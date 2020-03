Gina – der neue einfühlsame Song von Nina la Vida

Am 06.03.2020 bringt Nina la Vida ihre neue Single “Gina” heraus. Die rassige Künstlerin singt diesmal sehr gefühlvoll und doch voll Power für ihre Tochter Gina, mit der sie schon einige schwierige Zeiten durchgestanden hat. Eine zarte und doch starke Verbindung von Mutter und Tochter zeigt in diesem Song in wundervollen Facetten die tiefe Liebe und Zusammengehörigkeit beider Frauen auf.

Bei diesem Lied bleibt sie ihrem modernen Discofox-Sound treu und überrascht trotzdem mit frischen Beats, extravaganten Sounds und einer kraftvollen und emotionalen Stimme, die sie ganz klar aus der Masse hervorstechen lässt.

Die neue Single der temperamentvollen Sängerin aus Norddeutschland ist ebenso vom Singer-Songwriter-Produzenten Pärchen Jelfi (Jenny van Bree und Wolfgang Nadrag) geschrieben, produziert und über Jelfi Records veröffentlicht worden.

Nina la Vida sendet auch diesmal einen schwungvollen Song in die Schlager-Welt, der mitten ins Herz trifft!

Nina La Vida – Gina

Text: Jenny van Bree und Wolfgang Nadrag

Musik: Jenny van Bree und Wolfgang Nadrag

Verlag: JELFI Edition

ISRC: ATN472077706

Produced, Recorded, Mixed by JELFI Music

Vocals: Nina la Vida

Guitars: Wolfgang Nadrag

Keyboards, Drums & Sound-Programming: Wolfgang Nadrag / Jenny van Bree

Backing Vocals: Jenny van Bree / Wolfgang Nadrag

Foto & Cover Artwork: Franz Nübel

Barcode: 4061798499571

Labelcode: LC 89488

Publisher © JELFI Records

Info- und Bildquelle: Büro Nina la Vida

