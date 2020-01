Gewinnspiel zum Valentinstag 2020: Fleurop verlost Nachhilfe in Sachen Liebe

(Mynewsdesk) Berlin, 27. Januar 2020. Anlässlich des Valentinstags am 14. Februar verlost Fleurop Nachhilfe in Sachen Liebe, denn nicht jedem fällt es leicht, die passenden Worte für seine Gefühle zu finden. Mit einem Online-Kurs der Modern Love School von Paartherapeut Eric Hegmann und einem Jahres-Blumenabo von Fleurop steht einem tollen Valentinstag nichts mehr im Wege.

Wenn Worte nicht genug sind, übernehmen wir Floristen: Seit mehr als 100 Jahren ist Fleurop zur Stelle, wann immer Worte allein nicht ausreichen, um Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Anlässlich des diesjährigen Valentinstags möchte Fleurop Singles und Paaren in Sachen Liebe auf die Sprünge helfen. Unter https://www.fleurop.de/valentinstag-gewinnspiel/ verlost der Blumen-Lieferservice einen Online-Kurs der Modern Love School von Paartherapeut Eric Hegmann. Außerdem gibt es ein Blumenstrauß-Abonnement für ein ganzes Jahr zu gewinnen, das wahlweise einem ganz besonderen Menschen oder den nächsten zwölf Dates überbracht werden kann.

Aber warum ist die Kommunikation in der Liebe oft so kompliziert? Experte Eric Hegmann erklärt: „In der Paartherapie gibt es das Modell der ‚Fünf Sprachen der Liebe’. Dieses Modell besagt, dass jeder Mensch eine von fünf Liebessprachen bevorzugt, um seinen ‚Liebestank’ aufzuladen.“ Dazu gehören Anerkennung, Zweisamkeit, Geschenke, Hilfsbereitschaft sowie Zärtlichkeit. „Kennt man seine eigene Sprache der Liebe und die des Partners, so hilft das sehr dabei, besser auf einander einzugehen“, sagt Hegmann. Wer mehr über seine ganz persönliche, eigene Sprache der Liebe herausfinden möchte, kann zum Valentinstag 2020 den Online-Test machen – und dabei gleich am Gewinnspiel teilnehmen.

Diese Pressemitteilung wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im Fleurop

Fleurop steht seit 112 Jahren dafür, Menschen weltweit mit Blumen glücklich zu machen. Im Jahr 1908 hatte der Berliner Florist Max Hübner eine geniale Idee: Bei der Übermittlung von Blumengrüßen sollen nicht die Blumensträuße auf Reisen gehen, sondern der Auftrag an ein Floristik-Fachgeschäft vor Ort vergeben werden – das Fleurop-Prinzip war geboren. Heute überbringen rund 50.000 lokal ansässige Fleurop-Partnerfloristen in 150 Ländern über 25 Millionen Blumenarrangements pro Jahr. Jeder Blumenstrauß wird von professionellen Floristen in Handarbeit gefertigt und persönlich an den Empfänger überreicht. www.fleurop.de: https://www.fleurop.de

