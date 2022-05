Glamox i82-P: Leistungsstarke Industrieleuchte

Neue Pendelleuchte für lichtoptimale Arbeitsbedingungen

Hildesheim, 27. April 2022 – Die neue Glamox i82-P ist eine robuste Pendelleuchte für die Montage in Hallen, Lager- und Produktionsstätten sowie in Ausstellungsräumen mit hohen Decken. Die Industrieleuchte zeichnet sich durch ihr geschlossenes Design, eine hohe Lichtleistung von bis zu 30.000 Lumen out und die Verwendung hochwertiger Komponenten aus. Bei der i82-P verwendet Glamox für den Kühlkörper grauen Aluminiumdruckguss und für den oberen Leuchtenteil eine Epoxid-/Polyester-Pulverbeschichtung mit geringem Eisen- und Kupferanteil. Je nach Anwendung kann zwischen tief-/breitstrahlenden (MB) und engstrahlenden (NB) Reflektoren aus metallisiertem Polycarbonat ausgewählt werden. Die Frontabdeckung ist immer aus klarem Polycarbonat gefertigt. Alle zum Einsatz kommenden Materialien sorgen für eine lange Lebensdauer und einen geringen Wartungsaufwand.

Ob im Hochregallager oder der Produktionshalle, die Mitarbeitenden müssen Präzisionsaufgaben oder schwerindustrielle Tätigkeiten bei besten Lichtverhältnissen erledigen können. Auch für die Sicherheit und Produktivität ist dies unerlässlich. Die Glamox i82-P hat dazu die passende und effiziente Lichtleistung von wahlweise 18.000 bis 30.000 Lumen out. Die verwendeten LED-Module sind auf dem neuesten Stand der Technik und bieten damit qualitativ hochwertiges Licht für unterschiedlichste Tätigkeiten und Produktionsabläufe.

Einfache Einzelpunktabhängung und effektive Wartung

Die i82-P wird von Glamox mit einer vier Meter langen, vormontierten Zuleitung geliefert. Die Industrieleuchte verfügt über mehrere Befestigungsmöglichkeiten, die in erster Linie für abgehängte Montage ausgelegt sind und kann mit einem zusätzlichen Sicherheitsseil befestigt werden. Der geringe Montageaufwand der Industrieleuchte i82-P sorgt für niedrige Installationskosten. Dazu kann das Modell mit optionalen PIR-Sensoren für eine Wireless-Kommunikation ausgerüstet werden, die Teil des Glamox Wireless Systems für ein effizientes Central Monitoring sind. Damit reduziert sich der Aufwand für Wartungen und geplante Serviceintervalle deutlich.

Robust und zuverlässig

Um die Anforderungen für die anspruchsvollsten Industrieanwendungen zu erfüllen, ist die Glamox i82-P zertifiziert für die Schutzart IP65. Die robuste Pendelleuchte ist für Umgebungstemperaturen von -20 °C bis zu +50 °C konstruiert. Die zum Einsatz kommenden hochwertigen Komponenten sorgen für eine lange Lebensdauer des Betriebsgerätes bis zu 120.000 Stunden und einen minimalen Wartungsaufwand.

Technische Details

Die Pendelleuchte i82-P hat einen Durchmesser von 367 mm und eine Höhe von 408 mm inklusive der kleinen Bauteile zur Hängung. Weitere Informationen und technische Daten sind unter folgendem Link erhältlich: https://glamox.com/de/products/i82-p/#Description

Presseinformation zum Download im Word-Format: 2204_Glamox_i82-P_final

Bilder zur Ansicht und zum Download

Glamox GmbH

Die Glamox GmbH ist ein Unternehmen der Glamox Gruppe. Glamox ist ein norwegischer Industriekonzern und entwickelt, produziert und vertreibt professionelle Beleuchtungslösungen für den globalen Markt. Die Glamox GmbH ist ein führender Anbieter von Lichtlösungen für den professionellen, landbasierten Beleuchtungsmarkt in Deutschland, Österreich sowie Schweiz und bietet ein komplettes Produktsortiment für Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, gewerbliche und industrielle Bauten, Einzelhandel, Hotels sowie Restaurants.

Die Glamox Gruppe ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit 2.300 Mitarbeitern und Vertriebs- und Produktionsstandorten in mehreren europäischen Ländern, Asien und Nord- und Südamerika. Der Jahresumsatz 2020 betrug ca. 342 MEUR. Zum Konzern gehören eine Reihe von Qualitätsmarken für Beleuchtung wie Glamox, Aqua Signal, Luxo, Norselight, LINKSrechts, Küttel, Luxonic, ES-System, LitelP und Luminell. Um die Kundenbedürfnisse und Erwartungen zu erfüllen, setzt Glamox sich für die Bereitstellung hochwertiger Produkte, Lösungen, Service und Support ein.

www.glamox.de

Pressekontakte

Dipl.-Ing. Sabrina Catrin Dittmann

Lichtplanung & Marketing

Linzer Str. 9a

28359 Bremen

E-Mail: sabrina.dittmann@glamox.com

Hauptsitz Glamox GmbH

Daimlerring 25

31135 Hildesheim

Tel.: +49 5121 7060-0

Fax: +49 5121 5291-0

PR-Kontakt

Profil Marketing

Stefan Winter

Public Relations

Profil Marketing OHG

Humboldtstr. 21

38106 Braunschweig

Tel.: +49 531 387 33 19

E-Mail: s.winter@profil-marketing.com