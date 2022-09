Glamox gewinnt mit seinem Designpartner Knowit Experience den renommierten Best-of-the-Best Red Dot Award für neuen Auftritt

Hildesheim, 1. September 2022 – Gemeinsam mit dem Designpartner Knowit Experience wurde Glamox erstmals mit dem Best-of-the-Best Red Dot Award in der Kategorie Brand & Communications ausgezeichnet. Der Red Dot Award ist einer der weltweit renommiertesten Designwettbewerbe für Produkte, Marken und Designkonzepte. Jedes Jahr werden Tausende von Beiträgen aus aller Welt von einer unabhängigen Fachjury bewertet. Von den ausgezeichneten Einsendungen wird nur ein kleiner Bruchteil als “Best-of-the-Best” bewertet.

„Wir haben den Red Dot bereits für einige unserer Produkte erhalten, aber noch nie für unser gesamtes Branding – ebenso wenig wie die prestigeträchtige Auszeichnung “Best-of-the-Best”. Diese Auszeichnung macht uns stolz und spornt uns weiter an, die visuelle Stärke unserer Marke und ihre Botschaft “Creating light for a better life” zu nutzen”, sagt Nina Hol, Group Marketing Director bei Glamox.

„In enger Zusammenarbeit haben wir eine klare Identität entwickelt. Diese Kooperation war gekennzeichnet von intensiver Zusammenarbeit im Streben nach Exzellenz und Qualität. Wir gratulieren Knowit Experience zu dieser Leistung”, sagt Silje Kristin Grip, Marketing Manager und Projektleiterin bei Glamox.

Knowit Experience war Partner von Glamox bei der Entwicklung der neuen visuellen Identität. Zu Knowit Experience gehört das Marken- und Designteam von Creuna, eine der renommiertesten Designagenturen in Norwegen.

„Wir sind dankbar, dass wir die Möglichkeit hatten, mit Glamox bei diesem strategischen Designprojekt zusammenzuarbeiten, und wir sind stolz darauf, von Red Dot zum zweiten Mal als “Best of the best” ausgezeichnet worden zu sein”, sagt der Lead Designer und zweifache “Best of the best”-Red-Gewinner Marc Ligeti.

Der Red Dot Award wird Glamox / Knowit Experience bei der Verleihung des Red Dot Awards am 28. Oktober 2022 in Berlin überreicht. Weitere Informationen unter www.red-dot.orgund www.glamox.de

###

Presseinformation zum Download im Word-Format: 2209_Glamox_red dot Award

Bilder zur Ansicht und zum Download

###

Glamox GmbH

Die Glamox GmbH ist ein führender Anbieter von Lichtlösungen für den professionellen, landbasierten Beleuchtungsmarkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir bieten ein komplettes Produktsortiment an für Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, gewerbliche und industrielle Bauten, Einzelhandel, Hotels sowie Restaurants.

Die Glamox GmbH ist Teil der Glamox Gruppe, einem norwegischen Industriekonzern, der professionelle Beleuchtungslösungen für den globalen Markt entwickelt, produziert und vertreibt. Die Glamox Gruppe beschäftigt ca. 2.200 Mitarbeiter mit Vertriebs- und Produktionsstandorten in Europa, Asien und Amerika. Der Jahresumsatz 2021 betrug 354 MEUR. Unsere Lösungen werden über eine Reihe von Qualitätsmarken für Beleuchtung angeboten, darunter Glamox, Aqua Signal, Luxo, Norselight, LINKSrechts, Küttel, Luxonic, ES-SYSTEM, LiteIP, Luminell und Wasco. Das Ziel der Glamox Gruppe ist es, nachhaltige Beleuchtungslösungen anzubieten, die die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden der Menschen verbessern. www.glamox.de

Pressekontakte

Dipl.-Ing. Sabrina Catrin Dittmann

Lichtplanung & Marketing

Linzer Str. 9a

28359 Bremen

E-Mail: sabrina.dittmann@glamox.com

Hauptsitz Glamox GmbH

Daimlerring 25

31135 Hildesheim

Tel.: +49 5121 7060-0

Fax: +49 5121 5291-0

PR-Kontakt

Profil Marketing

Stefan Winter

Public Relations

Profil Marketing OHG

Humboldtstr. 21

38106 Braunschweig

Tel.: +49 531 387 33 19

E-Mail: s.winter@profil-marketing.com