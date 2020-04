Gesetzesbeschluss zur Erleichterung von Hauptversammlungen

Branchenexperte Schnaitt ist bereit für digital hybride Lösungen.

Mit Änderungen beim Aktienrecht ermöglicht die Bundesregierung börsennotierten Unternehmen ihre Hauptversammlungen mitsamt Beschlüssen digital abzuhalten. Das nordrhein-westfälische Unternehmen Schnaitt begleitet seit 25 Jahren DAX, MDAX und SDAX-Unternehmen bei der konzeptionellen und räumlichen Inszenierung von Hauptversammlungen. Unabhängig des Gesetzesbeschlusses im Rahmen der Corona-Epidemie sagt Geschäftsführer Manfred Pütz: “Unser Expertenteam ist seit vielen Jahren im Thema, wenn es um digital hybride Lösungen geht.”

Eine 60 Meter breite Bühne mit interaktiven Applikationen für die Hauptversammlung der Daimler AG, die räumliche Inszenierung für mehr als 3.000 Aktionäre der Deutsche Telekom AG oder die architektonische und technische Ausgestaltung der Aktionärsversammlung für die Deutsche Post DHL Group seit 2005: Schnaitts Leistungen sind von zahlreichen börsennotierten Unternehmen gefragt.

Mit einem komprimierten Whitepaper bietet das mittelständische Unternehmen jetzt allen DAX, MDAX und SDAX-Unternehmen die wichtigsten Antworten auf alle rechtlichen Rahmenbedingungen zur digital hybriden Hauptversammlung. “Vor allem aber”, so Pütz, “nimmt unser 360° Netzwerk-Kompetenzcenter unsere Kunden an die Hand, um als erfahrener Partner mit langjähriger Expertise die virtuelle Hauptversammlung in 2020 zu realisieren.”

Schnaitt agiert hier in den Bereichen Setbau, digitale Infrastruktur und Technik. Von der In-House Produktion inkl. Montage der räumlichen Markeninszenierung, die auch und gerade bei digitalen Hauptversammlungen von großer Bedeutung sei über das Einladungsmanagement, digitale Frage-Antwort-/Einspruchslösungen sowie eine cloudbasierte Medieninfrastruktur. “Unser Kompetenzcenter bildet alle relevanten Leistungsspektren ab, die für eine sichere Aktionärsversammlung in 2020 sorgen”, so Pütz abschließend.

Das Whitepaper ist ab sofort unter www.digitale-hauptversammlung.de abrufbar.

Schnaitt ist einer der führenden Experten für konzeptionelle und räumliche Inszenierung und betreut seit mehr als 25 Jahren namhafte DAX, MDAX und SDAX-Unternehmen.

Weitere Informationen unter https://schnaitt.de/de/

