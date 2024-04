Gezielte Sichtbarkeit in der IT-Branche: PR-Gateway erschließt Fachpublikationen für effiziente Unternehmenskommunikation

Erhöhte Online-Reichweite durch gezielte Veröffentlichung auf IT-Fachpublikationen – ein Modell für alle Sektoren

Unternehmen stehen vor der Herausforderung, in einer zunehmend digitalisierten Welt gesehen und gehört zu werden. Der Online-Presseverteiler PR-Gateway bietet hierfür eine strategische Plattform, die durch ihren Zugang zu einer Vielzahl an allgemeinen und spezialisierten Presseportalen, Fach- und Themenportalen, Online-Magazinen und anderen Distributionskanälen herausragt. Dies ermöglicht es Unternehmen aller Branchen, ihre Nachrichten mit geringem Aufwand und Kosten effektiv zu platzieren und somit ihre Online-Sichtbarkeit zu steigern. Als Beispiel dient die IT-Branche: Hier können Unternehmen von einer gezielten Veröffentlichung auf Plattformen wie Computerworld, IT-Management.today oder über fachspezifische Presseverteiler für die Online-Magazine chip.de, computerbild.de und heise.de profitieren, welche die Zielgruppe der Technologieinteressierten und Entscheidungsträger erreichen.

Diese selektiven Kanäle stellen eine wichtige Ergänzung zum Basis-Service des PR-Netzwerks dar. Während die allgemeinen Presseportale und News-Seiten für ein wichtiges Grundrauschen für die Sichtbarkeit und Reichweite in den Suchmaschinen sorgen, stellen die fach- und themenspezifischen Medien sicher, dass Pressemitteilungen und Unternehmensnachrichten für die relevante Zielgruppe sichtbar werden. IT-Unternehmen, die ihre Inhalte über PR-Gateway verbreiten, können in einem Echtzeit-Reporting erleben, wie ihre Botschaften in den richtigen Kreisen publiziert werden. Die Plattform ermöglicht es, die Botschaften einfach und schnell ohne umfangreiche Ressourcen oder PR-Experten zu verbreiten, was eine erhebliche Zeiteinsparung ermöglicht und die Effektivität der PR-Arbeit ungemein steigert.

Die Vorteile von PR-Gateway gehen weit über die IT-Branche hinaus. Dieser Online-Presseverteiler arbeitet mit einer breiten Palette von Fachpublikationen zusammen, die verschiedene Wirtschaftszweige und Interessensgebiete abdecken. Dies bedeutet, dass jedes Unternehmen, unabhängig von seiner Spezialisierung, die Möglichkeit hat, seine Sichtbarkeit zu erhöhen und eine präzise und qualitativ hochwertige Platzierung seiner Nachrichten zu erreichen.

Unternehmen, die ihre Botschaften klar und deutlich vermitteln wollen, finden in PR-Gateway einen zuverlässigen Partner, der dazu beiträgt, dass ihre Kommunikation die Anerkennung erhält, die sie verdient. Durch die Verwendung dieser spezialisierten Distributionskanäle wird die digitale Präsenz gestärkt und die Wirkung der Unternehmenskommunikation über die Grenzen des traditionellen Marketings hinaus erweitert.

Die Online-Dienste der ADENION GmbH unterstützen Unternehmen, Agenturen und Blogger bei der täglichen Kommunikationsarbeit in den digitalen Medien. Mit Blog2Social und PR-Gateway stehen zeitgemäße und leistungsfähige Tools für die Online-Kommunikation zur Verfügung.

Der Online-Service PR-Gateway bietet die Distribution von Pressemitteilungen, Fachartikeln und Unternehmens-News an ein PR-Netzwerk aus Online-Medien, Redaktionen, Journalisten, Dokumenten-Netzwerken, Google My Business, Blogs sowie Social Media in einem Veröffentlichungsprozess. PR-Gateway beliefert über ein intelligentes Versandsystem die passenden Fach- und Regionalportale anhand von Kategorieauswahl und Mandanteneinstellung, von regional bis weltweit. Über Premium-Dienste können außerdem weitere renommierte Fachportale sowie Redaktionen namhafter Fachpublikationen und Online-Magazine erreicht werden. Die Online-Nachrichten erreichen nicht nur Medienkontakte, sondern vor allem auch Kunden und Interessenten direkt.

PR-Gateway bringt PR-Botschaften in die Medien und kann die Sichtbarkeit und Reichweite in den Suchmaschinen erheblich steigern. Weitere Informationen und kostenloser Test: https://prg.li/jetzt-kostenlos-testen-pm

