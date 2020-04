Den Leser erwartet in dem Buch „Kinder dieser Erde“ aus dem Karina-Verlag 22 Geschichten über das Leben von Kindern in 22 Ländern. Gewidmet den Kindern dieser Erde.

Das sagt ein Amazon-Kunde zu dem Buch:

Ein wirklich wertvolles Buch

Bei dieser Anthologie harmonieren der erzieherisch wertvolle Inhalt, die liebevolle Gestaltung der Texte und des Hardcovers sowie die schönen Illustrationen zu den einzelnen Beiträgen zu einem höchst ansprechenden Ganzen. Was kann wichtiger sein, als schon unseren Kindern auf unterhaltsame Weise ein Gefühl dafür zu vermitteln, dass die Lebenswirklichkeiten unserer Kinder auf dieser Erde ganz unterschiedlich sind? Mit kleinen Einblicken ins Dasein von 22 Kindern in 22 Ländern wird Empathie vermittelt und Neugier auf das Fremde geweckt. Dass sich die einzelnen Geschichten in Stil und Sprachform deutlich unterscheiden, wird dem breiten Altersspektrum der Zielgruppe gerecht. Nicht nur die vom Verlag empfohlene Gruppe der 8- bis 12-Jährigen soll angesprochen werden, sondern auch jüngere Jugendliche sowie Erwachsene, Eltern wie Lehrer, welche Lesestoff für das gemeinsame Leseerlebnis mit Kindern suchen. Dass in vielen Geschichten das Nachfragen und Hinterfragen angeregt wird, ist ein wichtiger Aspekt dieses Buches, das nicht nur unterhalten, sondern auch Wissen vermitteln und Nachdenken anregen möchte. Eine im wahrsten Sinne des Wortes kunterbunte Anthologie, die ich wärmstens empfehlen kann!

Buchbeschreibung:

22 Länder, 22 Geschichten über das Leben der Kinder dort. Erlebnisse voll Herzenswärme.

Diese Länder und Geschichten und Autor/innen sind in diesem Band enthalten:

Indien: Magodus Bananenpfad, Karina Pfolz

Afrika: Kianos Freude, Karina Pfolz

Hawaii: Kaia, das Mädchen aus dem Wasser, Wiebke Worm

Australien: Talia und das Wetthüpfen, Wiebke Worm

China: Wings kleines Glück, Wiebke Worm

Sizilien: Lucas Traum, Renate Zawrel

Österreich, Salzburg: Leonie auf Achse, Bernadette Maria Kaufmann

Schweiz: Karin, Theo und Benjamin, Erich Röthlisberger

Tibet: Jinpa und Nima, Manolo Link

Holland: Koningsdag und Kinderdijk, Kristina Plenter

Norwegen: Trolle und Nordlichter, Heike Altpeter

Indonesien: Bejo taucht ab, Michaela Göhr

Deutschland: Die Krachlederne, Rainer Güllich

Belgien: Mit Emma auf Krabbenfang, Renate Zawrel

Grönland: plötzlich erwachsen, Petra Steuer

USA Texas – Grandpa hat Geburtstag, Marie Luise Strohmenger, Karina Pfolz

Russland Katinkas gefühltes Leben, Karina Pfolz

Griechenland Dimitris Olive, Karina Pfolz

Nigeria James und die Hühner, Bernadette Maria Kaufmann

Japan Yunas Pflicht, Lisa Lamp

Peru, Titicacasee Amaya, Manolo Link

Mongolei Kenans Heimkehr, Dieter R. Fuchs

Gewidmet:

Den Kindern dieser Erde

Der Augenblick, in dem ein Kind geboren wird, ist ein Wunder an Reinheit im Herzen.

Unwissend über all das Geschehen auf dieser Erde, sind die empfundenen Gefühle dieses neuen Wesens Liebe und Zuneigung. Nichts Böses umgibt das Herz. Kein Neid, keine Gier, kein Hass, keine Lüge.

Ich wünsche allen Kindern unserer Erde, dass sie in Frieden aufwachsen können, und ein Leben erfüllt mit Liebe auf sie wartet.

Produktinformation:

Gebundene Ausgabe: 150 Seiten

Verlag: Karina Verlag (Nova MD); Auflage: Erstauflage (10. April 2020)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3966980851

ISBN-13: 978-3966980852

Zur Zeit versendet der Karina-Verlag seine Bücher europaweit kostenlos. Denn gerade jetzt ist es wichtig, dass die Menschen Unterhaltung haben, eben in Form von guter Literatur. Somit ist der Lesestoff gesichert! Noch sind alle Werke vorrätig.

Mehr Infos unter: https://www.karinaverlag.at/