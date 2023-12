Gib mir fünf: Wertgarantie Group zum fünften Mal fahrradfreundlichster Arbeitgeber

Unternehmen gewinnt Wettbewerb der Region Hannover

Hoch die Hände zum High Five, denn die Wertgarantie Group ist zum 5. Mal „Fahrradfreundlichster Arbeitgeber“ geworden! In diesem Wettbewerb zeichnen Stadt und Region Hannover Unternehmen aus, die auf besondere Art und Weise das Radfahren ihrer Mitarbeitenden unterstützen und fördern.

„Schön, dass so viele Arbeitgeber*innen ihre Beschäftigten zum Radfahren motivieren. Gerade in Kombination mit unserem tollen ÖPNV-Angebot gewinnt das Fahrrad immer mehr an Attraktivität in der Region“, erklärte Ulf-Birger Franz, Verkehrsdezernent der Region Hannover, anlässlich der offiziellen Verleihung.

Da die Freude am Rad der Unternehmensgruppe im Blut liegt, konnte sich die Wertgarantie Group wieder deutlich gegen die anderen Wettbewerber – zum Beispiel den Flughafen Hannover – durchsetzen. Mit den zahlreichen Fahrrad-Benefits für mehr Bewegung im Alltag und einen umweltfreundlichen Arbeitsweg hatte sich die Unternehmensgruppe erneut an die Spitze der Arbeitgeber gesetzt.

Den Wettbewerb „Die fahrradfreundlichsten Arbeitgeber“ der Region und Stadt Hannover hat die Wertgarantie Group bereits 2013, 2015, 2017 und 2019 gewonnen. 2021 hatte sie sich nicht beworben.

Die Wertgarantie Group ist ein in 60 Jahren gewachsener Konzern von Spezialversicherern und Garantiedienstleistern in sieben Ländern Europas. 7,25 Millionen Kunden nutzen die Produkte der Versicherungsgruppe mit Hauptsitz in Hannover. In der Unternehmensgruppe werden seit 1963 neben Haushalts- und Konsumelektronik auch Fahrräder, E-Bikes und E-Scooter sowie Smart Home-Anlagen, Hörgeräte und Hausleitungen versichert.

