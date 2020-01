Gold und doppelt Silber für fischerAppelt, live marketing beim BrandEx Award

Viel Ehre gab es für fischerAppelt, live marketing bei der diesjährigen Verleihung der BrandEx Awards in der Messe Dortmund. Im Rahmen der Verleihung konnte sich die Agentur vor mehr als 1.000 Gästen über insgesamt drei Trophäen in Silber und Gold freuen.

Mit dem Gold-Award wurde fischerAppelt, live marketing in der Kategorie „Architecture“ für den kinder® Ice Cream Frozen Store ausgezeichnet. Die silberne Trophäe gab es in der Kategorie Fresh für „Whynotfrance – Wir räumen mit Klischees auf“, die kreiert wurde von unserem fischerAppelt-Nachwuchsteam. Ebenfalls Silber heimste die Agentur für kinder® Ice Cream Frozen Store, fischerAppelt, live marketing, in der Kategorie „Live PR“ ein.

Ihre besondere Klasse als Kommunikationsagentur konnte fischerAppelt, live marketing im Deutschen Event-Kreativranking des BlachReport belegen. Hier gab es mit Platz fünf einen deutlichen Sprung nach vorn, damit verbesserte sich das Unternehmen um neun Plätze gegenüber dem Vorjahresranking. Eine klare Fokussierung auf den Kreativbereich begründeten den großen Sprung beim Kreativranking. Im Rahmen der Bewertung beim Deutschen Event-Kreativranking 2020 wurden die Platzierungen bei acht verschiedenen Wettbewerben abgefragt. Gold-, Silber- und Bronze-Platzierungen sowie Auszeichnungen und ein übergreifendes „Best of Show“ brachten unterschiedliche Punktzahlen bei den Awards. Ein Multiplikator bezog zusätzlich die Struktur der berücksichtigen Awards mit ein.

Bildunterschrift: Grund zum Jubeln: drei Trophäen für fischerAppelt, live marketing beim BrandEx Award (Foto: fischerAppelt, frei zur Veröffentlichung bei Namensnennung)

Über fischerAppelt

fischerAppelt verdient Aufmerksamkeit für Marken und Unternehmen, die Wert schöpft. Daran arbeiten jeden Tag 750 Kolleginnen und Kollegen an zehn nationalen und internationalen Standorten für über 200 Kunden, darunter die Hälfte aller DAX-Konzerne. Wir integrieren Disziplinen projektbasiert und übergreifend von Data über Design bis Distribution, von Strategie über Stories bis Live-Kommunikation, von Planning über Produktinnovation bis Performance, von Kreation über Content bis Campaigning und richten alles auf ein wertvolles Ergebnis für Kunden und User aus. Das macht uns zu einer der führenden Agenturgruppen für kreative und integrierte Marketing- und Kommunikationslösungen.

