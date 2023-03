Glamox CANOS G2: Einfacher Wechsel von Downlights

Schnelle Montage und optimierte Materialqualität zeichnen die zweite Generation des erfolgreichen Downlights aus

Hildesheim, 21. März 2023 – Mit dem Downlight CANOS G2 stellt Glamox die zweite Generation der Innenraumleuchte für verschiedene Bereiche wie Flure, Besprechungsräume oder soziale Bürobereiche vor. Einfach zu verwendende Befestigungsfedern, zwei erhältliche Größen, ein HF- oder DALI-Betriebsgerät sowie verschiedene Lumenpakete, von 1600 bis 4100 Lumen out, machen die Downlights der CANOS G2-Serie zu einer guten Wahl für jedes Sanierungsprojekt. Das Gehäuse besteht aus Aluminiumdruckguss und die hochwertigen LED-Lichtquellen garantieren eine lange Lebensdauer und beste Energieeffizienz.

Gerade bei einer Sanierung im Gebäudebestand sind Produktlösungen gefragt, die einen einfachen und unkomplizierten Wechsel ohne umfangreiche Umbauten und zeitlich intensive Anpassungen der Innenraumdecken erfordern. Mit den neuen Downlights CANOS der zweiten Generation bietet Glamox genau dies an, denn die Standard-Ausschnittmaße liegen bei 175 sowie 210 mm und sind somit identisch mit denen von veralteten Kompaktleuchtstofflampen. Das macht die CANOS G2 zu einem perfekten Eins-zu-Eins-Ersatz bei der Sanierung von bestehenden Beleuchtungsanlagen.

Robust und langlebig

Das Downlight-Gehäuse besteht aus einem weiß pulverlackierten Aluminiumdruckguss. Der Reflektor ist aus Aluminium gefertigt. Für optimale Lichtqualität bietet Glamox LED-Leistungspakete von 1600 bis 4100 Lumen out an. Als Optik kommt ein mattierter Diffusor mit silbernem Spiegelreflektor zum Einsatz. Die Einbaumontage erfolgt über die zwei einstellbaren Federn. Eine Entlastungsvorrichtung für den Einbau in vorhandene Deckenplatten ist optional erhältlich.

Technische Details und Verfügbarkeit

Das Downlight Glamox CANOS G2 175 mit 175 mm Ausschnitt und 190 mm Durchmesser am Deckenring sowie das CANOS G2 210 mit 210 mm Ausschnitt und 225 mm Deckenring-Maß, sind ab sofort erhältlich. Weitere Informationen und technische Details sind hier ersichtlich:

https://www.glamox.com/de/pbs/produkte/innenleuchten-/downlights/einbau/canos-g2/

Glamox GmbH

Die Glamox GmbH ist ein führender Anbieter von Lichtlösungen für den professionellen, landbasierten Beleuchtungsmarkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir bieten ein komplettes Produktsortiment an für Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, gewerbliche und industrielle Bauten, Einzelhandel, Hotels sowie Restaurants.

Die Glamox GmbH ist Teil der Glamox Gruppe, einem norwegischen Industriekonzern, der professionelle Beleuchtungslösungen für den globalen Markt entwickelt, produziert und vertreibt. Die Glamox Gruppe beschäftigt rund 2.200 Mitarbeiter mit Vertriebs- und Produktionsstandorten in Europa, Asien und Amerika. Der Jahresumsatz 2022 betrug 343 MEUR. Unsere Lösungen werden über eine Reihe von Qualitätsmarken für Beleuchtung angeboten, darunter Glamox, Aqua Signal, Luxo, Norselight, LINKSrechts, Küttel, Luxonic, ES-SYSTEM, LiteIP, Luminell und Wasco. Das Ziel der Glamox Gruppe ist es, nachhaltige Beleuchtungslösungen anzubieten, die die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden der Menschen verbessern. www.glamox.de

