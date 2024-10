Glamox FX Silence: Licht und Stille

Neue Akustikleuchten, die eine ruhige Arbeitsatmosphäre mit optimaler Beleuchtung und ansprechender Innenraumgestaltung verbinden

Hildesheim, 24. Oktober 2024 – Glamox stellt mit der FX Silence-Leuchtenfamilie drei neue Akustikleuchten für Büros, Bildungseinrichtungen und öffentliche Gebäude vor: FX45 und FX65 Silence als flache Pendelleuchte mit großen seitlichen Akustikflächen in verschiedenen Größen sowie die FX65 Flow Silence als runde Akustikleuchte. Alle Varianten bieten indirektes Licht und direkte Beleuchtung im Verhältnis 30 zu 70 für unterschiedlichste Raum- und Arbeitsplatzsituationen. Dazu stehen unterschiedliche Lichtleistungen von 4000, 6000 und 8000 Lumen-out zur Auswahl. Das Geheimnis ihrer geräuschdämpfenden Eigenschaften ist die besondere Sandwich-Konstruktion und eine Faserbeschichtung, die größtenteils aus recycelten PET-Materialien besteht. Die angebrachten Akustik-PET-Platten haben jeweils eine Stärke von 9 mm. Neben den Standardfarben Schwarz und Grau stehen für die Akustikpaneele acht weitere Farben zur Auswahl. Alle Leuchten der FX-Silence-Familie sind ab sofort erhältlich.

Die negativen Auswirkungen von Lärm auf die menschliche Gesundheit, das Wohlbefinden und die Produktivität sind heute gut bekannt. Ein zu hoher Geräuschpegel kann sich auf das Stressniveau auswirken sowie einen Anstieg von Herzfrequenz und Blutdruck führen, mit entsprechenden Leistungseinbußen. In einer Umfrage gaben 60 % der Büroangestellten an, dass sie aufgrund von lauten und störenden Geräuschen am Arbeitsplätz Schwierigkeiten haben, sich zu konzentrieren und daraufhin unzureichende Arbeitsergebnisse abliefern.1 Die Hauptursache dafür, dass Menschen nicht effektiv arbeiten können, sind miteinander sprechende Kollegen, gefolgt von Menschen, die telefonieren. Wenn sie gestört werden, dauert es durchschnittlich 23 Minuten und 15 Sekunden, bis sie sich wieder ihrer eigenen aktuellen Aufgabe widmen können.2

Flache Seiten für gute Akustik: FX45 und FX65 Silence

Die flachen Pendelleuchten FX45 und FX65 Silence zeichnen sich durch große Seitenflächen aus, die Geräusch im Innenraum besonders effektiv reduzieren. Die flachere Akustikleuchte FX45 Silence hat eine Breite von nur 62 mm und ist in Formaten von 1142 mm bis 1701 mm und einer Höhe von 500 mm zu bekommen. Die mit 82 mm etwas breitere FX65 Silence ist in Längen von 1033 mm, 1537 mm und 2041 mm bei jeweiliger Höhe von 500 mm erhältlich. Alle Leuchtenvarianten sind auf beiden Seiten mit einem gepressten PET-Polyesterfaservlies überzogen. Das besondere lärmreduzierende Material verbessert den Komfort im Innenraum merklich. Das verwendete PET ist ein nicht-toxisches, nicht brennbares und zu 75 % recyceltes akustisches Material. 3-lagige mikroprismatische MP-Optiken sorgen für sehr gute Blendkontrolle und sehr gute Lichtverteilung. Mit dem markanten Design ist die Akustikleuchte besonders für Großraumbüros sowie Flurbereiche gedacht. Für den Einsatz in Arbeitsbereichen werden opale Diffusoren (DP) die beste Wahl sein, um die Anforderungen an Gleichmäßigkeit und Leuchtdichte zu erfüllen.

Stilvolle Ruhe zur Raumgestaltung: FX65 Flow Silence

Die runde Akustikleuchte FX65 Flow Silence hat einen Durchmesser von 1000 mm und Höhe von 80 mm. Die Pendelleuchte für Konferenzräume oder Empfangsbereiche vereint hervorragende optische Leistung mit akustischen Funktionen, ohne Kompromisse beim Design einzugehen. Als geräuschabsorbierendes Material wird ebenfalls PET-Polyesterfaservlies aus recycelten Materialien verwendet. Mikroprismatische MP-Optiken sorgen für hohen Blendschutz und überdurchschnittliche Lichtverteilung. Für den Einsatz in Meetingräumen sind opale Diffusoren (DP) zu empfehlen, um optimale Lichtverhältnisse zu erhalten.

Mensch im Mittelpunkt

Bei der Umsetzung von Human Centric Lighting-Konzepten legt Glamox den Fokus immer auf den Menschen und seine Bedürfnisse. „Die neuen FX Silence-Leuchten wurden speziell zur Schalldämpfung im Innenraum entwickelt und haben sich bei unabhängigen Labortests an der AGH University of Science and Technology in Krakau, Polen, als hochwirksam erwiesen“, so Andreas Wendestam, Produktmanager Professional Building Solutions von Glamox. „Die neuen Akustikleuchten erfüllen die wachsende Nachfrage nach umweltfreundlichen Produkten, die Gesundheit und Wohlbefinden der Menschen unterstützen. Daher bestehen rund 75 % der schalldämmenden Fasern auf der Außenseite der Paneele aus recycelten PET-Materialien.“

Technische Details und Verfügbarkeit

Die Akustikleuchten der FX Silence-Familie, FX45 und FX65 Silence sowie FX65 Flow Silence, sind ab sofort in den Standardausführungen in Grau und Schwarz sowie acht verschiedenen Farben erhältlich. Weitere Informationen und technische Details sind hier ersichtlich:

FX45 Silence: https://www.glamox.com/de/pbs/produkte/innenbeleuchtung-/panel-leuchten/fx45-silence/

FX65 Silence: https://www.glamox.com/de/pbs/produkte/innenbeleuchtung-/panel-leuchten/fx65-silence/

FX65 Flow Silence: https://www.glamox.com/de/pbs/produkte/innenbeleuchtung-/panel-leuchten/fx65-flow-silence/

1 Oscar Acoustics befragte 2.000 Büroangestellte, Juli 2022

2 Forschung von Gloria Mark, Professorin an der University of California, Irvine

Glamox GmbH

Die Glamox GmbH ist ein führender Anbieter von Lichtlösungen für den professionellen, landbasierten Beleuchtungsmarkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir bieten ein komplettes Produktsortiment an für Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, gewerbliche und industrielle Bauten, Einzelhandel, Hotels sowie Restaurants.

Die Glamox GmbH ist Teil der Glamox Gruppe, einem norwegischen Industriekonzern, der professionelle Beleuchtungslösungen für den globalen Markt entwickelt, produziert und vertreibt. Die Glamox Gruppe beschäftigt rund 2.100 Mitarbeiter mit Vertriebs- und Produktionsstandorten in Europa, Asien und Amerika. Der Jahresumsatz 2023 betrug 363 MEUR. Unsere Lösungen werden über eine Reihe von Qualitätsmarken für Beleuchtung angeboten, darunter Glamox, Aqua Signal, Luxo, Norselight, LINKSrechts, Küttel, Luxonic, ES-SYSTEM, LiteIP, Luminell, MARL und Wasco. Das Ziel der Glamox Gruppe ist es, nachhaltige Beleuchtungslösungen anzubieten, die die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden der Menschen verbessern. www.glamox.de

