Ricardos Weg und weitere Erzählungen von Marc Schuhmacher erzählt Geschichten über Menschen in schweren Lebenskrisen. Sie alle brauchen einen festen Willen und eine gehörige Portion Mut, um ihr Leben wieder zurechtzurücken.

Buchbeschreibung:

Ricardo, Sohn portugiesischer Einwanderer, geht seinen Weg in Deutschland. Er lebt mit Iva, seiner über alles geliebten Freundin, ein gutes Leben und ist auch im Beruf erfolgreich. Als Iva durch einen tragischen Autounfall stirbt, ändert sich für Ricardo alles. Nichts ist mehr so, wie es war. Alles hat seinen Sinn verloren. Sein nicht enden wollender Schmerz führt ihn durch ungeahnte Abgründe seiner Seele und bis ins Drogenmilieu. Eine Überdosis scheint das vorprogrammierte Ende zu sein …

Auch Arvid, Jonathan und Marco, die Protagonisten der weiteren Erzählungen, befinden sich in schwierigen Lebenssituationen. Einer kämpft gegen seine Drogensucht, ein anderer ist alt, verbittert und lebt in der Vergangenheit; der dritte muss die Schranken zwischen Kulturen überwinden, um mit seiner Liebsten vereint zu sein. Sie alle brauchen einen festen Willen und eine gehörige Portion Mut, um ihr Leben wieder zurechtzurücken.

Zum Buch geht es hier:

https://www.karinaverlag.at/p/ricardos-weg-und-weitere-erzahlungen/

Produktinformation:

Taschenbuch:‎ 188 Seiten

ISBN-10: ‎3966616351

ISBN-13: ‎978-3966616355

Auch als E-Book erhältlich!

Über den Autor:

Marc Schuhmacher wurde im Jahre 1991 in Köln geboren. Nach Ausbildungen zum Texter und Fachinformatiker war er in verschiedenen Firmen tätig und arbeitet zurzeit als Werbetexter. Nebenher veröffentlichte er einige Kurzromane im Eigenverlag. Seine Hauptinteressen gelten der Literatur und dem Sport. Marc Schuhmacher lebt in Gütersloh/NRW.

Bild © mit freundlicher Genehmigung von Martin Urbanek, Spaß und Lernen

http://www.spass-und-lernen.com/