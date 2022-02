Gitarrengriffe für Anfänger + Griffwechsel-Training – eBooks für Einsteiger

Systematischer Lernerfolg für angehende Gitarristen durch zeitgemäße Medien

Die Gitarre ist heutzutage wohl mit das beliebteste Musikinstrument. Jeder kann sich so ein Instrument leisten und viele angehende Gitarristen möchten einfach nur ein paar Lieder / Songs begleiten können. Da nicht jeder einen guten Gitarrenlehrer um die Ecke hat und nicht selten zeitliche und örtliche Hürden dagegenstehen, surfen viele angehende Gitarristen zum nächsten Youtube-Video. Doch Youtube-Videos bietet so manche Fallstricke – gibt es bessere Lehransätze?

Bei Youtube kann man mit meist zeitaufwändiger Suche sowohl gute als auch schlechte Erklärungen und Lehrvideos finden. Das größte Problem bleibt aber die fehlende Systematik bzw. der fehlende rote Faden von einem Video zum nächsten bzw. von einer Lektion zur anderen. Da wären Lehrbücher mit klarem didaktischen Konzept im Vorteil! Was dem klassischen Lehrbuch jedoch fehlt, ist die digitale Anbindung. Die zeitgemäße Lösung kommt in Form von modernen eBooks daher: Solche kann man in gängigen eBooks Stores meist viel preisgünstiger erwerben als deren physische Pendants und sie bieten den unschätzbaren Vorteil, dass bestimmte Inhalte und Erklärungen direkt aus dem eBook heraus weiterverlinkt sind! Das kann von weiterführenden, ergänzenden Grafiken und Erklärungen bis zu passgenauen Videos gehen. Zudem sind die weniger umfangreichen Einsteiger eBooks mit einem begrenzten Thema bzw. Schwerpunkt teilweise schon äußerst günstig für nur wenige Euro oder Cents zu erwerben.

Zwei solcher für Einsteiger maßgeschneiderte eBooks möchten wir hier vorstellen:

Gitarrengriffe für Einsteiger aus der Spielerperspektive

und

Gitarre lernen – Griffwechsel-Training

von Jörg Sieghart.

Der Autor ist für zahlreiche Werke bekannt und verlegte sein erstes Lehrbuch “Electric Guitar” beim Voggenreiter Verlag, bevor er später seine Werke in Eigenregie unter der Verlags- & Labelbezeichnung “Tunesday” bzw. “Tunesday Records” veröffentlichte. Neben Gitarrenthemen nimmt er sich auch allgemeinen Musikthemen an. Der Pocketguide “Noten lesen lernen” ist eines seiner bekanntesten Lehrwerke. Jörg Sieghart, der auch unter seinem Künstlernamen “Jo Oliver” eigene Songs (Soul-Rock) veröffentlicht und andere Künstler (z.B. “Gliffo”) produziert, gilt als Kenner des Lehrbuchmarktes und hat wie viele andere Fachleute erkannt, dass sich die Anwendungsbedürfnisse von angehenden Musikern stark gewandelt haben. Als einer der ersten Autoren passt er sich diesem Trend an und entwickelt Konzepte für digitale Lehrbuch-Veröffentlichungen mit Internetanbindung.

So auch für die oben erwähnten digitalen Lehrwerke. “Gitarrengriffe für Einsteiger aus der Spielerperspektive” ist ein übersichtliches Einsteiger eBook mit den Basis-Gitarrengriffen in der 1. Griffbrettlage. Der Vorteil liegt darin, dass hier alle Gitarrengriffe direkt aus der Spielerperspektive fotografiert detailliert vorgestellt werden. Neben Vorwort und Zeichenerklärung, gibt es zu jedem vorgestellten Akkord / Gitarrengriff noch eine Beschreibung plus Diagramme. Fingersätze und sämtliche Besonderheiten sind exakt erklärt. Darüber hinaus wird man direkt aus dem eBook zu weiterführenden Seiten des Autors verlinkt und erhält somit – ohne lange Suche – viele hilfreiche weitere kostenlose Inhalte und Informationen, die sowohl Grafiken, Fotos als auch einige passende Videos mit einschließen. Über das eBook selbst, das sowohl mit einem eBook Reader als auch mit jedem Tablets oder Smartphone gelesen werden kann, wird man systematisch von Gitarrengriff zu Gitarrengriff weitergeleitet. Das eBook gibt es in allen ebook Stores (siehe Links unten) für sensationelle 99 Cent.

“Gitarre lernen – Griffwechsel-Training” ist quasi eine Ergänzung oder Fortsetzung des ersten eBooks: Die ersten Griffe lernt man relativ schnell. Das Problem ist dann das saubere Umgreifen, wenn man ganze Akkordfolgen oder Songs begleiten möchte. Der Autor, der jahrelange Unterrichtspraxis aufweisen kann, hat hier reichlich Erfahrung gesammelt und über Jahre ein eigenes Konzept entwickelt, mit dem nachweislich JEDER Gitarrenschüler das saubere Umgreifen der Akkorde im wahrsten Sinne des Wortes “gut in den Griff” bekommt. Mitausführlichen Beschreibungen, Diagrammen und Fotos der Griffe sowie Direkt-Links zu einem Online-Metronom als Übungshilfe, führt der Autor seine Leser sicher ans Ziel. Selbstverständlich werden auch eingängige Akkordfolgen zum Üben behandelt. Nach Durcharbeiten dieser Lektüre kann man – regelmäßiges Üben vorausgesetzt – seine Basisakkorde sicher umgreifen und somit die ersten Lieder auf der Gitarre begleiten. Dieses ebook mit Erfolgsgarantie ist in allen gängigen eBook Stores für 2,99 EUR zu haben.

Beide ebooks zusammen ergeben ein unschlagbares Einsteiger-Bundle für Anfänger der akustischen Gitarre. Die Stores stellen jeweils eine Leseprobe bereit, sodass man beim Kauf eigentlich nichts falsch machen kann.

