Glamox C88-P und C88-PR: Neue ergonomische Pendelleuchten für große Innenräume

Skandinavischer Leuchtenhersteller erweitert sein Lieferprogramm an linearen und energieeffizienten Pendelleuchten

Hildesheim, 21. Juni 2023 – Glamox stellt mit der neuen Pendelleuchte C88-P eine kompakte Innenraumleuchte mit hoher Lichtqualität und hervorragendem Blendschutz für Büros, Konferenzräume sowie Bildungseinrichtungen vor. Die neue Glamox C88-PR ist die richtige Wahl, wenn in großen Räumen oder Klassenzimmern die Reihenmontage der Pendelleuchte gewünscht ist, um einen optimalen Sehkomfort für das Lesen und Schreiben zu erzielen. Das schlanke und pulverbeschichtete Gehäuse ist bei den neuen Leuchten komplett aus Aluminium gefertigt und weist besondere Details wie eine dezente Vertiefung der Optik, leicht abgerundete Kanten und keine sichtbaren Verschraubungen auf. Die Glamox C88-Serie ist in den universellen Farben Grau, Weiß sowie Schwarz erhältlich und fügt sich damit stets perfekt in die Innenarchitektur verschiedener großer Räume ein. Optional sind verschiedene Sensoren für den Einsatz in Einzelräumen oder Großraumbüros sowie für die Kombination mit einem Lichtmanagementsystem bestellbar.

Eine gute Beleuchtungslösung trägt dazu bei, eine komfortable, flexible und anregende Lern- oder Arbeitsumgebung zu schaffen. Die mikroprismatischen, kantenbeleuchteten Optiken haben eine große leuchtende Oberfläche, die eine gleichmäßige Lichtabgabe ermöglicht. Dadurch entsteht eine weiche, unglaublich natürlich wirkende Beleuchtung, insbesondere in der Version Tuneable Cyan-Enhanced (TCE), die sich für die Schaffung von Human Centric Lighting-Lösungen eignet. Diese unterstützt den zirkadianen Rhythmus von Lernenden sowie Lehrkräften und Bürotätigen und steigert Wohlbefinden und Effizienz.

In Reihe montiert

Speziell für eine einfache und dezente Verbindung der Pendeleuchten C88-P bietet Glamox die C88-PR zur Reihenmontage an. Ein dezenter Ausleger ermöglicht dabei die gänzlich stufenlose Montage. Die C88-P ist für 40 % indirekter und 60 % direkter und blendfreier Lichtverteilung ausgerichtet.

Lange Linien mit gleichmäßigem Licht

In langen Lichtlinien kann eine homogene Lichtverteilung mit einer indirekten sowie direkten Strahlung erreicht werden. Dies ist besonders vorteilhaft in Büros, wo lange Leuchtenlinien über den Schreibtischen der Mitarbeitenden kombiniert werden können oder in Konferenzräumen, in denen ein gleichmäßiges, besonders angenehmes Licht für optimale Sehbedingungen geschaffen wird. Bei der Pendelleuchte C88-P kann das Verhältnis der indirekten und direkten Lichtverteilung auf 40/60 oder 50/50 eingestellt werden. Bei der Optik setzt Glamox auf eine hochmoderne kantenbeleuchtete 5-Layer-Mikroprismenoptik, die unter anderem aus einer besonderen Streufolie und einem Light Guide Panel sowie eine 2 mm starken PMMA-Mikroprismen-Schicht besteht. Alle Modelle der C88-Serie sind kabelgebunden sowie dimmbar und verfügen über eine hohe Lichtausbeute von 140 lm/W. Verschiedene optionale Sensorlösungen tragen zur Energieeffizienz und Funktionalität der neuen Pendelleuchten von Glamox bei.

Weitere Informationen & technische Daten

Die neue Pendelleuchte Glamox C88-P ist in den Standardabmessungen 1200 und 1500 mm ab sofort zu bekommen. Die Lichtausbeute bei der 1200 mm Version liegt bei 5000 bis 6000 lm. Die größere Variante 1500 mm ist mit 6000 bis 8000 lm bestellbar. Weitere Informationen zu Formaten, Einsatzmöglichkeiten, Zubehör und technischen Daten sind unter folgendem Link erhältlich:

https://www.glamox.com/de/pbs/produkte/innenbeleuchtung-/panel-leuchten/nedhengt/c88-p/#top

Die Pendelleuchte zur Reihenmontage C88-PR ist im Standardmaß 1500 mm und mit einer Lichtausbeute von 6000 bis 8000 lm ebenfalls ab sofort verfügbar. Über folgenden Link sind weitere Informationen zusammengefasst:

https://www.glamox.com/de/pbs/produkte/innenbeleuchtung-/lineare-leuchten/pendel/c88-pr/

Presseinformation zum Download im Word-Format: 2306_Glamox_C88-P_PR_final

Bilder zur Ansicht und zum Download: https://profil-marketing.cloud/index.php/s/PE9tGbZazGENcFQ



Glamox GmbH

Die Glamox GmbH ist ein führender Anbieter von Lichtlösungen für den professionellen, landbasierten Beleuchtungsmarkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir bieten ein komplettes Produktsortiment an für Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, gewerbliche und industrielle Bauten, Einzelhandel, Hotels sowie Restaurants.

Die Glamox GmbH ist Teil der Glamox Gruppe, einem norwegischen Industriekonzern, der professionelle Beleuchtungslösungen für den globalen Markt entwickelt, produziert und vertreibt. Die Glamox Gruppe beschäftigt rund 2.200 Mitarbeiter mit Vertriebs- und Produktionsstandorten in Europa, Asien und Amerika. Der Jahresumsatz 2022 betrug 343 MEUR. Unsere Lösungen werden über eine Reihe von Qualitätsmarken für Beleuchtung angeboten, darunter Glamox, Aqua Signal, Luxo, Norselight, LINKSrechts, Küttel, Luxonic, ES-SYSTEM, LiteIP, Luminell und Wasco. Das Ziel der Glamox Gruppe ist es, nachhaltige Beleuchtungslösungen anzubieten, die die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden der Menschen verbessern. www.glamox.de

Pressekontakte

Dipl.-Ing. Sabrina Catrin Dittmann

Lichtplanung & Marketing

Linzer Str. 9a

28359 Bremen

E-Mail: sabrina.dittmann@glamox.com

Hauptsitz Glamox GmbH

Daimlerring 25

31135 Hildesheim

Tel.: +49 5121 7060-0

PR-Kontakt

Profil Marketing

Stefan Winter

Public Relations

Humboldtstr. 21

38106 Braunschweig

Tel.: +49 531 387 33 19

E-Mail: s.winter@profil-marketing.com