Globaler Reiseaufschwung beflügelt Ascott

Mit 70 Hoteleröffnungen im Jahr 2023 bedient Ascott wachsenden Wunsch nach individuellen Erlebnissen auf Reisen

The Ascott Limited (Ascott), einer der führenden internationalen Betreiber und Besitzer von Unterkünften weltweit, wird 2023 weitere 70 Häuser in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum eröffnen. Neue Reisebedürfnisse und der Wunsch nach individuellen Erfahrungen auf Reisen stehen bei der Expansion im Mittelpunkt.

Tan Bee Leng, Managing Director Brand & Marketing bei Ascott, erklärt: „Dank der Erholung des internationalen Reiseverkehrs konnte Ascott bereits 45 Häuser im Jahr 2022 eröffnen. Dieses Wachstum setzen wir fort und schaffen 2023 mit 13.500 Einheiten in 70 Objekten die größte Zahl an Neueröffnungen in unserer Unternehmensgeschichte. Über alle Marken hinweg greifen wir dabei neue Reisetrends auf und setzen auf wertvolle Erlebnisse für unsere Gäste. Unser Markenportfolio behält dabei stets die verschiedenen Reisebedürfnisse der Menschen im Blick – von Gästen, die nach Coliving-Konzepten suchen, über Solo-Städtereisende und Familien bis hin zu allen, die berufsbedingt die Heimat wechseln.“ Klares Ziel von Ascott ist es, eine Markenvielfalt zu etablieren, die als starke Basis für neue Reisetrends dient.

Arbeiten, Leben und Entdecken mit Citadines

Das Segment der Serviced Apartments hat sich stark gewandelt. Gäste setzen zunehmend auf authentische, flexible und gastfreundliche Reiseerlebnisse, die Wohnen, Arbeiten und Entdecken miteinander kombinieren. Mit der Marke Citadines greift Ascott diesen Trend auf. Sie spricht Menschen an, die mehr als nur eine Unterkunft buchen. Sie suchen vielmehr eine ausgewogene, erlebnisreiche Teilhabe am urbanen Leben – und zwar ihrem individuellen Lebensstil entsprechend. Mit dieser Ausrichtung ist Citadines die derzeit am schnellsten wachsende Marke von Ascott. Im Jahr 2023 wird Citadines 21 neue Hotels eröffnen, darunter Häuser in Tokio, Sydney und Jakarta. Mit der Eröffnung von Citadines Danube Vienna und Citadines Canal Amsterdam wird die Marke bereits in diesem Sommer auch in Europa weiter expandieren.

Neues Wohngefühl mit lyf

Die Pandemie hat die Art und Weise verändert, wie Menschen leben und arbeiten. Flexibilität ist das Gebot der Stunde, Digitalnomaden und Selbstständige arbeiten aus der Ferne, suchen neue Erfahrungen und den Austausch mit Gleichgesinnten. Um der nächsten Reisegeneration sinnvolle Räume für Interaktion zu bieten, baut Ascott seine Coliving-Marke lyf (live your freedom) aus. Mit ihren Gemeinschaftsräumen und Erlebnisprogrammen für kontaktsuchende Gäste ist die Marke darauf ausgerichtet, starke Verbundenheit zu entwickeln. 2023 wird es sieben neue lyf-Hotels in Europa und Asien geben.

Reisen für Generationen mit Somerset

Ebenfalls im Trend liegen generationsübergreifende Reisen, bei denen Familien und Freunde wieder stärker zueinanderfinden. In einer weltweiten Umfrage von Booking.com gaben 54 Prozent der Befragten an, Familienzusammenführung in diesem Jahr ganz oben auf ihrer Reiseagenda zu haben. Dem Trend entsprechend plant Ascott die Eröffnung von zwölf neuen Somerset-Häusern. Die Marke zielt auf Familien- und Gruppenreisen in nachhaltiger, integrativer Umgebung ab. Neben Häusern in Asien wird es auch ein Somerset in Wien geben.

Kurative Erlebnisse mit The Crest Collection

Der globale Markt für Kulturerbe-Tourismus soll Studien zufolge bis 2030 um jährlich rund 3,8 Prozent wachsen. Mit den charmanten Hotels und Serviced Residences der Marke The Crest Collection greift Ascott diesen Trend auf und verbindet historische Erlebnisse mit kuratierter Gastfreundschaft. Zu Beginn dieses Jahres kündigte Ascott die Expansion der Marke, die bislang mit vier Häusern in Frankreich vertreten ist, nach Asien an, und zwar in Destinationen wie Singapur und Hanoi, Vietnam.

Mehr Bleisure- und Komfortreisen mit Oakwood und Ascott

Die Marke Oakwood zielt auf die wachsende Gruppe von Bleisure-Gästen ab und konzentriert sich auf „better than home“-Erlebnisse, die häuslichen Komfort mit Hotelannehmlichkeiten verbinden. Nach der strategischen Übernahme von Oakwood durch Ascott im Juli 2022 wird die Marke mit zwei Neueröffnungen in Asien aufwarten. Die Marke Ascott nimmt ebenfalls drei Häuser in Asien ins Portfolio auf und adressiert Gäste mit gehobenem Lebensstil und Lust auf unaufdringlichen Luxus.

The Ascott Limited (Ascott) ist ein Unternehmen aus Singapur, das sich zu einem der führenden internationalen Betreiber von Unterkünften entwickelt hat. Das Portfolio von Ascott umfasst Unterkünfte in mehr als 220 Städten in über 40 Ländern im asiatisch-pazifischen Raum, in Zentralasien, Europa, im Nahen Osten, in Afrika und in den USA. Ascott verfügt über mehr als 94.000 Einheiten in Betrieb und etwa 64.000 Einheiten in der Entwicklung, insgesamt also mehr als 159.000 Einheiten in über 900 Objekten. Zu den Serviced Apartment-, Coliving- und Hotelmarken des Unternehmens gehören Ascott, Citadines, lyf, Oakwood, Quest, Somerset, The Crest Collection, The Unlimited Collection, Preference, Fox, Harris, POP!. Vertu und Yello.

Das Treueprogramm von Ascott, Ascott Star Rewards, bietet seinen Mitgliedern exklusive Vorteile, wenn sie ihre Aufenthalte in den teilnehmenden Häusern direkt bei Ascott buchen. Ascott, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von CapitaLand Limited, leistete im Jahr 1984 mit der Eröffnung von The Ascott Singapore, dem ersten Serviced Apartment internationaler Klasse, Pionierarbeit im asiatisch-pazifischen Raum. Heute kann das Unternehmen auf fast 40 Jahre Erfahrung in der Branche zurückblicken und verfügt über preisgekrönte Marken, die weltweit Anerkennung genießen.

