.008.jpeg

Das Copper Chief-Projekt unseres Copper and Gold Hot Stock Fairchild Gold Corp. (ISIN CA30371L1013 / WKN A3D1D5, Ticker: Y4Y.F, TSXV: FAIR.V, $FAIR) ist ein wahres Powerhouse im Bereich Kupfer-Exploration, das durch hochklassige Ziele, moderne Technologien und ein solides Explorationsmodell überzeugt.

1. Weltklasse-Ziele mit Fokus auf Kupfer und mehr

– Das Hauptziel ist ein Porphyr-Kupfer-Gold-System (PCD) mit einer Ausdehnung von 2,9 x 1,7 km, das Skarn-, Kupfer-, Gold-, Silber- und Molybdän-Mineralisierungen enthält. Dieses Ziel hat das Potenzial, weltweit führende Lagerstätten zu beherbergen.

– Weitere bedeutende Ziele:

– Sandy Pipe Veins: Hochgradige, goldreiche Adern mit Platin-Gruppen-Elementen (PGEs), die sich direkt neben der hochgradigen Boss-Mine befinden.

– New Ground (Western Cairns): Unerschlossenes Explorationsgebiet mit neu interpretierten geophysikalischen Daten – perfekt für zukünftige Entdeckungen.

2. Modernste Technologie und Geophysik

– Geophysikalische Untersuchungen: Historische und neue Luftbild-Magnetik- und Radiometrie-Daten haben mehrere hochgradige Ziele identifiziert, darunter spannende magnetische Anomalien in der Nähe der Boss-Mine. Diese Anomalien deuten auf potenzielle Mineralisierungen in der Tiefe hin.

– ASTER-Datenanalyse: Hochentwickelte hydrothermale Karten zeigen signifikante Zonen mit Eisenoxid, Argillit und anderen Alterationen, die mit mineralisierten Granit-Stockwerken verbunden sind. Diese Ergebnisse bestätigen das Vorhandensein eines Granit-Quarz-Feldspat-Biotit-Porphyr-Systems, das außergewöhnliches Ressourcenpotenzial bietet.

3. Bewährtes Explorationsmodell

– Das Zielmodell basiert auf einem klassischen Porphyr-Skarn-System, das durch Intrusionskörper gespeist wird und verschiedene Mineralisierungstypen aufweist:

– Skarn-Zonen mit Kupfer, Zink, Silber und Gold.

– Mantelartige Carbonat-Lagerstätten mit Gehalten von bis zu 29 % Kupfer und 1 oz/t Gold.

– Die angrenzenden Sandy Veins und Boss-Mine-Ziele zeigen bereits hochgradige Gehalte, die das Explorationspotenzial weiter untermauern.

4. Ideale Position im boomenden Kupfermarkt

– Kupfer: Der Rohstoff der Zukunft: Die wachsende Nachfrage durch erneuerbare Energien und Elektromobilität macht Kupfer zu einem unverzichtbaren Rohstoff. Projekte wie Copper Chief bieten die Möglichkeit, diese Nachfrage zu bedienen.

– Diversifizierte Mineralisierung: Neben Kupfer zielt das Projekt auch auf Gold, Silber, Platin-Gruppen-Elemente und strategische Metalle wie Kobalt ab, was zusätzliche Wertschöpfung ermöglicht.

5. Warum Fairchild Gold-Aktien?

– Wissenschaftlich fundiertes Projekt: Mit modernsten Technologien und einem erfahrenen Team maximiert Fairchild Gold die Chancen auf signifikante Entdeckungen.

– Strategische Lage: Nevada, der weltweit führende Bergbaustaat, bietet politische Stabilität, ausgezeichnete Infrastruktur und ein investitionsfreundliches Umfeld.

– Attraktiver Upside für Anleger: Mit einem hochgradigen Projekt wie Copper Chief hat Fairchild Gold das Potenzial, enorme Werte zu generieren und als einer der wichtigsten Akteure im Kupfermarkt zu glänzen.

Copper Chief ist eine Goldgrube – wortwörtlich und im übertragenen Sinne

Fairchild Gold’s Copper Chief-Projekt vereint geologische Exzellenz, modernste Technologie und enormes Marktpotenzial. Dieses Projekt ist nicht nur eine einmalige Gelegenheit, von der Zukunft des Kupfermarktes zu profitieren, sondern auch eine Diversifikation durch Gold und andere strategische Metalle. Eine Investition, die Sie nicht verpassen sollten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/77976/AC_Fairchild_070124.009.jpeg

Sandy Pipe Vein Target:

Eine Schatzkammer der Mineralisierung

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/77976/AC_Fairchild_070124.010.jpeg

Das Sandy Pipe Vein Bohrziel unseres Gold und Kupfer Aktientips Fairchild Gold Corp. (ISIN CA30371L1013 / WKN A3D1D5, Ticker: Y4Y.F, TSXV: FAIR.V, $FAIR) ist eine wahrhaftige Schatzkammer der Mineralisierung und hat damit das Potenzial für eine weitere Weltklass-Entdeckung.

1. Hochgradige Mineralisierungen:

– Sandy Pipe ist reich an Kupfer, Gold und Platin-Gruppen-Elementen (PGEs). Gesteinsproben zeigen beeindruckende Gehalte:

– 2,98 % Kupfer, 2 g/t Gold und 0,743 g/t PGEs in einer Probe.

– Noch höhere Werte wie 4,49 % Kupfer und 1,16 g/t Gold wurden in anderen Abschnitten dokumentiert.

– Diese hochgradigen Mineralisierungen machen Sandy Pipe zu einem äußerst attraktiven Ziel für weitere Bohrungen und mögliche wirtschaftliche Entwicklung.

2. Strukturelle Geologie:

o Die Mineralisierung ist mit einem ausgedehnten Ironside-Verwerfungssystem verbunden und steht in Zusammenhang mit anderen produktiven Verwerfungen in der Nähe der hochgradigen Boss-Mine.

o Die Kombination aus Adern, Skarnen und Escape-Feeder-Zonen deutet auf ein großes hydrothermales System hin, das für die Region einzigartig ist.

– Sichtbare Oberflächenaufschlüsse:

o Skarne mit Kupfermineralisierung liegen direkt an der Oberfläche, was Exploration und spätere Erschließung erleichtert.

Copper Chief-Projekt: Ein erstklassiges Kupfer-Gold-Projekt

1. Vielseitige Ziele mit großem Potenzial:

– Das Copper Chief-Projekt umfasst mehrere hochklassige Ziele, darunter Porphyr-Kupfer-Gold-Systeme, Skarn-Mineralisierungen und Platin-Gruppen-Elemente.

– Insgesamt umfasst das Projekt drei große Porphyr-Kupfer-Gold-Ziele und vier weitere Stile der Mineralisierung – ein klarer Indikator für das enorme Potenzial.

2. Moderne Explorationstechniken:

– Luftgestützte magnetische und radiometrische Surveys haben umfassende Daten geliefert, die auf bedeutende Mineralisierungen hinweisen.

– Aktuelle Feldbesuche (2024) bestätigen das Vorhandensein von Porphyr-Brekzien und granitischen Quarz-Feldspat-Porphyr-Systemen – eine geologische Signatur für erstklassige Kupfer-Gold-Lagerstätten.

3. Strategische Lage und Infrastruktur:

– Nur 35 km von Las Vegas entfernt, bietet Copper Chief Zugang zu erstklassiger Infrastruktur, Fachkräften und logistischen Vorteilen, die die Projektentwicklung beschleunigen können.

4. Geplante Exploration:

– Fairchild Gold plant detaillierte geologische Kartierungen, Bodenuntersuchungen und Bohrprogramme mit Tiefen von bis zu 5.000 m, um die Ziele weiter zu definieren und wirtschaftlich zu bewerten.

Warum das Copper Chief-Projekt ein Gewinner ist

– Hochgradige Mineralisierungen: Beeindruckende Gehalte an Kupfer, Gold und strategischen Metallen wie Kobalt und PGEs.

– Zukunftsweisend: Kupfer ist der Rohstoff der Energiewende, und Projekte wie Copper Chief stehen an der Spitze dieses Trends.

– Erfahrenes Team: Fairchild Gold wird von Experten geführt, die die Fähigkeit haben, dieses Projekt zum Erfolg zu führen.

Ein unverzichtbares Investment

Das Sandy Pipe Vein Target ist ein herausragendes Explorationsziel mit außergewöhnlichen hochgradigen Mineralisierungen, und das Copper Chief-Projekt positioniert sich als eines der vielversprechendsten Kupfer-Gold-Projekte in Nevada. Für Anleger bietet Fairchild Gold die Möglichkeit, von dieser enormen Wertschöpfung zu profitieren – ein Muss für jeden, der in den boomenden Kupfermarkt investieren will!

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/77976/AC_Fairchild_070124.011.jpeg

Sehr erfahrenes Top-Management

Mit exzellentem Track Record

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/77976/AC_Fairchild_070124.012.jpeg

Unser Copper and Gold Hot Stock Fairchild Gold Corp. (ISIN CA30371L1013 / WKN A3D1D5, Ticker: Y4Y.F, TSXV: FAIR.V, $FAIR) verfügt über ein sehr erfahrenes Top-Management mit exzellentem Track Record.

Luis Martins (Präsident & Chief Executive Officer)

Herr Luis Martins verfügt über 40 Jahre Erfahrung im Bereich Exploration und Bergbau. Luis Martins absolvierte 1973 die Fakultät für Naturwissenschaften in Lissabon und erwarb 1995 einen MSc in Wirtschaftsgeologie an derselben Fakultät sowie mehrere nationale und internationale postgraduale Kurse. Luis Martins war ehemaliger Direktor der Abteilung für Mineralressourcen am Geologie- und Bergbauinstitut (Geologischer Dienst) und ehemaliger Direktor der Abteilung für Bergwerke und Steinbrüche bei der Generaldirektion für Energie und Geologie (Bergbaubehörde). Luis Martins hat an mehreren nationalen und internationalen Forschungsprojekten mitgewirkt, insbesondere in den Bereichen Mineralexploration, Umweltgeologie und Bergbauerbe, die meisten davon mit Koordinierungsaufgaben. Zudem leitete Luis Martins mehrere internationale Arbeitsgruppen, wie das „Mineral Resources Topic Network“ und den „Minerals Policy Sector“ von EuroGeoSurveys (1997-2002) sowie das CYTED Ibero-Amerikanische Netzwerk „Landnutzung und Mineralressourcen“ (2002-2007). Luis Martins war der portugiesische Vertreter in der „Raw Materials Supply Group“ der Generaldirektion Unternehmen und Industrie der Europäischen Kommission (Juni 2010 – August 2012) sowie als Experte in der „UNECE Expert Group on Resource Classification“ (Oktober 2010 – August 2012). Luis Martins hat über 100 nationale und internationale peer-reviewte Veröffentlichungen vorzuweisen und an 375 Kongressen, Workshops und Seminaren teilgenommen, in 93 davon präsentierte er Fachbeiträge. Außerdem war Luis Martins Dozent in über 20 Kurzlehrgängen für Graduierte.

Sergei Diakov (Vorsitzender des Technischen Ausschusses und Senior-Berater)

Dr. Sergei Diakov ist ein äußerst erfahrener Geologe/Manager, der für mehrere große Bergbaukonzerne in den Bereichen regionale Geologie, Strukturanalysen, Geochemie und Lagerstätten, Prospektion und Exploration verschiedener Erzvorkommen sowie wirtschaftliche Bewertung von Mineralprojekten gearbeitet hat. Sergei Diakov verfügt über umfassende Erfahrung in der Leitung von Explorationsprogrammen sowie im Umgang mit Gesundheits-, Sicherheits-, Umwelt- und sozialen Risiken. Dr. Sergei Diakov hat in multikulturellen Umfeldern gearbeitet und effiziente, erfolgreiche Explorationsteams aufgebaut. Seine umfassende Erfahrung erstreckt sich auf verschiedene Rohstoffe (Porphyr-Kupfer, Gold, Nickel, Basismetalle, Kali, metallurgische Kohle und Diamanten). Zu seinen Entdeckungen gehört die ursprüngliche Entdeckung des Oyu Tolgoi Porphyr-Cu-Au-Mo-Vorkommens in der Mongolei als Leiter des BHP-Teams sowie jüngst die bedeutende Kupfer-Gold-Porphyr-Entdeckung Nuevo Chaquiro in Kolumbien, die er mit seinem AngloGold-Ashanti-Team erzielte. Sergei Diakov zeichnet sich durch hervorragende Sicherheitsleistungen, effektive Führungsqualitäten und Teamaufbau-Fähigkeiten aus und legt großen Wert auf disziplinierte Planung und Durchführung von Explorations- und Entwicklungsprogrammen.

Aaron McBreairty (Senior-Geologe)

Aaron McBreairty ist ein erfahrener Geologe und Projektleiter mit über einem Jahrzehnt spezialisierter Erfahrung in der Mineralexploration, Projektmanagement und dem Einsatz fortschrittlicher Technologien in der Geologie. Seine vielfältigen Fähigkeiten umfassen geologische Modellierung, strategische Planung für Bohrprogramme und Datenanalyse, angewandt auf zahlreiche hochkarätige Projekte in Nordamerika. Zu seinen jüngsten Arbeiten zählen Führungsrollen beim Red Lake Cole Gold Project in Ontario und dem Mustang Project in der Queensway-Region von Neufundland und Labrador. Herr Aaron McBreairty ist Experte in 3D-Modellierung (Seequent Target), Fernerkundung (ASTER, Landsat-7) und KI-Anwendungen, die einen technologieorientierten Ansatz zur Bewältigung moderner Explorationsherausforderungen unterstützen. Aaron McBreairty hat multidisziplinäre Teams geleitet, komplexe Bohrprogramme beaufsichtigt und GIS-basierte Lösungen für Georeferenzierung und Datenmanagement entwickelt. Derzeit berät er mehrere Unternehmen, wobei er sich auf Porphyr-Projekte in Nevada konzentriert. Neben seinen technischen Kompetenzen zeigt Herr Aaron McBreairty hervorragende Leistungen in der logistischen Planung, Feldoperationen und der Einhaltung von Vorschriften und liefert konsequent Ergebnisse in anspruchsvollen Umgebungen. Seine professionelle Laufbahn unterstreicht sein Engagement für Innovation, strategische Führung und bedeutende Beiträge zum Fortschritt des Rohstoffsektors.

Geoffrey Baker (Lead Independent Director)

Herr Geoffrey Baker hat eine angesehene Karriere in der Rohstoff- und Finanzbranche. Geoffrey Baker ist Direktor von Tim Trading Limited, einem Unternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, das Beratungsdienste in der Öl- und Gasindustrie anbietet. Während seiner Tätigkeit als Manager des Insch Black Gold Funds erhielt Herr Geoffrey Baker den Investors Choice Swiss Fund Manager of the Year Award. Zuvor war Geoffrey Baker 12 Jahre als lizenzierter Aktien- und Rohstoffmakler bei Refco, Inc. tätig. Herr Geoffrey Baker besitzt einen Bachelor-Abschluss der University of Windsor, Ontario.

Nikolas Perrault (Finanzberater)

Nikolas Perrault ist Gründer und CEO von Twilight Capital. In den letzten drei Jahrzehnten, davon 17 Jahre bei großen Investmentbanken, hat Nikolas Perrault ein umfangreiches internationales Beziehungsnetzwerk aufgebaut. Twilight bietet ausgewählten Kunden weltweit Dienstleistungen in den Bereichen internationale Kapitalmärkte und M&A-Beratung mit einem besonderen Fokus auf Technologie und natürliche Ressourcen. Nikolas Perrault erwarb 1997 den Chartered Financial Analyst-Titel. Nikolas Perrault verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Technologie und natürliche Ressourcen und bietet seinen Kunden strategische Beratung auf globaler Ebene. Der Schwerpunkt seiner Beratungsfirma Twilight Capital liegt auf Unternehmen im Bereich natürliche Ressourcen, aber auch in anderen Branchen wie Technologie und Gesundheitswesen.

Copper and Gold Hot Stock – Strong Outperformer

Kursziel 24M: 0,18 EUR – 300% Aktienchance

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/77976/AC_Fairchild_070124.013.jpeg

Gold und Kupfer Hot Stock entdeckt Porphyrlagerstätte

Diese Gold-Aktie jetzt kaufen – Strong Buy

Unser neuer Gold und Kupfer Hot Stock Fairchild Gold Corp. (ISIN CA30371L1013 / WKN A3D1D5, Ticker: Y4Y.F, TSXV: FAIR.V, $FAIR) hat womöglich eine riesige Porphyrlagerstätte. Im Rahmen der aktuellen Explorations-Kampagne auf dem Copper Chief-Projekt in Nevada hat das Team aus Top-Geologen Porphyrgestein identifiziert, was das Potenzial der Liegenschaft für kupfer- und goldhaltige Porphyrsysteme erheblich verstärkt. Diese Gebiete wurden als prioritäre Ziele für weitere Explorationen eingestuft. Porphyrsysteme erstrecken sich oft über große Gebiete und enthalten immense Metallressourcen. Porphyrlagerstätten gehören zu den größten Quellen von Kupfer und Gold weltweit. Eine einzige Porphyrlagerstätte kann Metalle im Wert von mehreren Milliarden Dollar enthalten. Dies macht die Entdeckung eines solchen Systems potenziell bahnbrechend für ein Explorationsunternehmen. Porphyrlagerstätten sind oft großflächig abbaubar (Tagebau) und bieten langfristiges Förderpotenzial. Diese Perspektive lockt oft große Bergbauunternehmen an, die sich an der Entwicklung oder am Erwerb der Lagerstätte beteiligen. Die Bestätigung eines Porphyrsystems kann zu einer dramatischen Neubewertung der Aktie führen. Investoren spekulieren oft auf Übernahmen durch größere Bergbauunternehmen, was den Aktienkurs in die Höhe treiben kann. Porphyrsysteme sind selten und geologisch einzigartig. Die Entdeckung eines solchen Systems zieht oft die Aufmerksamkeit der Branche und von institutionellen Investoren auf sich. Die mögliche Entdeckung eines Porphyrsystems ist für unseren Gold und Kupfer Aktientip Fairchild Gold Corp. ein „Game Changer“. Sie signalisiert das Potenzial für enorme zukünftige Einnahmen, zieht größere Investoren an und steigert die Wahrscheinlichkeit einer Übernahme oder Partnerschaft mit etablierten Bergbauunternehmen. Für Investoren ist dies ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen eine bedeutende Ressource kontrolliert, die in den kommenden Jahren beträchtlichen Wert generieren könnte. Clevere Anleger kaufen daher jetzt die Gold- und Kupfer-Aktien unseres Gold und Kupfer Hot Stock Fairchild Gold Corp. (ISIN CA30371L1013 / WKN A3D1D5, Ticker: Y4Y.F, TSXV: FAIR.V, $FAIR).

Unser neuer Gold und Kupfer Hot Stock Fairchild Gold Corp. (ISIN CA30371L1013 / WKN A3D1D5, Ticker: Y4Y.F, TSXV: FAIR.V, $FAIR) hat gerade 496.000 CAD frisches Kapital aufgenommen, um die Exploration seines potenziellen Weltklasse-Gold-Kupfer-Projekts Copper Chief in Nevada, USA, voranzutreiben. Dieses Kapital wird gezielt in ein Projekt investiert, das von keinem Geringeren als Dr. Sergei Diakov, dem Entdecker der weltberühmten Oyu Tolgoi-Mine, als zukunftsweisend eingeschätzt wird.

Dr. Sergei Diakovs Erfahrung und Erfolgsgeschichte sprechen für sich: Die Oyu Tolgoi-Mine in der Mongolei, eines der weltweit größten Kupfer- und Goldvorkommen, birgt unglaubliche Ressourcen von 41,7 Millionen Tonnen Kupfer und 1.549 Tonnen Gold, mit einem potenziellen Wert von über 400 Milliarden USD. Jetzt sieht Dr. Diakov im Copper Chief-Projekt ein ähnlich bahnbrechendes Potenzial. Selbst wenn dieses Projekt nur einen Bruchteil der Ressourcen von Oyu Tolgoi erreicht, könnte es den Aktienkurs von Fairchild Gold vervielfachen!

Die jüngsten Proben aus dem Copper Chief-Projekt sind vielversprechend, und die Ergebnisse werden in Kürze erwartet. Diese könnten zu einer fundamentalen Neubewertung von Fairchild Gold Corp. führen. Der Zeitpunkt für clevere Anleger könnte nicht besser sein: Jetzt einzusteigen bedeutet, sich vor der Veröffentlichung der Ergebnisse zu positionieren und von einer möglichen Kursrallye maximal zu profitieren.

Fairchild Gold Corp. (ISIN CA30371L1013 / WKN A3D1D5, Ticker: Y4Y.F, TSXV: FAIR.V, $FAIR) könnte einer der spannendsten Gold- und Kupfer-Deals des Jahres sein. Greifen Sie zu, bevor der breite Markt die Chancen erkennt.

Das Kursziel auf Sicht von 12 Monaten veranschlagen wir für unseren Gold und Kupfer Aktientip Fairchild Gold Corp. (ISIN CA30371L1013 / WKN A3D1D5, Ticker: Y4Y.F, TSXV: FAIR.V, $FAIR) auf 0,12 EUR. Das entspricht einer Aktienchance von 167% mit den Aktien unseres Gold and Copper Hot Stock Fairchild Gold Corp. Auf Sicht von 24 Monaten halten wir ein Kursziel von 0,18 EUR für realistisch. Das entspricht einer Aktienchance von bis zu 300% mit den Aktien unseres Gold und Kupfer Aktientips Fairchild Gold Corp.

Copper Chief: Ein echtes Schatzprojekt

Das Copper Chief-Projekt in Nevada, nur 35 km von Las Vegas entfernt, vereint sensationelle geologische Potenziale mit erstklassiger Infrastruktur. Mit Spitzenwerten von 230 oz/t Gold und 5,95 % Kupfer liefert das Projekt herausragende Resultate. Es umfasst drei erstklassige Porphyr-Kupfer-Gold-Ziele sowie zusätzliche hochgradige Mineralisierungen wie Skarnlagerstätten und Platingruppenelemente (PGEs). Diese unerschlossenen Ziele bieten enorme Chancen für wirtschaftlich bedeutende Entdeckungen. Die Nähe zu Las Vegas garantiert nicht nur einfache Zugänglichkeit, sondern auch niedrige Betriebskosten.

Kupfer: Schlüsselmetall der Energiewende

Kupfer ist unverzichtbar für die globale Energiewende: ob in erneuerbaren Energien, Elektromobilität oder Infrastrukturprojekten – die Nachfrage wird in den nächsten Jahren explodieren. Gleichzeitig bleibt Gold eine bewährte Absicherung in unsicheren Märkten. Fairchild Gold verbindet diese beiden strategisch wichtigen Rohstoffe in einem hochattraktiven Projekt.

Nevada: Das Herz der Bergbauwelt

Nevada ist unangefochten der beste Standort für Bergbauinvestitionen weltweit. Die Region bietet stabile politische Rahmenbedingungen, bergbaufreundliche Gesetze und eine beeindruckende Erfolgsbilanz bedeutender Entdeckungen. Allein 2020 trug der Bergbausektor 9,5 Milliarden USD zur Wirtschaft des Bundesstaates bei und schuf über 31.000 Arbeitsplätze.

Das Team: Branchenführer und Visionäre

Fairchild Golds Führungsteam umfasst Branchenlegenden wie Dr. Sergei Diakov, den Entdecker der weltberühmten Oyu Tolgoi-Mine, und Luis Martins, einen Experten mit über 40 Jahren Erfahrung in Geologie und Bergbau. Diese Spitzenkräfte kombinieren innovative Strategien und bewährte Expertise, um Copper Chief in ein Weltklasse-Projekt zu transformieren.

Innovative Explorationspläne

Mit hochmoderner Technologie wie Drohnen-Magnetik und ASTER-Datenanalysen sowie umfassenden Bohrprogrammen strebt Fairchild Gold gezielte Fortschritte an. Geplant sind Bohrungen bis zu einer Tiefe von 5.000 Metern, um die wertvollen Ressourcen effizient zu erschließen und den Shareholder-Value zu maximieren.

Attraktive Kapitalstruktur

Mit nur etwa 73,73 Mio. ausgegebenen Aktien und einer kompakten Kapitalstruktur bedeutet jeder Explorationsfortschritt eine erhebliche Wertsteigerung für Aktionäre.

Fairchild Gold Corp. vereint die entscheidenden Erfolgsfaktoren: erstklassige Projekte, ein boomendes Marktumfeld und ein hochkompetentes Team. Sichern Sie sich Ihren Anteil an dieser unvergleichlichen Investitionschance und profitieren Sie von der Zukunft des Gold- und Kupfersektors.

10 Gründe jetzt die Aktien von Fairchild Gold zu kaufen:

1. Weltklasse-Gold- und Kupfer-Gehalte: Mit bis zu 230 oz/t Gold und 5,95 % Kupfer liefert das Copper Chief-Projekt sensationelle Ergebnisse.

2. Strategische Lage in Nevada: Nur 35 km von Las Vegas entfernt, mit bester Infrastruktur in der weltweit führenden Bergbauregion.

3. Einzigartiges Multi-Ziel-Projekt: Drei Porphyr-Kupfer-Gold-Ziele und vier weitere Mineralisierungsstile garantieren enormes Potenzial.

4. Hochgradige Mineralisierungen an der Oberfläche: Skarn-Mineralisierungen und Platingruppenelemente direkt zugänglich – kosteneffiziente Entwicklung.

5. Profite durch den Kupfer-Boom: Kupfer ist der Schlüsselrohstoff der Energiewende und wird weltweit immer gefragter.

6. Bewährtes Management-Team: Mit Experten wie Dr. Sergei Diakov, einem Entdecker der legendären Oyu Tolgoi-Mine, steht Erfolg bevor.

7. Innovative Explorationstechnologie: Drohnen-Magnetik und ASTER-Datenanalysen beschleunigen Entdeckungen und minimieren Risiken.

8. Kompakte Aktienstruktur: Mit nur 73,73 Mio. ausgegebenen Aktien ist ein hoher Hebel bei Erfolgen garantiert.

9. Gold als sicherer Hafen: Neben Kupfer bietet das Projekt herausragendes Goldpotenzial – eine unschlagbare Kombination.

10. Schnelle Exploration geplant: Bohrprogramme bis 5.000 m starten bald und versprechen rasche Fortschritte und Wertsteigerungen.

Copper and Gold Hot Stock – Strong Outperformer – Kursziel 24M: 0,18 EUR – 300% Aktienchance

Ausführliche Hintergrund-Infos zu Fairchild Gold Corp.

Ausführliche Informationen zu den Aktien von Fairchild Gold Corp. (ISIN CA30371L1013 / WKN A3D1D5, Ticker: Y4Y.F, TSXV: FAIR.V) finden Sie auf der offiziellen Unternehmens-Website:

www.fairchildgold.com

Einschätzung

Strong Outperformer

Kursziele

Kursziel 12M: 0,12 EUR

Kurschance: 167%

Kursziel 24M: 0,18 EUR

Kurschance: 300%

Kursdaten

Kurs: 0,045 EUR

52W Hoch: 0,064 EUR

52W Tief: 0,013 EUR

Stammdaten

ISIN: CA30371L1013

WKN: A3D1D5

Ticker: Y4Y.F

TSXV: FAIR.V

Aktienstruktur

Aktienanzahl: 73,73 Mio.

Market Cap (€): 3,32 Mio.

Chance / Risiko

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/77976/AC_Fairchild_070124.014.png

Interessenkonflikte

Es liegen Interessenkonflikte nach §34 WpHG vor. Bitte lesen Sie dazu unseren Disclaimer.

Allgemeine Angaben

Diese rechtlichen Hinweise gelten für die Veröffentlichung und Tätigkeit der aktiencheck.de AG. Sie sind vor dem Lesen der Veröffentlichungen zur Kenntnis zu nehmen und sind anwendbar.

Rechtliche Hinweise/Disclaimer der aktiencheck.de AG

Die aktiencheck.de AG hat ihre Tätigkeit als Ersteller von Anlagestrategieempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 oder von Anlageempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, (bisher „Finanzanalysen“) der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) gemäß § 34c WpHG angezeigt. Die Pflichten der aktiencheck.de AG regeln sich primär nach den §§34b, 34c WpHG, der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958.

Risiken

Börsenanlagen und Anlagen in Unternehmen (Aktien) sind immer spekulativ und beinhalten das Risiko des Totalverlustes.

Dies gilt insbesondere in Bezug auf Anlagen in Unternehmen, die nicht etabliert sind und/ oder klein sind und keinen etablierten Geschäftsbetrieb und Firmenvermögen haben.

Aktienkurse können erheblich schwanken. Dies gilt insbesondere bei Aktien, die nur über eine geringe Liquidität (Marktbreite) verfügen. Hier können auch nur geringe Aufträge erheblichen Einfluss auf den Aktienkurs haben.

Bei Aktien in engen Märkten kann es auch dazu kommen, dass dort überhaupt kein oder nur sehr geringer tatsächlicher Handel besteht und veröffentlichte Kurse nicht auf einem tatsächlichen Handel beruhen, sondern nur von einem Börsenmakler gestellt worden sind.

Ein Aktionär kann bei solchen Märkten nicht damit rechnen, dass er für seine Aktien einen Käufer überhaupt und/oder zu angemessenen Preisen findet.

In solchen engen Märkten ist besteht eine sehr hohe Möglichkeit zur Manipulation der Kurse und der Preise in solchen Märkten kommt es oft auch zu erheblichen Preisschwankungen.

Eine Investition in Wertpapiere mit geringer Liquidität, sowie niedriger Börsenkapitalisierung ist daher höchst spekulativ und stellt ein sehr hohes Risiko dar.

Wie jedes Investment in Unternehmen unterliegt auch das Investment in Fairchild Gold Corp. dem Totalverlust-Risiko.

Die Aktien unseres Aktientips Fairchild Gold Corp. sind in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet. Den großen Chancen stehen daher auch erhebliche Risiken gegenüber. Wer in börsennotierte Small-Caps investiert, der sollte für den schlimmsten Fall auch mit einem möglichen Totalverlust rechnen.

Fairchild Gold Corp. befindet sich noch in einem sehr frühen Unternehmensstadium und generiert derzeit noch geringe Umsätze. Scheitert das Management mit seinem Businessplan, dann droht schlimmstenfalls der Totalverlust für die Aktionäre der Fairchild Gold Corp.

Börse ist keine Einbahnstraße. Ein Investment in Aktien unterliegt grundsätzlich starken Kursschwankungen. Wo Chancen sind, da sind auch Risiken. Die Aktien der Fairchild Gold Corp. unterliegen wie jede Aktie dem Kursänderungsrisiko. Im schlimmsten Fall droht den Aktionären der Fairchild Gold Corp. wie jedem anderen Aktionär auch der Totalverlust.

Das Investment in die Aktien der Fairchild Gold Corp. unterliegt wie jedes unternehmerische Investment und jede Aktieninvestition dem unternehmerischen Risiko. Somit droht bei Nicht-Erreichung der Geschäftsziele im schlimmsten Fall die Insolvenz und damit der Totalverlust für das Aktieninvestment.

Risiken und Ungewissheiten Fairchild Gold Corp. betreffend beinhalten wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, behördliche, umwelttechnische und technologische Faktoren, die die Betriebe von Fairchild Gold Corp. , die Märkte, die Produkte und die Preise beeinflussen könnten. Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich unterscheiden könnten, beinhalten die Fehlinterpretation von Daten; dass Fairchild Gold Corp. nicht in der Lage sein könnten, erforderliches Equipment oder Arbeitskräfte zu erhalten; dass Fairchild Gold Corp. nicht in der Lage sein könnte, ausreichend Kapital aufzubringen, um die beabsichtigten Explorationen durchzuführen; dass Fairchild Gold Corp. Anträge für Bohrgenehmigungen abgelehnt werden; dass Fairchild Gold Corp. Wetter- oder Logistikprobleme oder andere Risiken von den Explorationen abhalten könnten; dass das Equipment nicht so funktionieren könnte wie erwartet; dass die genaue Datenanalyse in der Tiefe nicht möglich sein könnte; dass die Ergebnisse, die Fairchild Gold Corp. oder andere an einem bestimmten Standort gefunden haben, nicht notwendigerweise einen Hinweis auf größere Gebiete auf dem Grundstück von Fairchild Gold Corp. darstellen; dass Fairchild Gold Corp. Umweltprogramme nicht rechtzeitig bzw. überhaupt abschließen könnte; dass die Marktpreise nicht die kommerziellen Produktionskosten rechtfertigen könnten; und dass es trotz viel versprechender Daten keine kommerziell förderbare Mineralisierung auf den Grundstücken von Fairchild Gold Corp. geben könnte.

Diese Publikation enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, die durch Formulierungen wie ‚erwarten‘, ‚wollen‘, ‚antizipieren‘, ‚beabsichtigen‘, ‚planen‘, ‚glauben‘, ‚anstreben‘, ‚einschätzen‘, ‚werden‘ oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf den heutigen heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. Die von der Fairchild Gold Corp. tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Die Fairchild Gold Corp. und die aktiencheck.de AG übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

Zu den weiteren Risiken lesen Sie bitte auch unbedingt unseren nachfolgenden Disclaimer.

Interessenkonflikte

Die aktiencheck.de AG und mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft Fairchild Gold Corp. eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen.

Bei den Veröffentlichungen von AC Research handelt es sich ausdrücklich nicht um Finanzanalysen. Vielmehr sind die Besprechungen von Aktien als Vorstellungen rein werblichen Charakters zu werten.

Die Auftraggeber und/oder deren Mitarbeiter und/oder deren Auftraggeber sind Aktionäre der Fairchild Gold Corp. Es besteht also ein Interessenkonflikt nach §34 WpHG auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.

Ferner geben wir zu bedenken, dass die Auftraggeber dieser Studie in naher Zukunft beabsichtigen könnten, sich von eigenen Aktienbeständen in der Fairchild Gold Corp. zu trennen und damit von steigenden Kursen der Aktie profitieren werden. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender Interessenkonflikt.

Wir gehen davon aus, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Researchfirmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen.

Die aktiencheck.de AG und seine Mitarbeiter werden zudem für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und Veröffentlichung dieser Publikation sowie für andere Dienstleitungen entgeltlich entlohnt. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

Wir weisen hiermit darauf hin, dass Gesellschafter, Redakteure, Mitarbeiter sowie Personen bzw. Unternehmen die an der Erstellung dieser Veröffentlichung beteiligt sind jederzeit Aktien der Fairchild Gold Corp. kaufen oder verkaufen können, sowie Auftraggeber (Dritte) der Publikation zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung direkt oder indirekt Anteile an Wertpapieren, welche im Rahmen der jeweiligen Publikation besprochen werden, halten und daher an einer Kurs- und/oder Umsatzsteigerung, d.h. auch einer erhöhten Handelsliquidität interessiert sind, da die Absicht besteht, in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung diese Wertpapiere zu verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen zu partizipieren. Ein Kurszuwachs der Aktien der vorgestellten Unternehmen kann zu einem Vermögenszuwachs bei diesen Personen führen. Durch die Besprechung des Unternehmens können jedenfalls der Aktienkurs des Unternehmens erheblich beeinflusst werden. Insbesondere wird auch durch Wertpapiertransaktionen der Aktienkurs der besprochenen Unternehmen maßgeblich beeinflusst. Dies gilt insbesondere, wenn es sich um Unternehmen handelt deren Aktien keine breite Marktkapitalisierung haben und bei denen nur ein enger Markt besteht. Hier können auch nur geringe Auftragsvolumen erhebliche Auswirkungen auf die Kurse haben. Sie sind aber auch daran interessiert, dass der Kurs des besprochenen Unternehmens sinkt, wenn sie deren Aktien günstiger erwerben wollen. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenskonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

Wesentliche Informationsquellen, Hinweis auf zugrunde gelegte Angaben und Prognosecharakter

Bei der Erstellung der Informationen verwendet die der aktiencheck.de AG unterschiedliche Quellen, insbesondere auch die Angaben der Unternehmen, andere öffentlich zugängliche Informationen (in- und ausländische Medien, Zeitungen, Finanzmeldungen etc.) aber auch andere Quellen. Die der aktiencheck.de AG verwendet nur Quellen, die zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig gehalten worden sind. Die der aktiencheck.de AG und die von ihr zur Erstellung der Publikation beschäftigten Personen verwenden größtmögliche Sorgfalt darauf, dass die verwendeten und zugrundeliegenden Angaben soweit wie möglich vollständig und sachlich zutreffend sind. Prognosen und Einschätzungen werden entsprechend gekennzeichnet und formuliert. Es wird bei Prognosen und Einschätzungen ebenfalls darauf geachtet, dass diese auf sachlichen Grundlagen beruhen und realistisch sind. Trotzdem übernimmt die der aktiencheck.de AG keine Gewähr für Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit de dargestellten Sachverhalte.

Zusammenfassung der Bewertungsgrundlagen und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Unternehmen beruht auf der Grundlage einer quantitativen Auswertung von Unternehmensberichten und Veröffentlichungen zu dem Unternehmen sowie qualitativer Informationen, die für eine Einschätzung als relevant angesehen werden können. Hierbei werden Faktoren, wie Geschäftsprofil, Verschuldung, Kredite, Liquidität, Ertragskraft, GeschäftsmodelleGeschäftsgang und ähnlichen Faktoren.

Es werden auch Methoden der technischen Aktienanalyse verwendet, wobei basierend auf dem bisherigen Kursverlauf Annahmen für den zukünftig erwarteten Kursverlauf getroffen werden (unter Anderem z.B. Kursziele).

Bei börsennotierten Unternehmen wird bei der Beurteilung auch die sogenannte Fundamental-Analyse berücksichtigt.

Sensitivität der Bewertungsparameter – Änderungsmöglichkeit

Die Veröffentlichungen geben nur die Einschätzung und Meinung zum Zeitpunkt der Erstellung an. Der Zeitpunkt der Erstellung wird in der Veröffentlichung angegeben. Eine Pflicht zur Aktualisierung wird nicht übernommen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Veränderungen in den verwendeten und zugrunde gelegten Angaben, Daten und Umstände erfolgen können und solche Änderungen einen erheblichen Einfluss auf die Einschätzungen des Unternehmens und seine Besprechung haben können.

Bedeutung der Empfehlungen

Die Aussagen und Meinungen der aktiencheck.de AG in ihren Veröffentlichungen können allenfalls ein Faktor im Rahmen einer Anlageentscheidung des Lesers darstellen. Sie stellen ausdrücklich keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers dar. Ein Interessent sollte sich auch über andere Quellen über das Unternehmen informieren. Insbesondere stellen die Veröffentlichungen keine individuelle Empfehlung in Bezug auf den Leser dar. Weder durch den Bezug der Veröffentlichungen noch durch ausgesprochene Empfehlungen oder wiedergegebenen Meinungen soll eine Finanzdienstleistung des Lesers, insbesondere ein Anlageberatungs- oder Anlagevermittlungsvertrag, mit der aktiencheck.de AG oder dem jeweiligen Verfasser begründet werden. Die Publikationen von der aktiencheck.de AG sollten somit ausdrücklich nicht als unabhängige Finanzanalysen oder gar Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche Interessenskonflikte vorliegen.

Die Beurteilungen wenden sich an spekulativ eingestellte Privatanleger, aber auch institutionelle Anleger und professionelle Anleger. Leser sollten über ein entsprechendes Risikokapital und zusätzliche Vermögenswerte sowie einen Anlagehorizont von über fünf Jahren verfügen.

Im Rahmen der Veröffentlichungen bedeuten:

Outperformer: Absolutes Aufwärtspotenzial von mehr als 10% innerhalb von sechs Monaten

Strong Outperformer: Absolutes Aufwärtspotenzial von mehr als 20% innerhalb von sechs Monaten

Underperformer: Absolutes Abwärtspotenzial von mehr als 10% innerhalb von sechs Monaten

Strong Underperformer: Absolutes Abwärtspotenzial von mehr als 20% innerhalb von sechs Monaten

Market Performer: Absolutes Potenzial zwischen -10% und +10% innerhalb von sechs Monaten

Haftungsausschluss

Die aktiencheck.de AG übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der von ihr veröffentlichten Meinung und Einschätzung zu bestimmten Unternehmen. Sie schuldet auch insbesondere keinen Erfolg sofern ein Leser aufgrund einer veröffentlichten Einschätzung eine Anlageentscheidung treffen sollte.

Ein Leser sollte grundsätzlich nur Risikokapital in Aktien, die durch die die aktiencheck.de AG vorgestellt werden, investieren, also Kapital, mit dem er sich bei einem negativen Verlauf einen Totalverlust leisten kann.

Jegliche Haftung der aktiencheck.de AG und ihrer Erfüllungsgehilfen gegenüber Lesern der Veröffentlichungen der aktiencheck.de AG wird ausgeschlossen.

Bei der Erstellung der Informationen verwendet die aktiencheck.de AG unterschiedliche Quellen, insbesondere auch die Angaben der Unternehmen, andere öffentlich zugängliche Informationen aber auch andere Quellen. Die von uns verwendeten Quellen erachten wir als zuverlässig, es kann hier aber auch zu falschen Informationen und auch unzutreffende

Bewertung von Informationen oder Daten kommen. Die Richtigkeit und Vollständigkeit, der uns zur Verfügung gestellten Daten und Informationen und unsere Einschätzung und Meinung wird durch uns aber nicht garantiert oder sonst gewährleistet.

Leser sollten daher die gemachten Informationen immer selbst bewerten und eigene Sorgfalt anwenden. Sie sollten auch weitere Quellen und Berater benutzen.

Alle Veröffentlichung der aktiencheck.de AG sind Meinungen und Beurteilungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sie können ohne weitere Ankündigung geändert werden und müssen nicht unbedingt in zukünftigen Publikationen oder anderswo nachgedruckt werden.

Verantwortlichkeit nach Tele-Medien-Gesetz (TMG)

Die aktiencheck.de AG ist nach § 7 Abs.1 TMG nur für eigene Inhalte auf unseren Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Die aktiencheck.de AG ist nach §§ 8 bis 10 TMG aber nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen wir die aktiencheck.de AG diese Inhalte umgehend entfernen.

Soweit unsere Links zu externen Webseiten Dritter enthalten, weisen wir darauf hin, dass wir auf deren Inhalte keinen Einfluss haben. Wir übernehmen für diese fremden Inhalte daher auch keine Gewähr. Für die Inhalte solcher verlinkten Seiten ist nur der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich. Vor einer Aufnahme einer Verlinkung werden die verlinkten Seiten im Hinblick auf mögliche Rechtsverletzung durchgesehen. Zu diesem Zeitpunkt waren rechtswidrige Inhalte dort nicht ersichtlich. Wir führen aber ohne konkreten Anhaltspunkt keine fortwährende Kontrolle solcher Seiten durch. Im Falle des Vorliegens und Bekanntwerdens von Rechtsverletzungen werden solche Links entfernt.

Hinweis auf Gebietsausschluss

Die Veröffentlichungen der aktiencheck.de AG sind nicht an Personen aus oder mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Großbritannien, Australien oder Japan gerichtet und dürfen auch nicht an diese weitergegeben werden.

Disclaimer

Diese Publikation wurde durch Herrn Stefan Lindam, Vorstand und Redakteur der aktiencheck.de AG, erstellt. Die hierin geäußerten Ansichten stellen ausschließlich die

Ansichten des Redakteurs und der aktiencheck.de AG dar. Die aktiencheck.de AG ist nicht berechtigt, eine Zusicherung oder Gewähr im Namen der Fairchild Gold Corp. oder anderer in dieser Publikation genannter Unternehmen abzugeben, noch dürfen in diesem Dokument enthaltene Informationen oder Meinungen als von Fairchild Gold Corp. autorisiert oder gebilligt angesehen werden. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen können ohne vorherige Ankündigung jederzeit geändert werden.

Diese Publikation stellt nur die persönliche Meinung des Redakteurs dar und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich.

Die aktiencheck.de AG und mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen. Der Auftraggeber und deren Mitarbeiter sind Aktionäre der Fairchild Gold Corp. Es besteht also ein Interessenkonflikt nach §34 WpHG auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.

Diese Publikation stellt kein Verkaufsangebot für Wertpapiere dar und ist nicht Teil eines solchen und keine Aufforderung für ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren und ist nicht in diesem Sinne auszulegen; noch darf sie oder ein Teil davon als Grundlage für einen verbindlichen Vertrag, welcher Art auch immer, dienen oder in einem solchen Zusammenhang als verlässlich herangezogen werden. Eine Entscheidung im Zusammenhang mit einem voraussichtlichen Verkaufsangebot für Wertpapiere von der Fairchild Gold Corp. sollte ausschließlich auf der Grundlage von Informationen in Prospekten oder Angebotsrundschreiben getroffen werden, die in Zusammenhang mit einem solchen Angeboten herausgegeben werden.

Die Verfasser dieser Publikation stützen sich auf als zuverlässig und genau geltende Quellen und haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten Fakten und dargestellten Meinungen angemessen und zutreffend sind. Gleichwohl sind die in diesem Dokument enthaltenen Informationen von der aktiencheck.de AG nicht gesondert geprüft worden, daher übernimmt die aktiencheck.de AG für die Angemessenheit, Genauigkeit, Richtigkeit

